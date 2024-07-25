«Самара» рвётся в топ-6? Волжане проводят мощную трансферную кампанию перед стартом сезона

На этой неделе «Самара» объявила о подписании сразу двух американских баскетболистов — защитника Брендана Адамса и форварда Ронни Харрелла.

Первый в минувшем сезоне выступал за латвийский ВЭФ и турецкую «Дарушшафаку», а второй защищал цвета греческого «Ариса». «Чемпионат» рассказывает о новобранцах поволжской команды.

Брендан Адамс Фото: Esra Bilgin/Getty Images

Защитник Брендан Адамс родился в Мэриленде и там же начал свой баскетбольный путь в школе Calvert Hall. В NCAA на протяжении первых трёх сезонов Адамс выступал за один из известнейших университетов — UConn, однако был ролевым игроком со скамейки запасных. Следующие два сезона Брендан провёл в программе George Washington. На второй год он стал вторым игроком по результативности в команде, в среднем у него было 17,4 очка, 4,2 подбора и 2,9 передачи. После окончания университетской карьеры Адамс не стал пытаться пробиться в НБА через Лигу развития, а сразу же отправился в Европу.

Перед стартом прошлого сезона, который стал дебютным для американца в профессиональном баскетболе, Брендан подписал контракт с латвийским ВЭФ. Он сыграл 16 матчей в латвийско-эстонской лиге, набирая в среднем за игру 12,1 очка при 3,4 подбора и 4,0 передачи. В шести встречах Лиги чемпионов у него было 12,8 очка, 2,7 подбора и 5,0 передачи. Уже по ходу этого сезона американец привлек внимание «Дарушшафаки» и перебрался в Турцию. В 17 матчах местного чемпионата его статистика 10,1 очка, 2,4 подбора и 4,8 передачи в среднем за игру. В трёх встречах Лиги чемпионов — 11,0 очка, 3,0 подбора и 4,3 передачи. С июля 2024 года он является игроком «Самары».

Брендан Адамс является комбогардом, который может сыграть на позиции как первого номера, так и второго. Американец нацелен на набор очков, но также способен и отдавать результативные передачи. В «Дарушшафаке» он довёл количество передач до рекордного по карьере показателя — 4,8. В последнем сезоне в NCAA он бросал 6,1 раза из-за дуги с почти 38% точности, но в Европе пока ограничивался примерно двумя-тремя бросками в среднем за матч. Несмотря на это, он достаточно неплохо бросает кэтч-энд-шут и может стать реальной проблемой для оппонентов «Самары». Но всё же главным оружием в арсенале Адамса, как и у многих защитников, являются проходы под кольцо. У американца неплохой дриблинг, что позволяет ему самому создавать себе пространство для броска.

Ронни Харрелл Фото: Mateusz Birecki/Getty Images

Вторым новичком «Самары» стал форвард Ронни Харрелл. Он родился в Денвере, где и начал заниматься баскетболом. Перед поступлением в университет он входил в топ-100 лучших школьников страны, расположившись на 73-м месте. По итогу он поступил в университет Creighton. Ронни провёл в составе Bluejays три сезона, но второй или даже третьей опцией в команде так и не смог стать. Перед своим заключительным сезоном в NCAA Харрелл вернулся в родной Денвер, переведясь в одноименный университет. В составе Pioneers он выходил в стартовом составе практически в каждом матче и стал лидером по результативности в команде. После выпуска Ронни не был выбран на драфте НБА и сразу отправился в Европу.

Его первой командой стала румынская «Стяуа». В следующем сезоне американец защищал цвета «Пальмы» из второго испанского дивизиона. Сезон-2021/2022 Харрелл провёл в составе израильского «Хапоэль Гильбоа». После этого розыгрыша он остался в Израиле, перебравшись в команду «Ирони». Минувший сезон форвард провёл в составе греческого «Ариса». Он принял участие в 29 матчах чемпионата Греции, набирая в среднем 8,8 очка при 5,5 подбора, 2,2 передачи и 2,0 перехвата в среднем за игру. В 19 встречах Еврокубка его статистика следующая: 9,6 очка, 5,1 подбора, 1,3 передачи и 2,3 перехвата. С июля 2024 года он является игроком «Самары».

Ронни Харрелла можно назвать вингом, но при этом он более чем разносторонний игрок. Да, он часто располагается вдоль боковой линии, но оттуда форвард может как бросить трёхочковый, так и пойти в проход. При этом Ронни может даже выступить в роли боллхендлера. Нередко он сам переводит мяч через центральную линию и организовывает атаки своей команды. Ещё одним преимуществом в арсенале американца является игра один в один. Харрелл не стесняется брать на себя инициативу уже под конец атаки и завершать её в изоляции. Нельзя не отметить и защиту Ронни. Неплохой размах рук позволяет ему хорошо защищаться, а также форсировать потери у соперника. Параллельно американец хорош в защите и на ногах. В некотором роде Ронни Харрелл напоминает звезду НБА Пола Джорджа. Конечно, это очень утрированное сравнение, за которое не стоит цепляться. Но можно точно сказать, что американец не затеряется в Единой лиге.

Главный тренер БК «Самара» Дражен Анзулович Фото: БК «Самара»

«Самара» проводит качественную трансферную кампанию. Стоит напомнить, что до этого волжане подписали американского центрового Насира Брукса, а также сохранили форварда Хэйдена Далтона. Сейчас же к ним добавляются Адамс и Харрелл.

У самарцев вырисовывается более чем сбалансированная и мощная стартовая пятёрка. В прошлом сезоне «Самара» была слишком ровной командой, без каких-то плюсов и минусов. Сейчас же что Брукс, что Адамс или Харрелл могут взять на себя больше ответственности и, может, даже где-то перетянуть одеяло на себя, но это пойдёт на пользу команде. При этом команда может также играть сбалансированно, и просто в разных играх разные баскетболисты могут становиться Х-фактором. Также не стоит забывать и про неплохие подписания российских баскетболистов, команду пополнили Илья Попов, Антон Карданахишвили, Иван Пынько, Андрей Сопин, Глеб Голдырев.

По крайней мере, на бумаге кажется, что «Самара» уже стала сильнее по сравнению с прошлым сезоном. Нет сомнений, что этот состав способен попасть в плей-офф, но при этом даже закрадывается мысль, что, возможно, это произойдёт напрямую, благодаря попаданию в топ-6 по итогам регулярного чемпионата.

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