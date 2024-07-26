Кто возьмёт золотые медали в баскетболе на Олимпиаде в Париже?

«Бостон» стал чемпионом, прошёл драфт НБА, завершилась Летняя лига НБА, где молодые игроки пытались проявить себя. Настала пора по-настоящему главного турнира летней поры — Олимпийских игр в Париже. Во Францию приехали 12 лучших сборных мира, каждая из которых желает только одного — победы. Но золото Олимпиады достанется лишь одной национальной команде. Так кому же?
«Чемпионат» предлагает определить победителя Олимпийских игр в Париже и сборные, которые займут остальные места на престижном мировом турнире. В ходе голосования команды будут распределяться по местам — рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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США
Самая титулованная команда в истории Олимпийских игр — 16 золотых, одна серебряная и две бронзовые медали — всё это о сборной США. Лишь один раз американцы остались без наград — в 1980 году, когда бойкотировали Олимпиаду в Москве. Подопечные Стива Керра собрали, наверное, лучший состав из возможных, в него вошли Леброн Джеймс, Стефен Карри, Кевин Дюрант, Джоэл Эмбиид, Джейсон Тейтум, Девин Букер, Энтони Дэвис, Энтони Эдвардс, Джру Холидэй, Бэм Адебайо, Тайриз Халибёртон и Деррик Уайт. Что не имя, то звезда НБА. Естественно, главной целью такой именитой команды будет лишь золото на ОИ-2024.
Канада
«Кленовые листья» привезли во Францию невероятно мощный состав, в который входят Шей Гилджес-Александер, Джамал Маррей, Лугенц Дорт, Ар Джей Барретт, Диллон Брукс, Никил Александер-Уолкер и Эндрю Нембард. Каждый из них уже доказал свою состоятельность в НБА, а Гилджес-Александер и вовсе остановился в шаге от завоевания награды MVP, уступив лишь Николе Йокичу. Канада на последнем чемпионате мира по баскетболу проиграла в полуфинале Сербии, а в матче за третье место обыграла США, закончив по итогу с бронзовыми медалями.
Сербия
Наши братья-славяне попали на Олимпийские игры, потому что заняли второе место на последнем чемпионате мира. Команда даже без своей главной суперзвезды Николы Йокича показала шикарный уровень баскетбола, остановившись в шаге от заветного трофея. Но на Олимпиаду в Париже приедет сам Джокер, что должно прибавить Сербии мотивации. Сборная в 1996 и 2016 годах занимала второе место на самом престижном турнире среди сборных.
Греция
Именитая европейская сборная не выступала на Олимпийских играх с 2008 года. Национальная команда под руководством Вассилиса Спанулиса пробилась на ОИ через отборочный турнир, где не потерпела ни одного поражения, пройдясь по соперникам катком. Во главе Греции особняком стоит Яннис Адетокунбо. Лидер «Милуоки Бакс» помог своей сборной, так скажем, восстать из пепла, а теперь, скорее всего, надеется на отличное выступление в Париже. Команда у греков собралась отменная, посмотрим к чему всё приведёт.
Франция
На сборную, которая является организатором Олимпийских игр, всегда оказывается колоссальное давление. Франция в Токио заняла второе место, от команды на домашнем турнире ждут как минимум повторения данного результата или даже победы. Ведь французы имеют очень сильный состав с Виктором Вембаньямой во главе. Парню исполнилось 20 лет, а о нём в НБА не слышал только ленивый. К тому же у Франции есть защитный монстр Руди Гобер и невероятно опытные игроки НБА Николя Батюм и Эван Фурнье. От европейской сборной ждут многого, потому что на последнем чемпионате мира Франция провалилась — не вышла из группы.
Германия
Наверное, главная сенсация 2023 года — Германия. Сборная неожиданно для всех одержала победу на чемпионате мира по баскетболу, обыграв в плей-офф Латвию, США и Сербию. Костяк триумфальной команды остался — Деннис Шрёдер, Франц и Мо Вагнеры, Исаак Бонга, Йоханнес Фойгтман, Даниэль Тайс и Андреас Обст — все в деле. Лучший результат немцев на Олимпиадах — седьмое место в 1992 году, сейчас команда может улучшить этот показатель.
Испания
Подопечные Серджо Скариоло так же, как и Греция, пробились на Олимпиаду 2024 года из отборочного турнира. В группе Испании противостояли не самые грозные соперники — Ливан и Ангола, но в финальной части квалификации были обыграны серьёзные оппоненты — Финляндия и Багамские острова. В сборной есть лишь один игрок НБА — Санти Альдама, а все остальные играют в Евролиге и других европейских чемпионатах. К тому же особняком стоит Руди Фернандес, для которого Олимпиада в Париже станет уже шестой. Никому из баскетболистов в истории ранее не удавалось поиграть на шести ОИ в карьере.
Южный Судан
Африканская сборная имеет худшее место в рейтинге ФИБА среди всех сборных, представленных на Олимпийских играх, — 33-е. Южный Судан натурализовал нескольких американцев, и за последнее время сборная сделала качественный скачок по результатам. Национальная команда играла на чемпионате мира по баскетболу 2023 года и пробилась на Олимпийские игры впервые в истории.
Австралия
В Австралии было и есть много талантливых баскетболистов. Сейчас сборную ведут за собой Патрик Миллз, Мэтью Деллаведова и Джо Инглз — ветераны, поигравшие в НБА. Но в команде есть и молодёжь, достойная пристального внимания — Джош Грин, Джош Гидди, Данте Экзам и другие. Австралия на Олимпийских играх в Токио заняла третье место — лучший результат в истории национальной команды. На этот раз сборная целого континента везёт в Париж коллектив, который состоит из сплава опыта и молодости.
Бразилия
Единственный представитель Южной Америки на Олимпийских играх 2024 года пробился через отборочный турнир в Риге. На групповом этапе команда выиграла у Черногории и проиграла Камеруну. Но в плей-офф квалификации Бразилия собралась и спокойно обыграла Филиппины и Латвию. Нельзя сказать, что нынешняя команда обладает шикарным составом с громкими именами, но в ней собраны рабочие лошадки, способные сделать всё возможное для достижения нужной цели. Бразилия три раза в истории завоевывала бронзовые медали на Олимпиадах, но на домашнем турнире в 2016 году южноамериканская сборная финишировала на девятом месте.
Пуэрто-Рико
Команда не участвовала в Олимпиаде с 2004 года. Лучшим результатом Пуэрто-Рико является четвёртое место в далёком 1964 году. Сборная неплохо себя показала на чемпионате мира по баскетболу в 2023-м, когда заняла 12-е место из 32 команд на турнире. В составе Пуэрто-Рико есть Хосе Альварадо — игрок «Нью-Орлеан Пеликанс», который во многом и ведёт за собой коллектив. Также в команде присутствуют игроки из испанского чемпионата.
Япония
В 2024 году случилось чудо — впервые за 88 лет сборная Японии победила Китай! Случилось это в матче квалификационного турнира Кубка Азии — 2025. Единственная команда из Азии на Олимпийских играх 2024 года имеет в своём составе двух игроков НБА: Руи Хатимуру («Лос-Анджелес Лейкерс») и Юту Ватанабе («Мемфис Гриззлиз»). Лучший результат Японии на ОИ — девятое место в 1936 году. На домашней Олимпиаде японцы заняли 11-е место.