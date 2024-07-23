Матч, показавший потенциал Шведа в НБА. Так по какой причине Алексей покинул страну?

Вы читаете материал — специальный проект «Лучшие матчи русских в НБА», подготовленный изданием «Чемпионат». С остальными материалами проекта вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке или кликнув по плашке снизу.

В предыдущих двух текстах в рамках рубрики «Лучшие матчи русских в НБА» мы писали о наших игроках с гордостью и отмечали их достижения. Здесь же чувства будут самые разные, поскольку хочется поговорить об Алексее Шведе.

Алексей пытался попасть в НБА ещё в 2010 году и заявился на драфт. По какой-то причине ни одна из команд лиги не решилась выбрать россиянина, несмотря на хорошие отзывы аналитиков. Шведа по стилю игры сравнивали с Пенни Хардуэем, но отмечали его худобу, которая могла помешать ему адаптироваться в североамериканском баскетболе.

Как отреагировал Алексей? Провёл два шикарных сезона, став важным игроком ЦСКА, а затем засияв на лондонской Олимпиаде. Швед стал третьей опцией в атакующей системе Дэвида Блатта после Андрея Кириленко и Тимофея Мозгова. Это сработало, и сборная завоевала историческую бронзу.

Алексей Швед и Луис Скола на ОИ-2012 Фото: Christian Petersen/Getty Images

Теперь Шведа нельзя было проигнорировать, и «Миннесота Тимбервулвз» дала ему шанс, выдав контракт на три года суммой в $ 10 млн. Первая половина сезона-2012/2013 прошла для россиянина успешно, но затем от травм оправились лидеры команды, и Алексей стал получать куда меньше времени и доверия.

Второй сезон сложился для защитника куда хуже первого: Алексей был глубоким запасным и выходил далеко не в каждой игре. Тем не менее Шведа позвали на Матч восходящих звёзд, где он сыграл в команде великого Чарльза Баркли, набрав 14 очков и оформив пару красивых данков.

Летом 2014 года Алексея обменяли в «Филадельфию Сиксерс», ту самую команду Сэма Хинки, которая радикально танковала и через обмены собирала всевозможные драфт-пики. Франшиза находилась в глубокой перестройке, уровень состава был неприлично низким. Тем не менее Швед получал только по 17 минут на паркете, за которые он, правда, набирал приличные 9,9 очка.

Алексей Швед в «Хьюстон Рокетс» Фото: Scott Halleran/Getty Images

Но уже в декабре Швед послужил активом для очередной сделки Сэма Хинки с целью накопления драфт-пиков. Россиянин оказался в «Хьюстон Рокетс», где ему вообще не было места, тем более за спиной Джеймса Хардена. И вот в феврале 2015 года Алексей снова был обменян — в «Нью-Йорк Никс».

За 16 матчей в «Никс» Алексей отметился рядом запоминающихся моментов. Тот «Нью-Йорк» тоже был в стадии перестройки и являлся одной из худших команд НБА. Регулярный сезон подходил к концу, матчи не имели никакого значения, но это была отличная возможность заявить о себе, чем россиянин и воспользовался — 14,8 очка в среднем за игру.

Здесь же Швед отметился двумя своими главными хайлайтами в НБА. Первый запомнился своей красотой. Второй — в юмористическом плане, попав в шоу к Шакилу О'Нилу.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

За «Никс» Алексей также провёл свою лучшую игру в НБА — во всяком случае самую результативную. Встреча прошла 20 марта, «Никс» встречались с «Филадельфией». Две худшие команды конференции под конец регулярного сезона — какое зрелище может быть лучше? Тем не менее из-за популярности франшиз матч даже показывался на национальном ТВ, а игру Шведа комментировал великий Майк Брин.

Швед показал шикарную точность в плане дальних бросков, реализовав семь из восьми попыток. В общей сложности россиянин набрал 25 очков и сделал шесть подборов. «Нью-Йорк», правда, проиграл со счётом 81:97, но исход подобных матчей является формальностью.

Видео можно посмотреть на канале DownToBuck Highlights Archivium в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Сезон заканчивается, и россиянин получает предложение от «Никс» с зарплатой в $ 2,8 млн в год. Однако Алексей отказывается и решает вернуться в Россию, подписав контракт с «Химками». Решение Шведа вызвало бурную дискуссию среди отечественных фанатов. Многие обвиняли защитника в том, что он решил пойти по лёгкому пути, испугался конкуренции, захотел тепличных условий и стабильного дохода.

Но давайте попробуем встать на место Алексея. За три года Швед поиграл в четырёх командах, хотя ещё с первого сезона в «Миннесоте» показал, на что способен. В него не верили снова и снова, не давали достаточно времени на площадке. Подобное отношение к нему было даже в худших командах лиги того времени. Полагаю, что Шведу просто надоели эти нестабильность и недоверие.

Такие игры, как с «Сиксерс», являются ещё одним доказательством, что Алексей мог бы закрепиться в НБА надолго. Швед — рослый защитник с хорошим броском, умением создавать возможности для себя и партнёров и недооценённым умением побороться за отскок. Россиянин покинул НБА в разгар трёхочковой революции, когда такого типа игроки задней линии стали цениться всё больше и больше с каждым сезоном.

Алексей Швед вместе с партнёрами по «Химкам» Фото: Giuseppe Cottini/Getty Images

Да, Алексей был ограничен в оборонительном плане. Но его атакующие способности позволили бы ему стать элитным «шестым» игроком в приличной команде. Он мог бы стать тем, кого выпускают на площадку, когда нужно отыгрываться, а также в концовках матчей, когда нужен точный бросок на последних секундах. Однако всего этого мы не увидели.

Можно обвинять Шведа в том, что он выбрал деньги и отказался бороться и усиленно работать, чтобы закрепиться в НБА. Но нужно обратить внимание на то, как ему систематически не доверяли команды, не предоставляя нужной свободы и возможностей для раскрытия его потенциала. Ты находишься в чужой стране, а тебя как товар каждые пару месяцев отправляют из одной части страны в другую. Постоянно играешь в матчах без турнирной значимости, проводишь встречу за встречей без особого смысла.

В России Алексею доверяли и позволяли бороться за титулы в качестве лидера команды. Защитник неоднократно давал понять в интервью, что счастлив и у него нет сожалений. Разве вправе мы его судить? Как говорили великие: наши ожидания — наши проблемы.