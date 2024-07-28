Однако перед этим молодое государство из Африки сразится с Пуэрто-Рико.

Сможет ли Сербия остановить американцев? Главная интрига дня. Баскетбол на ОИ — LIVE

Сегодня, 28 июля, будет сыграно в общей сложности два матча в рамках группового этапа Олимпиады-2024 по баскетболу. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч Южный Судан — Пуэрто-Рико и Сербия — США, которые начались в 12:00 и 18:15 мск соответственно.

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