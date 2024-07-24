Эмбиид подлил масла в огонь. Как его встретят во Франции после дерзких слов об Африке?

Когда несколько лет назад СМИ облетела новость, что фактурный центровой Джоэл Эмбиид должен получить паспорт Франции, а затем выступать за эту страну на международной арене, многие жители Пятой Республики восприняли громкое известие с нескрываемым энтузиазмом. Сперва французы ждали, что звёздный игрок НБА будет представлять «трёхцветных» на чемпионате мира 2023 года, а когда стало понятно, что Эмбиида там не будет, питали надежды увидеть его в майке своей сборной на домашней Олимпиаде в Париже.

Но время шло, а игрок тянул с окончательным ответом. Когда же на горизонте замаячила сборная США, французы поняли, что вечно затягивать с этим вопросом нельзя, и попросили баскетболиста определиться. При этом, если верить генеральному менеджеру сборной Франции Борису Диао, инициатива выступать за «трёхцветных» исходила именно от центрового. То же самое писало авторитетное французское издание BeBasket. Однако после получения паспорта Джоэл приоритеты поменял и стал смотреть в сторону США, в итоге на них и остановив свой выбор. И что бы на самом деле за тем решением ни стояло, история для Эмбиида выглядела некрасиво. Чтобы как-то объясниться, Джоэл сначала заявил, что хотел представлять США, так как в этой стране родился его сын.

Объяснение не очень убедительное, ведь если следовать его логике, зачем тогда вообще было обнадёживать французов? Видно, этим же вопросом задались и сами жители Франции, потому что некоторые из них, в том числе популярные эксперты, предлагали игрока паспорта лишить. Джоэл после ситуацию особо не комментировал, но незадолго до Олимпиады дал большое интервью американскому изданию New York Times, где вновь вернулся к резонансной теме. В этот раз игрок подготовился куда лучше и недвусмысленно дал понять, что если французам и стоит кого винить, то только себя.

«Это было непросто. Очевидно, у меня есть родина, и это Камерун, который я люблю. Также есть США, где я живу уже 14 лет, а затем — Франция, где у меня много родственников. Я хотел, чтобы у меня было как можно больше времени на принятие решения, и тот факт, что Франция выдвинула ультиматум, делу не помог. Знаете, я увидел это сообщение в социальных сетях и подумал: «Ого, откуда это вообще взялось?» Ведь когда я общался с представителями США, то получил от них сообщение такого рода: «Возьми на обдумывание столько времени, сколько тебе нужно. Мы были бы рады видеть тебя у нас, но ничего страшного, если ты примешь другое решение». А потом кто-то другой начинает на тебя давить», — говорил центровой.

Джоэл Эмбиид в составе сборной США, лето 2024 года Фото: Tim Clayton/Corbis via Getty Images

И ладно бы Эмбиид упрекнул Францию только в выставленном ультиматуме. Но Джоэл пошёл дальше, вспомнив колониальное прошлое республики и её исторические отношения с Камеруном и Африкой в целом, словно заявляя: «Не вам меня упрекать».

«Одно было известно всегда: Камерун был моим первым приоритетом, если бы он прошёл квалификацию. У меня была возможность поговорить с президентом Франции о том, что происходит, и я сказал ему, что есть одна вещь, которая меня очень беспокоит. Это отношения между Францией и Камеруном — и странами Африки в целом. Я имею в виду исторические отношения. Даже в данный момент. Там много чего происходит. В стране очень большой уровень противодействия. Доходит вплоть до изгнания французов, ведь население столько лет находилось под гнётом. Моя семья всё ещё живет в Камеруне, и я не хочу, чтобы они как-то втягивались во всю эту ситуацию. Я хочу, чтобы они были в безопасности, а отношения между Францией и Камеруном, да и Африкой в целом, не очень хорошие».

Примечательно, что гражданство Эмбииду было предоставлено Францией как иностранцу, натурализация которого представляет исключительный интерес. Вопрос, какой интерес представляет Джоэл для Пятой Республики, пока остаётся без ответа. Как знать, возможно, именно это у центрового и спросят во время Олимпиады французы. Эмбииду на всякий случай надо подготовить убедительный ответ.