БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Баскетбол, Олимпиада-2024: Леброн Джеймс стал знаменосцем американцев на Олимпиаде, почему он несёт знамя на церемонии

Почему Леброн Джеймс заслужил быть лицом Америки на Олимпийских играх
Артемий Берстенев
Почему Леброн заслужил быть лицом Америки на ОИ-24
Аудио-версия:
Комментарии
Признание величия — во всей красе.

Леброн Джеймс будет нести знамя США на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже, возглавив делегацию из 592 спортсменов. И это исторический момент для американской нации, так как впервые баскетболист-мужчина удостоен такой чести в истории США. Узнав об этом в Лондоне, где Леброн готовился к товарищескому матчу сборной США со сборной Германии, звёздный лёгкий форвард, несомненно, ощутил всю значимость этого момента.

У сборной США по баскетболу — проблемы?
Леброн спас США от поражения в матче с Германией. Американцам пора бить тревогу?
Видео
Леброн спас США от поражения в матче с Германией. Американцам пора бить тревогу?
«Стыдно!» Африканская сборная едва не победила США и преподала им ценный урок «Стыдно!» Африканская сборная едва не победила США и преподала им ценный урок

Американские спортсмены, которые примут участие в предстоящих Играх, провели голосование за выбор мужского и женского знаменосца. Это, пожалуй, лучший способ — дать самим атлетам право голоса. Быть выбранным своими сверстниками — это высший знак уважения и признания. Здесь нет места внутренним политическим играм или пиару — это чистое проявление доверия и восхищения от тех, кто знает тебя лучше всего.

«Для меня невероятная честь представлять Соединённые Штаты на этой глобальной арене, особенно в момент, который может объединить весь мир. Для паренька из Акрона это большая ответственность: не только для меня, но и для моей семьи, всех детей в моём родном городе, моих товарищей по команде, коллег-олимпийцев и многих людей по всей стране. Спорт способен объединить, и я горжусь тем, что являюсь частью этого важного момента», — сказал Джеймс.

Сборная США по баскетболу перед ОИ-2024

Сборная США по баскетболу перед ОИ-2024

Фото: Christopher Pike/Getty Images

Таким образом, Леброн Джеймс становится третьим баскетболистом, который будет знаменосцем США на Олимпиаде, следуя по стопам Сью Бёрд (2020) и Доун Стэйли (2004). Но Леброн не единственный представитель НБА, который удостоен этой чести: Яннис Адетокунбо также был выбран знаменосцем для Греции. Эти две страны можно смело назвать одними из самых значимых олимпийских наций: Греция традиционно открывает парад атлетов как основатель Олимпийских игр, а США идут предпоследними перед принимающей страной — Францией, поскольку они будут принимать Олимпиаду 2028 года в Лос-Анджелесе.

Запланированные Олимпийские игры, вероятно, станут последними для Леброна Джеймса, учитывая его 39-летний возраст. И у него есть отличная возможность завершить свою олимпийскую карьеру на высокой ноте, завоевав третью золотую медаль. Состав команды в этом году просто звёздный, и Леброну предстоит играть не только с товарищем по «Лейкерс» Энтони Дэвисом, но и впервые в одной команде со Стефеном Карри. Кстати, именно Карри номинировал Джеймса на роль знаменосца, представив видео от его имени вместе с Федерацией баскетбола США.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube.

Джеймс — это глобальная икона, четырёхкратный чемпион НБА и лучший бомбардир в истории лиги. Впереди у него рекордный 22-й сезон в НБА, и он уже успел оставить свой след на трёх Олимпиадах: бронза в Афинах в 2004 году, золото в Пекине в 2008-м и ещё одно золото в Лондоне в 2012-м. На всех этих Играх он был не только участником, но и одним из важных лиц команды на церемониях открытия. И вот теперь — признание его выдающихся заслуг на мировой арене!

Сейчас читают:
Экс-баскетболистка «Динамо» будет тренировать Леброна Джеймса в «Лейкерс» Экс-баскетболистка «Динамо» будет тренировать Леброна Джеймса в «Лейкерс»
Кто станет лицом НБА после ухода Леброна, Карри и Дюранта? Netflix сделал свой выбор Кто станет лицом НБА после ухода Леброна, Карри и Дюранта? Netflix сделал свой выбор
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android