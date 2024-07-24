История 17-летнего африканца, чья команда чуть не обыграла американцев перед Олимпиадой

Центровой из Южного Судана может оказаться в НБА уже в следующем году.

Путешествие 17-летнего Хамана Малуача к баскетбольной славе началось с удивительного поворота судьбы. Родившийся в Южном Судане и выросший в Уганде как беженец, он пережил момент, который изменил его жизнь навсегда. В 2019 году мотоциклист, заметивший его внушительный рост, предложил ему попробовать силы в баскетболе. Этот случайный эпизод стал своего рода катализатором, запустившим его путь к национальному и международному признанию.

Когда Хаман Малуач искал вдохновение для баскетбольной карьеры, он не мог найти лучшего примера, чем Яннис Адетокунбо. Видя, как греческий феномен прошёл путь от малоизвестного новичка до суперзвезды НБА, Малуач решил, что сможет повторить этот опыт. В 2021 году его усилия были вознаграждены приглашением в академию НБА в Сенегале, где он полностью посвятил себя тренировкам и развитию своих навыков. Выступления за «Дуанес» на чемпионате Африки по баскетболу и завоевание титула MVP на турнире в рамках программы НБА «Баскетбол без границ» лишь подтвердили его потенциал и стремление к вершинам баскетбольного мира.

В 2023-м Хаман Малуач, выступая за Южный Судан на ЧМ, вошёл в историю как третий самый молодой баскетболист, когда-либо участвовавший в этом престижном турнире. Более того, впечатляющая игра сыграла ключевую роль в том, что его национальная команда стала первой африканской сборной, завоевавшей место на Олимпийских играх 2024 года.

Хаман Малуач в составе «Сити Ойлерс», апрель 2024 года Фото: Geofroid Aballo/NBAE via Getty Images

6 марта 2024 года 218-сантиметровый Малуач сделал свой выбор в пользу университета Дьюка, отдав предпочтение этой престижной программе среди предложений от Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA), Кентукки и Канзаса. ESPN оценивает его как шестого лучшего перспективного игрока на драфте НБА 2025 года, и этот шаг в сторону Дьюка стал вехой в карьере центрового. Выступая за «Сити Ойлерс» в Национальной баскетбольной лиге Уганды, Малуач выдавал в среднем 17,8 очка, 13,5 подбора, 0,8 передачи, 0,7 перехвата и 2,8 блок-шота за игру.

Университет же Дьюка в сезоне-2024/2025, без сомнений, получит серьёзное подкрепление в лице Малуача. Вместе с другими топ-рекрутами, такими как Купер Флэгг, Малуач, вероятно, внесёт весомый вклад в успех команды. Несмотря на то что его пока рассматривают как проектного игрока, которому потребуется время на адаптацию и развитие, потенциал и талант не оставляют сомнений в том, что он станет важной частью топового университета.

Видео можно посмотреть на канале Ripple [US] в YouTube. Права на видео принадлежат USA Basketball.

Недавно Хаман привлёк к себе значительное внимание во время встречи, в которой Южный Судан сенсационно едва не обыграл команду США в товарищеском матче. Малуач противостоял звёздам НБА и помог своей команде совершить практически невозможное, южносуданцы уступили 100:101. Однако амбиции молодого игрока выходят за пределы личных достижений; он стремится сделать спорт важной частью африканской культуры и продемонстрировать миру таланты континента. Малуач надеется вдохновить и поддержать молодых игроков из своей родной страны, Южного Судана.