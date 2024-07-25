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Кто из баскетболистов нёс флаг на Олимпиаде, кто знаменосец сборной США, история Олимпийских игр, баскетбол

Леброн понесёт американский флаг на Олимпиаде. А кто ещё из НБА был знаменосцем?
Андрей Антсон
Кто из баскетболистов нёс флаг на Олимпиаде
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Одна из легенд удостаивалась этой чести дважды.

Леброн Джеймс был выбран в качестве знаменосца, который понесёт американский флаг на открытии Олимпиады. Это только со стороны может показаться чем-то незначительным, но и эта деталь войдёт в обширное наследие Короля, а кадры с церемонии будут использоваться в будущих документальных фильмах о биографии великого баскетболиста.

Леброн стал первым американским баскетболистом, кому выпала такая роль. Помимо Джеймса, на торжественной церемонии мы также увидим Янниса Адетокунбо (Греция) и Денниса Шрёдера (Германия). Давайте вспомним всех представителей НБА, кто с гордостью нёс флаг своей страны на открытии Олимпиады.

Эндрю Гейз (Австралия) — ОИ-2000

Эндрю Гейз на открытии ОИ-2000

Эндрю Гейз на открытии ОИ-2000

Фото: Jed Jacobsohn/Getty Images

Пожалуй, быть знаменосцем на родной Олимпиаде — это вообще вдвойне почётно. Такую роль выполнил баскетболист Эндрю Гейз на Играх в Сиднее. Гейз — легенда австралийского баскетбола, но также провёл два неполных сезона в НБА. В том числе он был в составе того самого «Сан-Антонио Спёрс» 1999 года, который выиграл чемпионство с «Башнями-близнецами» Тимом Данканом и Дэвидом Робинсоном.

Сборной Австралии чуть-чуть не хватило до медали на родной Олимпиаде — четвёртое место. Команда в полуфинале уступила французам, а в матче за бронзу — литовцам. Для Гейза эта Олимпиада стала уже пятой по счёту, так что неудивительно, что он удостоился такой чести.

Яо Мин (Китай) — ОИ-2004

Яо Мин на открытии ОИ-2004

Яо Мин на открытии ОИ-2004

Фото: Bob Rosato/Sports Illustrated via Getty Images

К началу XXI века, параллельно со стремительным экономическим ростом, Китай также оформился в доминирующую спортивную державу. Появилось бесчисленное количество атлетов, которые стали раз за разом выигрывать множество медалей. Тем не менее самым популярным спортсменом и для Китая, и для всего мира был тот, от которого медали можно было ждать только в качестве чуда. Им был великий Яо Мин.

Мин на тот момент провёл только два сезона в НБА, но уже стал спортивным и культурным феноменом. Однако состав китайской сборной не позволял мечтать о пьедестале — лишь восьмое итоговое место на афинских Играх.

Карлос Арройо (Пуэрто-Рико) — ОИ-2004

Карлос Арройо на ОИ-2004

Карлос Арройо на ОИ-2004

Фото: Jamie Squire/Getty Images

Карлос Арройо — персонаж, известный самым разным любителям баскетбола. В НБА он провёл в общей сложности аж 569 игр, но также достойно выступал и в Европе, и у себя на Родине, где далеко не самый слабый местный чемпионат. Пуэрто-Рико — настоящая баскетбольная страна.

Именно в Афинах Пуэрто-Рико громко заявило о себе. На групповом этапе маленькой островной державе удалось переиграть самих американцев. Да, состав сборной США на той Олимпиаде был далёк от уровня «Дрим-тим», но тем не менее! В итоге пуэрториканцы заняли достойное шестое место, что стало их лучшим результатом в истории. Арройо, в свою очередь, был лидером команды и был избран в символическую пятёрку всего турнира.

Дирк Новицки (Германия) — ОИ-2008

Дирк Новицки на открытии ОИ-2008

Дирк Новицки на открытии ОИ-2008

Фото: Pressefoto Ulmer\ullstein bild via Getty Images

Новицки подошёл к пекинской Олимпиаде уже в качестве самого выдающегося немецкого баскетболиста в истории. В НБА он уже успел выиграть MVP и был суперзвездой на пике своих возможностей. На Играх у него ещё был тот самый знаменитый лысый «лук», из-за чего Дирк был похож на какого-то участника берлинского рейва из 1990-х.

Легендарный немец уже принёс своей Родине бронзу чемпионата мира и серебро чемпионата Европы, но олимпийского успеха у Дирка так и не было. Не повезло и в Китае — лишь 10-е итоговое место. Остаётся лишь гадать, на что была бы способна современная сборная Германии, если бы в их составе ещё был Дирк Новицки на пике.

Яо Мин (Китай) — ОИ-2008

Яо Мин на открытии ОИ-2008

Яо Мин на открытии ОИ-2008

Фото: Ian MacNicol/Getty Images

Да, Яо Мин был знаменосцем дважды. Довольно редкое событие для любых спортсменов, а среди баскетболистов — тем более уникальное. Но на родной Олимпиаде не могло быть по-другому.

Что же по результату? То же самое, что и в Афинах — восьмое место. Тем не менее Мин был счастлив поучаствовать на турнире, а этого могло и не случиться из-за тяжелейшей травмы ноги. Яо смог восстановиться только за несколько недель до Игр. И хорошо!

Андрей Кириленко (Россия) — ОИ-2008

Андрей Кириленко на открытии ОИ-2008

Андрей Кириленко на открытии ОИ-2008

Фото: Григорий Сысоев/ТАСС

А вот об этом факте помнят многие отечественные болельщики спорта. Кириленко был на пике своих спортивных возможностей и популярности, особенно после памятной победы на чемпионате Европы 2007 года.

Выступление на Олимпиаде, к сожалению, было разочаровывающим. Лишь пятое место в группе. Затем Кириленко пропустит и чемпионат Европы, и чемпионат мира. Но потом вернётся на лондонских Играх и завоюет ту самую бронзу.

Шарунас Ясикявичюс (Литва) — ОИ-2008

Шарунас Ясикявичюс на открытии ОИ-2008

Шарунас Ясикявичюс на открытии ОИ-2008

Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Ясикявичюс стал лидером новой сборной Литвы, в которой уже почти ничего не осталось от советского наследия. Шарунас с честью прославлял одну из самых баскетбольных стран в мире и уже имел в своём активе бронзовую олимпийскую медаль (2000).

Великий литовец построил карьеру в Европе, но также провёл несколько сезонов в НБА. Он даже был частью тех самых We Believe «Голден Стэйт Уорриорз» 2007 года. Правда, он там был лишь глубоким запасным.

Литва остановилась в шаге от медали — четвёртое место и обидное поражение от испанцев в полуфинале.

Ману Джинобили (Аргентина) — ОИ-2008

Ману Джинобили на открытии ОИ-2008

Ману Джинобили на открытии ОИ-2008

Фото: Adam Pretty/Getty Images

Да, на пекинской Олимпиаде был целый парад баскетболистов-знаменосцев. Среди них не могло не оказаться великого Ману Джинобили, абсолютного лидера сборной Аргентины. В Афинах южноамериканская команда совершила один из главных апсетов, переиграв США в полуфинале, а затем завоевав бронзу. Во главе всего этого величия был именно Ману.

Американцы смогли отомстить аргентинцам в полуфинале ОИ-2008, а затем Ману и компания выиграли бронзу у тех самых литовцев. Тоже отличный результат.

И Цзяньлянь (Китай) — ОИ-2012

И Цзяньлянь на открытии ОИ-2012

И Цзяньлянь на открытии ОИ-2012

Фото: Cameron Spencer/Getty Images

В 2011 году Яо Мин окончательно завершил карьеру, что разбило сердца миллионам китайских болельщиков. Видимо, чтобы не нарушать традицию, знаменосцем в 2012 году был выбран другой прославленный и высокий китаец — И Цзяньлянь.

Цзяньлянь провёл достойные пять сезонов в НБА и долгое время был ключевым игроком своей сборной. Но без Яо Мина результат оказался совсем плох — 12-е место из 12 команд.

Пау Газоль (Испания) — ОИ-2012

Пау Газоль на открытии ОИ-2012

Пау Газоль на открытии ОИ-2012

Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

Этот список не мог обойтись без ещё одного из самых прославленных европейских игроков — Пау Газоля. К началу 2010-х испанцы оформились в одну из самых доминирующих баскетбольных держав не только Старого Света, но и всего мира. На счету представителей Иберийского полуострова уже было множество медалей международного уровня, но не было самого главного — золота Олимпиады.

В 2008 году Испания дошла до финала, но уступила сборной США. К сожалению для Газоля, тот же сюжет повторился и на лондонской Олимпиаде, правда, финал был куда более захватывающим. Это была пиковая Испания с тем самым великим поколением Руди Фернандеса, Серхио Родригеса, Серхио Льюля, Хосе Кальдерона и братьев Газолей. Они выиграли бесчисленное количество турниров, но золото Олимпиады так и осталось единственной непокорённой вершиной.

Луис Скола (Аргентина) — ОИ-2016

Луис Скола на открытии ОИ-2016

Луис Скола на открытии ОИ-2016

Фото: Robert Beck /Sports Illustrated via Getty Images

К 2016 году сборная Аргентины подошла уже в увядающем состоянии. Все лидеры команды приближались к концу карьеры, а новое, такое же великое поколение ещё не выросло. Скола проводил свою уже четвёртую Олимпиаду и заслуженно стал знаменосцем. Хотя в итоге он ещё примет участие в Играх в Токио, но кто же знал!

Аргентина смогла пробиться в плей-офф и уже в третий раз подряд уступила США. Американцы мстили южноамериканцам за 2004 год три Олимпиады подряд. То поражение подвело черту под великим поколением, которое брало золото ОИ-2004.

Томаш Саторански (Чехия) — ОИ-2020

Томаш Саторански на открытии ОИ-2020

Томаш Саторански на открытии ОИ-2020

Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Со времён распада Чехословакии независимая Чехия никак не могла отобраться на Олимпиаду. Впервые это произошло именно в 2021 году, видимо, поэтому честь быть знаменосцем была предоставлена баскетболисту Томашу Саторански, который был и является несомненным лидером своей команды.

Стоит признать, что чехи смотрелись неплохо и не смогли выйти в четвертьфинал лишь из-за дополнительных показателей. Тем не менее в Париже чехов мы снова не увидим, поэтому радует, что достижение 2021 года было отмечено местной федерацией со всем достоинством.

Патрик Миллз (Австралия) — ОИ-2020

Патрик Миллз

Патрик Миллз

Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Миллз построил вполне успешную карьеру в США, но на уровне сборных Патрик превращается в настоящую суперзвезду и лидера. Трансформация юркого и точного защитника на международных турнирах уже, по сути, превратилась в мем.

ОИ-2020 стали главной презентацией этого феномена. Миллз играл на высочайшем уровне и привёл свою сборную к исторической бронзе. Австралия неоднократно прежде доходила до полуфинала, но всегда заканчивала турнир на четвёртом месте. Проклятье было снято на прошлых Играх, а Патрик стал главным героем этого великого достижения.

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