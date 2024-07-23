У кого рекорд по очкам? Сколько медалей у СССР? Как хорошо вы знаете олимпийский баскетбол
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Уже в эти выходные начнётся главный праздник оранжевого мяча!
Уже в эти выходные начнётся баскетбольный турнир Олимпийских игр, которые пройдут в Париже. В субботу, 27 июля, состоится матч открытия между сборными Австралии и Испании. «Чемпионат» предлагает проверить ваши знания — насколько хорошо вы осведомлены о фактах о баскетболе на Олимпиаде.
Если у вас не открывается тест, можно пройти его по ссылке.
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