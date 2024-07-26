Сыграет с Йокичем на Олимпиаде против США, а потом — зажжёт в ЦСКА

25 июля московский ЦСКА объявил о подписании защитника сборной Сербии Алексы Аврамовича. Контракт легионера с действующим чемпионом Единой лиги ВТБ рассчитан на два года. Последние три сезона Аврамович провёл в составе белградского «Партизана». «Чемпионат» рассказывает о новобранце красно-синих.

Алекса Аврамович родился в сербском городе Чачак, где и начал свой баскетбольный путь. Дебютный сезон-2013/2014 он провёл в составе местного «Бораца». В следующем сезоне он выступал за «ОКК Белград», а в 2015 году вернулся в «Борац». В сезоне-2015/2016 Аврамович стал самым эффективным игроком чемпионата Сербии и третьим в лиге по результативности. В частности, в матче с командой «Младост Земун» Алекса набрал 47 очков, 12 подборов и шесть передач.

Алекса Аврамович Фото: SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Своими перформансами серб привлёк внимание итальянского «Варезе», в составе которого провёл следующие три сезона. В 2019 году Аврамович подписал контракт с испанской «Уникахой», но не смог закрепиться в составе и отправился в аренду в «Эстудиантес».

Сезон-2020/2021 он также провёл в клубе из Мадрида. После этого розыгрыша Алекса принял решение вернуться на родину и подписал контракт с «Партизаном». В свой второй сезон в составе чёрно-белых Аврамович дебютировал в Евролиге. В том же сезоне защитник стал чемпионом Адриатической лиги. В минувшем сезоне Евролиги защитник принял участие в 24 матчах, в которых набирал в среднем 8,3 очка, 1,8 подбора и 1,7 передачи.

Не стоит забывать, что Аврамович также является игроком сборной Сербии. Он дебютировал в национальной команде ещё в 2017 году. В 2023 году он стал серебряным призёром чемпионата мира. В финале с Германией он оказался самым результативным игроком сборной Сербии, набрав 21 очко, но этого не хватило для победы.

Прямо сейчас Аврамович находится с сербской командой в Париже, где примет участие в Олимпийских играх. В сборной он сыграет вместе с Николой Йокичем, Богданом Богдановичем, Николой Йовичем и другими топ-игроками. А тренером этой команды является легендарный Светислав Пешич. На групповом этапе сербы сразятся со сборными США, Пуэрто-Рико и Южного Судана. В первом матче ОИ Сербия сыграет с американцами. Встреча состоится 28 июля. На прошлой неделе в товарищеском матче со сборной США Аврамович набрал 14 очков и отдал три результативные передачи.

Алекса Аврамович Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Алекса Аврамович занял последний легионерский слот в ЦСКА и стал настоящей вишенкой на торте. Сербу всего 29 лет, он железно будет в своём прайме ещё несколько лет.

По стилю и манере игры Алекса очень напоминает действующего MVP регулярного чемпионата Единой лиги — Ненада Димитриевича, который уже покинул УНИКС. У них много общего — взрывной первый шаг, отличная скорость, дриблинг, проходы, трёхочковые. Но есть то, что отличает Аврамовича от Димитриевича — защита. Если Ненад откровенно мог пренебречь обороной, то этот тезис точно не про Аврамовича. Серб, помимо классных атакующих данных, имеет очень эффективную защиту. Он готов сесть в ноги соперника на его же половине и до конца атаки залезть под кожу. Алекса может на паркете практически всё, и это приковывает внимание к нему.

Вряд ли Аврамовичу потребуется много времени на адаптацию в Единой лиге. Можно ожидать, что уже с первых матчей он станет одним из лидеров ЦСКА и в целом звёзд лиги. У армейцев и так не было слабых мест до прихода Алексы, а его подписанием московская команда укрепила это мнение. Однако теперь же Андреасу Пистиолису придётся посадить на скамейку кого-то из пары Тримбл/Уэйр.

В прошлом сезоне до травмы Каспера Мело выходил со скамейки и как итог был признан лучшим шестым игроком сезона. Но когда Уэйр выбыл из строя, Тримбл взял атаку ЦСКА в свои руки, и это закончилось чемпионством, а Мело стал MVP финала. Исходя из этого, представляется, что именно Уэйр станет запасным. Хотя всё же на данный момент этот вопрос риторический. Но что Аврамович станет одной из первых опций ЦСКА, причём как в атаке, так и в защите, сомнений никаких нет. Прямо сейчас ЦСКА — главный фаворит сезона.