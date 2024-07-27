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Баскетбол, Олимпиада-2024, Австралия — Испания, 92:80: обзор и статистика матча, как играет Испания на ОИ в Париже

Яркий старт баскетбола на Олимпиаде! Бронзовый призёр прошлых Игр «прибил» Испанию
Никита Бирюков
Австралия победила Испанию на Олимпийских играх
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Австралия начала с победы на важнейшем турнире в году.

Наконец-то дождались! Стартовал баскетбольный турнир на Олимпийских играх. В матче открытия встречались Австралия и Испания — представители группы А. Сборная с целого континента на прошлых Играх в Токио заняла третье место, а её соперник из Европы на всех крупных турнирах представляет собой очень грозного оппонента. Кто проявил себя в стартовом матче на турнире — обо всём самом интересном в материале «Чемпионата».

Первые очки на Олимпиаде набрал Патрик Миллз, разыгрывающий реализовал три штрафных броска в стартовой же атаке. Затем последовала «трёшка» от Джока Ландейла. Испанцы потом немного активизировались усилиями Алекса Абринеса, но Австралия продолжала шикарно находить своих игроков под кольцом и на дуге. Сборная «кенгуру» сделала себе комфортное преимущество 18:7, после чего Серджо Скариоло пришлось брать тайм-аут. Игра раскрылась: обе команды стали попадать трёхочковые броски, а в одном из моментов Усман Гаруба после небольшой словесной перепалки оттолкнул Джоша Грина. Судьи и другие игроки успокоили баскетболистов, а Гаруба с Грином получили по неспортивному фолу. Первая четверть завершилась со счётом 31:21 в пользу Австралии.

Стычка между игроками Испании и Австралии

Стычка между игроками Испании и Австралии

Фото: Кадр из трансляции

Второй игровой отрезок начался с ярких действий от игрока мадридского «Реала» Серхио Льюля. Ветеран реализовал два трёхочковых броска. Всем известно, что Скариоло — темпераментный тренер, так вот, специалист был не согласен с каким-то из решений судей, за что в итоге получил «технарь». Градус игры был достаточно высок — Джош Гидди вступил в словесную перепалку с уже известным нам Гарубой. Гидди не только языком трепал, но и раздавал шикарные пасы своим партнёрам и реализовывал важные броски. У Испании активизировался Санти Альдама — единственный игрок сборной из НБА. В итоге «Фурия Роха» забрала четверть 21:18. Итог первой половины — Австралия ведёт в семь очков — 49:42.

Испанцы после большого перерыва стали чётче действовать в обороне, а главное — находить свободные броски. Подопечные Скариоло вплотную приблизились к сопернику, а буквально через минуту вырвались вперёд в счёте благодаря «трёшке» Альдамы (56:54). Впрочем, Австралия включилась и ответила точными дальними попаданиями Милза и Джека Маквея. Команды продолжали обмениваться атаками, а игра выравнялась. Если Испания давила оппонента на первых минутах третьей четверти, то в дальнейшем австралийцы нивелировали преимущество соперника и даже вышли вперёд — 20:18.

Австралия находила попытки для бросков вблизи кольца, а в составе Испании вновь «загорелся» Льюль, набравший восемь очков кряду в заключительной десятиминутке. Но «кенгуру» оставлял в строю Миллз, работавший на подборе и реализовавший несколько важнейших бросков. Ландейл продолжал кошмарить «краску» Испании и страховать своих партнёров на своей половине площадки. Усилий Альдамы и Льюля в итоге оказалось недостаточно, и Австралия довела дело до победы — 92:80.

Олимпийские игры (м) . Группа A. 1-й тур
27 июля 2024, суббота. 12:00 МСК
Австралия
Окончен
92 : 80
Испания
Австралия: Дэниэлс, Гидди, Миллз, Грин, Инглс, Деллаведова, Экзам, Ландейл, Kay, McVeigh, Magnay, Рит
Испания: Браун, Прадилья, Фернандес, Лопес-Аростеги, Альдама, Брисуэла, Диас, Эрнангомес, Эрнангомес, Гаруба, Абринес, Льюль

Самым результативным игроком встречи стал Альдама, набравший 27 очков и пять подборов. У Австралии отличился Ландейл, который не только завершил матч с 20 очками, девятью подборами и пятью передачами, но и ещё показал лучший «плюс-минус» среди всех участников игры — «+30». У австралийцев сразу пять игроков закончили игру с более чем 10 очками: Ландейл, Миллз, Гидди, Маквей и Дайсон Дэниэлс.

В целом Австралия смотрелась намного более организованной командой, нежели Испания. В составе европейской сборной провалился один из лидеров Лоренцо Браун, который хоть и изредка хорошо заигрывал партнёров, но выглядел посредственно с точки зрения набора очков. Австралийцы были лучше на подборе, в передачах и качественнее бросали с любой дистанции, кроме штрафных. Совершенно трудовая победа сборной целого континента.

Первый матч на Олимпийских играх во Франции получился огненным. В нём присутствовала борьба от первых и до последних минут, жёсткие стычки, красочные броски и просто великолепный перформанс от Ландейла. Следите за всем самым интересным на Олимпиаде в нашем LIVE.

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