«Нижний Новгород» подписал американца, чей последний сезон в Израиле получился прорывным

После предыдущего сезона Единой лиги ВТБ, который сложился для «Пари Нижний Новгород» неудачно (шестое место в группе Б по итогам второго этапа регулярки и, как следствие, никакого плей-офф), команда затеяла основательную перестройку, объявив в начале июня об уходе сразу восьми баскетболистов — Кендалла Смита, Алекса Новаковича, Владимира Ивлева, Кейси Шеперда, Антона Понкрашова, Ефима Воронцова, Ивана Стребкова и Филиппа Гафурова.

С тех пор клуб совершил ряд приобретений на трансферном рынке, одним из которых стал тяжёлый форвард Джейкинан Гант, который в прошлом сезоне выступал за «Хапоэль» из Беэр-Шевы. В чемпионате Израиля форвард демонстрировал приличные показатели и был одним из лидеров команды. В 30 матчах новичок нижегородцев в среднем набирал 15,7 очка, совершал шесть подборов, а также отдавал 1,2 передачи и делал 1,3 блок-шота. Сезон в израильской лиге стал для американца прорывным — никогда ранее на профессиональном уровне он не отмечался такой результативностью.

Новобранец нижегородцев подавал большие надежды в юные годы. Котировался в топ-60 школьников. В 2014 году вызывался в тренировочный лагерь национальной команды США до 18 лет в Колорадо-Спрингс. В студенческом баскетболе получал награды за игру в защите и лестные характеристики от экспертов. Правда, были в его биографии и неприятные эпизоды: за плечами баскетболиста два ареста (по подозрению в нападении третьей степени и за хранение принадлежностей для наркотиков).

После NCAA Гант не был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации. «Для меня это было разочарованием, но эта неудача побудила меня тренироваться снова и снова, чтобы вернуться сильнее», — говорил игрок. Но выступал за фарм-команду «Индианы Пэйсерс» «Форт-Уэйн Мэд Энтс» в Лиге развития. В первом сезоне на профессиональном уровне Джейкинан набирал в среднем за матч восемь очков, 3,7 подбора и 1,1 блок-шота. В одной из игр он отметился 27 очками, что стало для него рекордом того сезона.

Джейкинан Гант в NCAA (справа), 2018 год Фото: Donald Page/Getty Images

После новобранец нижегородской команды в течение полугода выступал в корейском «Ульсане». «Они заметили меня в университете и очень хотели, чтобы я играл за них». А дальше, после небольшой остановки в Канаде, отправился покорять Европу. Следующим был французский «Роан», где он задержался на два года и откуда, собственно, перешёл в «Хапоэль».

«Игрок в самом расцвете сил, я думаю, у него всё впереди. После студенчества у него был сезон в Лиге развития НБА, также он играл в Южной Корее и во Франции — шаг за шагом он прогрессировал. И сейчас Гант обратил на себя внимание хорошими статистикой и игрой в чемпионате Израиля», — сказал главный тренер «Нижнего Новгорода» Сергей Козин.

Глаз опытного специалиста также обратил внимание на снайперские качества новичка команды и его атлетизм: «Джейкинан — отличный шутер с хорошим броском. Это очень атлетичный баскетболист, который может создать себе ситуацию для броска, может обыгрывать где-то даже спиной с выгодной позиции. Он отлично защищается, чувствует блок-шоты, перехватывает мячи. В студенческие годы, когда он играл за Университет Луизианы, он дважды становился лучшим защищающимся игроком года. Я думаю, Гант будет отличным подспорьем нам в следующем сезоне на позиции четвёртого и пятого номера».

Джейкинан Гант (23-й номер) в Лиге развития НБА, 2019 год Фото: Matthew J. Lee/The Boston Globe via Getty Images

Джейкинану 28 лет. Он действительно атлетичен, может продавить и забить сверху. Благодаря длине рук представляет значительную силу при игре в защите. На оборону Гант делает особую ставку, но и об атаке думает всё чаще: «Я бросаю всё больше и больше, но предпочитаю защищаться». Может как умело сыграть на перехвате, так и заблокировать, казалось бы, уже реализованный бросок соперника. При этом Джейкинан здорово сложён и при росте 203 см обладает хорошей координацией. На видеоподборках с его участием можно увидеть, как тяжёлый форвард выиграет сложнейшие единоборства, данком добивает отскочивший от дужки мяч или технично обыгрывает оппонентов под кольцом, после чего забивает сверху спиной к кольцу.

Данки, кстати, Джейкинан обожает, в чём признался, когда выступал во Франции: «Ещё в юности мне посчастливилось сделать данк. Когда совершаешь подобные действия во время матча, получаешь заряд энергии, потому что болельщики на трибунах после этого сходят с ума». Будет ли Гант сводить с ума болельщиков нижегородцев, да и всей Единой лиги, узнаем уже довольно скоро. Новый сезон соревнований стартует 21 сентября.