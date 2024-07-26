Кто возьмёт золотые медали в баскетболе на Олимпиаде в Париже?

«Бостон» стал чемпионом, прошёл драфт НБА, завершилась Летняя лига НБА, где молодые игроки пытались проявить себя. Настала пора по-настоящему главного турнира летней поры — Олимпийских игр в Париже. Во Францию приехали 12 лучших сборных мира, каждая из которых желает только одного — победы. Но золото Олимпиады достанется лишь одной национальной команде. Так кому же?

«Чемпионат» предлагает определить победителя Олимпийских игр в Париже и сборные, которые займут остальные места на престижном мировом турнире. В ходе голосования команды будут распределяться по местам — рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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