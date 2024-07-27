Уже сегодня будут сыграны первые матчи. Насыщенный игровой день!

Олимпийский баскетбол — лучшее, что может произойти с любителями этого вида спорта. LIVE

Сегодня, 27 июля, будет сыграно в общей сложности четыре матча в рамках группового этапа Олимпиады-2024 по баскетболу. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч Австралия — Испания и Греция — Канада, которые начнутся в 12:00 и 22:00 мск соответственно, а также расскажет обо всём самом интересном в играх Германия — Япония и Франция — Бразилия.

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