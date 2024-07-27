Чемпионы мира по баскетболу мощно ворвались на ОИ-2024. Знаменосец Германии феерил!

Открытие 2023 года — сборная Германии, которая стала чемпионом мира по баскетболу, в стартовом для себя матче на Олимпийских играх во Франции встретилась с Японией. Страна восходящего солнца не обладает настолько универсальным составом, как европейская национальная команда, но японцы всегда славились неуступчивым характером. Сумел ли андердог оказать сопротивление фавориту не только группы B, но и одному из главных претендентов на медали ОИ-2024?

Кто ещё мог открыть счёт в матче, как не Деннис Шрёдер — флагоносец Германии на Олимпийских играх в Париже? Разыгрывающий набрал первые два очка в игре. Япония же со старта старалась искать лидеров — Руи Хатимуру и Юту Ватанабэ, если Хатимура перед первым точным броском промазал несколько, то Ватанабэ потребовалась одна попытка, чтобы открыть счёт своим очкам. Игроки разыгрались, особенно Шрёдер, который не только отдавал эффектные передачи, но и находил возможности для удачных проходов или бросков. Также неплохо проявил себя разыгрывающий Японии Юки Тогаси, который визуально является самым низкорослым игроком турнира (168 см). Но оставили четверть за собой всё-таки немцы — 28:21.

Борьба под кольцом в матче Германии и Японии Фото: fiba.basketball

Хатимура воткнул постер-данк через Исаака Бонгу в начале второй десятиминутки. Игра Японии не изменилась: команда продолжала активно задействовать своих единственных баскетболистов, поигравших в НБА — Хатимуру и Ватанабэ. Германия же грузила в «краску» на Морица Вагнера, который шикарно задействовал свои габариты и разбирался с соперниками. Впрочем, и его родной брат, Франц Вагнер, выделялся как в обороне, так и в атаке. Подопечные Гордона Херберта организовали себе комфортное преимущество, но японцы несколько раз довели мяч в «краску» до Джоша Хоукинсона, который реализовал свободные попытки. Во многом руководил атакой Японии во втором игровом отрезке Юки Кавамура. С незначительным преимуществом европейская сборная одолела соперника в четверти перед большим перерывом — 24:23.

После небольшой паузы игра возобновилась, и за дело, как и положено, взялись лидеры. У Германии — Шрёдер отдал две передачи и забросил «трёшку», а у Японии — шесть очков кряду набрал Хатимура. Немцы слишком часто находили свободные броски из совершенно разных позиций. К тому же игроки под руководством Херберта пользовались своими габаритами. Лишь Хоукинсон мог что-то противопоставить «большим» Германии под кольцом. Немцы выиграли третью четверть со счётом 22:17.

Японцы боролись до конца: чего только стоят их три подбора в атаке подряд и дальнее попадание из-за дуги от Кавамуры. Хоть сборная из Азии точечно реализовывала свои броски, но Германия была сильнее благодаря командным действиям. Заслоны, перемещения, общий уровень игроков — все эти факторы были на стороне немцев, которые раз за разом продолжали доставлять мяч в корзину. Фаворит забрал и заключительную четверть — 23:16, тем самым выиграв каждый из игровых отрезков.

В составе Японии, само собой, выделялись лидеры Хатимура и Ватанабэ. Первый оформил дабл-дабл: 20 очков, 10 подборов и две передачи за 36 минут на паркете, а второй набрал 16 очков, два подбора и одну передачу. Самым результативным игроком матча стал Франц Вагнер, на счету которого 22 очка и шесть подборов. Отличную игру провёл Хоукинсон — 13 очков, 11 подборов и 80% реализации бросков с игры (4 из 5).

Но особняком стоит Шредёр. Знаменосец и MVP чемпионата мира полностью руководил игрой Германии, записав себе в актив дабл-дабл из 13 очков и 12 передач. Разыгрывающий играючи разбирался с любым оппонентом на пути. Своими обманными движениями укладывал на паркет соперников, отдавал передачи на любой вкус, а также набрасывал аллей-упы своим напарникам. На протяжении всей игры с лица Денниса не сходила улыбка. Было видно, насколько лидер сборной наслаждался матчем и тем, как он складывался для Германии.

Нельзя не отметить и то, что немцам ещё есть где прибавлять. Подопечные Херберта старались не пускать японцев в «краску», используя компактное защитное построение, что позволяло оппоненту частенько находить свободные броски из-за дуги. Соперник посильнее может воспользоваться этим совершенно иначе. К тому же в этом матче немцы в большинстве своём менялись на любого игрока соперника при заслонах. Все могли видеть, как высоченный Бонга опекает маленького Тагаси и так далее. Но это не значит, что Германия не перестроится к другому противнику. Всё интересное впереди! Следите за баскетболом на Олимпийских играх вместе с нами.