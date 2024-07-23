Почему Леброн Джеймс заслужил быть лицом Америки на Олимпийских играх

Леброн Джеймс будет нести знамя США на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже, возглавив делегацию из 592 спортсменов. И это исторический момент для американской нации, так как впервые баскетболист-мужчина удостоен такой чести в истории США. Узнав об этом в Лондоне, где Леброн готовился к товарищескому матчу сборной США со сборной Германии, звёздный лёгкий форвард, несомненно, ощутил всю значимость этого момента.

Американские спортсмены, которые примут участие в предстоящих Играх, провели голосование за выбор мужского и женского знаменосца. Это, пожалуй, лучший способ — дать самим атлетам право голоса. Быть выбранным своими сверстниками — это высший знак уважения и признания. Здесь нет места внутренним политическим играм или пиару — это чистое проявление доверия и восхищения от тех, кто знает тебя лучше всего.

«Для меня невероятная честь представлять Соединённые Штаты на этой глобальной арене, особенно в момент, который может объединить весь мир. Для паренька из Акрона это большая ответственность: не только для меня, но и для моей семьи, всех детей в моём родном городе, моих товарищей по команде, коллег-олимпийцев и многих людей по всей стране. Спорт способен объединить, и я горжусь тем, что являюсь частью этого важного момента», — сказал Джеймс.

Сборная США по баскетболу перед ОИ-2024 Фото: Christopher Pike/Getty Images

Таким образом, Леброн Джеймс становится третьим баскетболистом, который будет знаменосцем США на Олимпиаде, следуя по стопам Сью Бёрд (2020) и Доун Стэйли (2004). Но Леброн не единственный представитель НБА, который удостоен этой чести: Яннис Адетокунбо также был выбран знаменосцем для Греции. Эти две страны можно смело назвать одними из самых значимых олимпийских наций: Греция традиционно открывает парад атлетов как основатель Олимпийских игр, а США идут предпоследними перед принимающей страной — Францией, поскольку они будут принимать Олимпиаду 2028 года в Лос-Анджелесе.

Запланированные Олимпийские игры, вероятно, станут последними для Леброна Джеймса, учитывая его 39-летний возраст. И у него есть отличная возможность завершить свою олимпийскую карьеру на высокой ноте, завоевав третью золотую медаль. Состав команды в этом году просто звёздный, и Леброну предстоит играть не только с товарищем по «Лейкерс» Энтони Дэвисом, но и впервые в одной команде со Стефеном Карри. Кстати, именно Карри номинировал Джеймса на роль знаменосца, представив видео от его имени вместе с Федерацией баскетбола США.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube.

Джеймс — это глобальная икона, четырёхкратный чемпион НБА и лучший бомбардир в истории лиги. Впереди у него рекордный 22-й сезон в НБА, и он уже успел оставить свой след на трёх Олимпиадах: бронза в Афинах в 2004 году, золото в Пекине в 2008-м и ещё одно золото в Лондоне в 2012-м. На всех этих Играх он был не только участником, но и одним из важных лиц команды на церемониях открытия. И вот теперь — признание его выдающихся заслуг на мировой арене!