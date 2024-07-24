Играл с Дончичем и Брансоном, а теперь готов тащить «Локо». Кто такой Антониус Кливленд?

20 июля краснодарский «Локомотив-Кубань» объявил о переходе защитника Антониуса Кливленда. В прошлом сезоне он выступал в Евролиге за «Маккаби» Тель-Авив, также на счету американца 28 матчей в НБА за «Атланту» и «Даллас». «Чемпионат» рассказывает о новичке красно-зелёных.

Антониус Кливленд родился 2 февраля 1994 года в Мемфисе. Там же и начался его баскетбольный путь. В 2013 году он попал в NCAA, поступив в университет Southeast Missouri State. В свой дебютный сезон он стал третьим игроком команды по результативности. Во втором сезоне Антониус продолжил свой прогресс и уже на третий год стал главной звездой команды. В заключительном сезоне в NCAA Кливленд набирал 16,6 очка, 5,1 подбора, 2,2 передачи и 1,4 подбора в среднем за игру, естественно, являясь самым результативным баскетболистом коллектива.

Антониус Кливленд Фото: nba.com

Летом 2017 года он не был выбран на драфте НБА, но уже в ноябре подписал двусторонний контракт с «Далласом» и дебютировал в сильнейшей лиге мира. После этого он сыграл за «Маверикс» ещё 12 матчей, но получил травму и был отчислен. В феврале 2018 года Кливленд подписал контракт с «Атлантой», за которую впоследствии сыграл четыре матча и также был отчислен.

Сезон-2018/2019 Антониус провёл в Лиге развития НБА, выступая за фарм-клуб «Голден Стэйт». Летом 2019 года он вернулся в «Даллас» и начал выступать за Texas Legends в той же Лиге развития, но параллельно Кливленд привлекался в состав «Маверикс» и сыграл в НБА ещё 11 матчей. Тогда за клуб выступали, в частности, Лука Дончич, Джейлен Брансон и Кристапс Порзингис. В следующем сезоне американец продолжил играть в Лиге развития, на этот раз – за фарм-клуб «Оклахомы».

После этого Кливленд всё же решил выбраться за пределы США и отправился в Австралию. В первом сезоне он выступал за Illawarra Hawks, где его партнёром, к слову, был звезда минувшего сезона Единой лиги — Ксэвьер Ратэн-Мэйс (они также провели несколько матчей вместе в составе фарм-клуба «Далласа» в Лиге развития). Во втором сезоне Антониус защищал цвета Adelaide 36ers. В обоих сезонах Кливленд признавался лучшим защищающимся баскетболистом австралийской лиги.

Сезон-2022/2023 американец провёл в составе израильского «Хапоэля» из Эйлата. Тот розыгрыш стал самым результативным в карьере на данный момент для Антониуса — он набирал 17,6 очка в среднем за матч, что не могло не привлечь внимание грандов. Антониус остался в Израиле, подписав контракт с «Маккаби» из Тель-Авива. В минувшем сезоне он принял участие в 39 матчах Евролиги, в которых набирал в среднем 5,4 очка, 1,7 подбора и 0,9 перехвата. Летом 2024 года Антониус Кливленд стал игроком краснодарского «Локомотива-Кубань».

Андрей Ведищев президент БК «Локомотив-Кубань» «На протяжении двух лет мы внимательно следили за Кливлендом. Мне нравятся его энергия и лидерские качества. Видно, что Антониус — это игрок, который хочет быть заметным на площадке и стремится приносить результат. Мы должны использовать эти качества в предстоящем сезоне. Надеюсь, мы сможем развить игрока ещё больше и вместе добьёмся поставленных целей».

Антониус Кливленд может играть как на позиции атакующего защитника, так и на позиции лёгкого форварда, и главное его оружие — набор очков. В Евролиге за 39 матчей он бросил из-за дуги всего 59 раз, попав лишь 16 бросков (27,1%). В чемпионате Израиля процент трёхочковых был получше — 38,2%. Однако нельзя говорить, что броски с дальней дистанции являются важной частью арсенала Антониуса. Основная угроза исходит от него в проходах, также он очень хорошо использует быстрые прорывы своей команды. Помимо этого, Кливленд довольно эффективен на щитах и часто забирает подборы в нападении, после которых также набирает очки второго шанса для своего клуба. Также американец часто использует врывания по лицевой за спины защитников соперника.

Однако не стоит забывать и про защиту американца, недаром он два сезона подряд был лучшим защищающимся баскетболистом чемпионата Австралии. Кливленд неплохо защищается один в один, но в обороне он заточен на перехват и старается обокрасть соперника, чтобы затем же организовать быстрый отрыв. У Антониуса есть всё, чтобы стать ещё одной звездой Единой лиги.

В «Маккаби» Кливленд практически во всех встречах выходил со скамейки запасных. Это было обусловлено мощным стартовым бэккортом в лице Лоренцо Брауна и Уэйда Болдуина. Возможно, это и стало причиной, что Антониус не смог проявить себя в полной мере. Ему нужны и мяч, и большое количество бросков. Нет сомнений, что в «Локо» он это получит.

Очевидно, что он приходит на замену Девону Акун-Пёрселлу, который ранее перебрался в УНИКС. При этом будет интересно понаблюдать, как Кливленд и Би Джей Джонсон будут делить мяч в атаке. «Локомотив» классно усиливается перед стартом нового сезона и показывает, что вновь готов замахнуться как минимум на финал Единой лиги. Уже сейчас вырисовывается очень мощная стартовая пятёрка краснодарцев: Миллер – Андерсон – Кливленд – Джонсон – Мартюк. При этом вполне возможно, что Кливленд будет выходить на позиции второго номера, Джонсон — третьего, а «четвёркой» будет Дмитрий Узинский. Карвел Андерсон, в свою очередь, может выходить со скамейки и поддерживать ритм стартовой пятёрки. Но это пока лишь догадки, на которые мы получим ответ уже совсем скоро.