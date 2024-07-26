Какие рекорды в баскетболе могут установить на ОИ в Париже? Время для этого точно пришло!

Лучшие бомбардиры. США — первые, а кто сразу за ними? Достижения СССР. Это и не только — в гиде по олимпийскому турниру.

Уже сегодня, 26 июля, официально начнутся Олимпийские игры в Париже, а на следующий день, 27-го числа, стартует мужской баскетбольный турнир, участие в котором примут самые сильные сборные планеты. Соревнования проходят раз в четыре года и считаются одними из самых престижных в мировом баскетболе. И если на чемпионаты мира, к примеру, сборная США может позволить себе приехать не сильнейшим составом, то на Олимпиады американцы, как правило, приглашают главных звёзд. Не стали исключением и нынешние Игры, куда США, по заверениям собственной прессы, привезли новую «Дрим-тим». Одержат ли американцы победу, какие рекорды могут установить, кто уже является рекордсменом, как вообще баскетбол появился на Олимпиадах — об этом и не только в материале «Чемпионата».

Баскетбол на Олимпийских играх

Матч между США и Аргентиной, ОИ-1996 Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Впервые баскетбол на Олимпиаде появился в 1904 году, однако лишь в качестве демонстрационного вида. Официально же первый олимпийский баскетбольный турнир состоялся на Играх-1936 в Берлине. Его победителями стали американцы, которые неизменно выигрывали на Олимпиадах вплоть до 1972 года. Гегемонию Штатов (победная серия насчитывала 63 игры!) прервал СССР, одержавший победу в драматичном финале в Мюнхене. В дальнейшем «звёздно-полосатые» оступались ещё лишь дважды (Сеул-1988 и Афины-2004). Нет у них олимпийского золота и на Играх-1980, но в Москву, как известно, Штаты решили не ехать из-за бойкота.

В общей сложности у США на Олимпийских играх 16 наград высшей пробы, и по их количеству они уверенно удерживают первое место. Второй по количеству золота является сборная Советского Союза (2), а третье место делят Югославия и Аргентина (по 1). И СССР, и Югославии уже не существует, а из тех стран, что на политической карте сохранились, только у аргентинцев есть олимпийское золото. От нынешней сборной США вновь ждут первого места, но лёгкой прогулки у неё точно не будет.

А вот первыми олимпийскими чемпионами среди женщин являются баскетболистки СССР. На Играх 1976 года в Монреале советские девушки в финале оказались сильнее американок.

Лидеры по количеству золотых медалей

Чарльз Баркли в составе сборной США, ОИ-1996 Фото: Lutz Bongarts/Getty Images

Лидерами по количеству золотых наград на Олимпийских играх среди мужчин являются американцы Кармело Энтони и Кевин Дюрант. У обоих их по три. У Кармело вдобавок есть одна бронза. В случае если сборная США станет чемпионом Игр в Париже, Дюрант окажется самым титулованным олимпийцем среди баскетболистов. Среди женщин самой титулованной баскетболисткой может стать тоже американка — Дайана Таурази, у которой сейчас пять золотых олимпийских медалей. Шести наград высшей пробы нет ни у кого.

Лучшие бомбардиры в истории Игр

Оскар Шмидт, 2019 год Фото: Buda Mendes/Getty Images

Бразилец Оскар Шмидт ни разу не выигрывал олимпийское золото. Более того, у него нет ни одной награды на Играх. И тем не менее говорить об Олимпиадах, не упомянув прославленного бразильца, было бы в корне неверно. Оскар пять раз принимал участие в Олимпийских играх, на трёх из них становился лучшим снайпером.

Шмидту принадлежат рекорды по набранным очкам в рамках баскетбольных олимпийских турниров (1093), средней результативности (42,3 — на Играх 1988 года) и наибольшему количеству очков в одной игре (55 — ОИ-1988).

Рекордсмены по количеству выступлений на Олимпиадах

Руди Фернандес в составе сборной Испании, 2019 год Фото: Di Yin/Getty Images

Наряду с Эндрю Гейзом из Австралии, Теофило Крусом из Пуэрто-Рико и испанцами Хуаном Карлосом Наварро и Руди Фернандесом Шмидт является рекордсменом по количеству участий в Олимпийских играх в мужском баскетболе. Каждый из этих баскетболистов сыграл на пяти Олимпиадах. Крус был первым, кто достиг этого рубежа. Впервые он приехал на Игры 1960 года, а в последний раз выходил на паркет в рамках ОИ в 1976 году. Шмидт повторил этот подвиг 20 лет спустя на Олимпийских играх 1996 года в Атланте. После чего их славное дело продолжили Гейз (на Олимпийских играх 2000 года), Наварро (ОИ-2016) и Фернандес (ОИ-2020). Руди, которому сейчас 39 лет, выступление в Париже откроет путь к новому рекорду Игр — ни один баскетболист ещё не участвовал в шести Олимпиадах.

Трипл-даблы на Олимпийских играх

Александр Белов в составе сборной СССР Фото: РИА Новости

За всю олимпийскую историю в мужском баскетболе было зарегистрировано всего три трипл-дабла. При этом нельзя не отметить, что статистика сделанных передач и подборов не отслеживались последовательно до 1970-х годов, поэтому некоторые потенциальные трипл-даблы могли остаться незамеченными. Первый же трипл-дабл, который был зарегистрирован официально, оформил выдающийся советский баскетболист Александр Белов. Случилось это на Олимпиаде 1976 года в Монреале. В матче с канадцами Александр тогда набрал 23 очка, совершил 14 подборов и отдал 10 результативных передач. Сама встреча закончилась победой советской сборной со счётом 100:72.

Второй трипл-дабл случился в Лондоне в 2012 году, а его автором стал американец Леброн Джеймс. В четвертьфинале с австралийцами он отгрузил соперникам 11 очков, взял 14 подборов и отдал 12 передач. США победили со счётом 119:86. Последним, кто на Олимпийских играх уходил с площадки с тремя двузначными показателями в статистике, был Лука Дончич. На Играх в Токио 2021 года словенец набрал 16 очков, сделал 10 подборов и отдал 18 передач. Сборной Словении это, правда, не помогло. В финал отправилась национальная команда Франции.

Подборы, передачи, перехваты

Матч между Австралией и Пуэрто-Рико, ОИ-1992 Фото: John W. McDonough/Getty Images

Очки — важнейший показатель в статистике игры в баскетбол, но есть в ней и другие составляющие, от которых зачастую зависит успех той или иной команды. Подборы, передачи, перехваты — как раз в их числе. Лидером по подборам в одной игре является бразилец Маркос Абдала Лейте. У него их целых 22 (Олимпийские игры 1972 года в Мюнхене — матч с пуэрториканцами). Мексиканец Мануэль Саенс является лидером по отданным передачам. Во встрече с японцами на Играх 1976 года он их сделал ровно 20. А советский и латвийский баскетболист Игорь Миглиниекс, выступавший за Объединённую команду из спортсменов бывших республик СССР, стал лидером по перехватам. В игре с литовцами (они приехали как отдельная сборная) на Олимпиаде 1992 года в Барселоне на его счету их было 11.

Как видно, многие достижения были установлены довольно давно. Звёздный десант (каждая команда привезла своих топов), который прибыл на Игры в Париже, позволяет надеяться, что в столице Франции будет побит или хотя бы повторён тот или иной рекорд.