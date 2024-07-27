Хозяева ОИ столкнулись с проблемами. Но Вембаньяма спас Францию от позора

В бой за медали на Олимпийских играх в Париже вступила страна-хозяйка – Франция. Европейской сборной предстояло сыграть с Бразилией, которая гарантировала себе участие на Играх в отборочном турнире. Кто победил, кто проявил себя, а кто сыграл не очень – «Чемпионат» объяснит всё и даже больше.

Главное молодое дарование Франции Виктор Вембаньяма выиграл стартовое вбрасывание, однако первые очки в игре набрали бразильцы – Марселиньо Уэртас занёс в свой актив две «двушки» кряду. У Франции отличился Эван Фурнье, но в составе южноамериканской сборной дважды издали попал Лео Мейндл. Самым красивым игровым моментом первой четверти отметился Маозинья Перейра, реализовавший аллей-уп через Руди Гобера, уронив при этом француза на паркет. В свою очередь, и Вембаньяма ответил двумя подборами в нападении и тяжелейшим точным броском с сопротивлением из-под кольца. Мало кто ожидал такой прыти от бразильцев, которые забрали стартовый отрезок со счётом 23:15.

Слэм-данк игрока Бразилии через Руди Гобера Фото: Скриншот из трансляции

Бразилия смазала всего лишь пять бросков в первой четверти, защищаясь на очень высоком уровне. Впрочем, Франция проснулась перед большим перерывом. Подопечные Венсана Колле стали чаще вынуждать соперника ошибаться, да, и сами начали лучше действовать на половине бразильцев. Вемби реализовал «трёшку», которая сократила отставание хозяев ОИ на расстояние трёх очков к противнику – 24:27. Александару Петровичу пришлось реагировать тайм-аутом, чтобы охладить пыл европейской сборной. На самом деле, помогло так себе, так как Руди Гобер с Инопланетянином растерзали «краску» южноамериканской национальной команды. Французы не только полностью вернулись в игру, выиграв четверть – 24:13, но и вырвались вперёд в счёте – 39:36.

Оппоненты вернулись на паркет в Лилле и сразу же обменялись несколькими результативными атаками, а затем на протяжении двух минут обороны Франции и Бразилии действовали выше всяких похвал. Особенно выделялся Вембаньяма, записавший два блок-шота. Впрочем, равный счёт 5:5 в третьей четверти практически моментально превратился в 11:5 в пользу французов. Тренеру бразильцев необходимо было что-то менять в игре своих баскетболистов, поэтому он взял тайм-аут. И уже во второй раз небольшая остановка в игре никак не помогла Бразилии, так как европейская сборная не останавливалась, а лишь набирала обороты. Хозяева Олимпийских игр оказались сильнее соперника в третьей четверти – 18:9.

Игроки сборной Франции Фото: FIBA

В заключительной десятиминутке продолжительное время команды поочерёдно ошибались в атаке. Из этого хаоса Бразилия сумела извлечь выгоду – команда сделала рывок, приблизившись к французам на расстояние шести очков – 58:64. Недолго подопечные Колле грустили, так как Франк Нтиликина забросил «трёху», а Николя Батюм в проходе набрал два очка, перекрыв все усилия сборной из Южной Америки достать оппонента. Гвоздь в крышку гроба Бразилии вколотил герой матча Вембаньяма, который реализовал эффектный слэм-данк с сопротивлением Гуя Сантоса. 21:21 в последней четверти встречи и итоговые 78:66 в пользу Франции.

Звание самого результативного игрока матча разделили между собой Батюм и Вембаньяма, набравшие по 19 очков каждый. Правда, Виктор в целом смотрелся намного полезнее своего напарника по команде. Вемби также записал на свой счёт девять подборов, две передачи, четыре перехвата и три блок-шота. У бразильцев лучше остальных проявили себя Мейндл и Кристиано Фелисио – каждый отметился 14 очками, а также Уэртас, руководивший нападением сборной.

Мне запомнилось то, насколько легко Вембаньяму наказывали защитники Бразилии в первой половине. Центрового выманивали на дугу, а потом с помощью хорошего первого шага спокойно обходили и либо сбрасывали на открытого партнёра, либо забрасывали сами. Однако Вемби не повесил нос, а нашёл в себе мотивацию для того, чтобы проявить себя с лучшей стороны. Лидер Франции был полезен на обеих сторонах площадки, хоть иногда и брал на себя сложнейшие и, откровенно говоря, ненужные броски.

По моему мнению, во встрече было как минимум два спорных решения, которые судьи трактовали в пользу Франции. Так что счёт в итоге мог быть совершенно другим, а матч мог перетечь в жаркую концовку, но это всё полемика. Если сборная Бразилии без громких имён в составе смогла навязать настолько серьёзную борьбу одному из фаворитов Олимпиады, то что говорить о Германии, Канаде, Сербии и США, в которых что не имя, то звезда. Францию спас Инопланетянин, а любителей баскетбола скоро ожидает топовое противостояние – Канады с Гилджес-Александером и Греции с Яннисом Адетокунбо во главе. Следите за матчем в нашем LIVE.