Олимпийский баскетбол — лучшее, что может произойти с любителями этого вида спорта. LIVE
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Уже сегодня будут сыграны первые матчи. Насыщенный игровой день!
Сегодня, 27 июля, будет сыграно в общей сложности четыре матча в рамках группового этапа Олимпиады-2024 по баскетболу. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч Австралия — Испания и Греция — Канада, которые начнутся в 12:00 и 22:00 мск соответственно, а также расскажет обо всём самом интересном в играх Германия — Япония и Франция — Бразилия.
Олимпийские игры (м) . Группа A. 1-й тур
27 июля 2024, суббота. 12:00 МСК
Австралия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Олимпийские игры (м) . Группа B. 1-й тур
27 июля 2024, суббота. 14:30 МСК
Германия
Не начался
Япония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Олимпийские игры (м) . Группа B. 1-й тур
27 июля 2024, суббота. 18:15 МСК
Франция
Не начался
Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Олимпийские игры (м) . Группа A. 1-й тур
27 июля 2024, суббота. 22:00 МСК
Греция
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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