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Сербия — США, Южный Судан — Пуэрто-Рико, где смотреть онлайн-трансляцию баскетбола Олимпиады, 28 июля 2024: обзор матчей

Сможет ли Сербия остановить американцев? Главная интрига дня. Баскетбол на ОИ — LIVE
Андрей Антсон Артемий Берстенев
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Сможет ли Сербия остановить американцев? LIVE
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Однако перед этим молодое государство из Африки сразится с Пуэрто-Рико.

Сегодня, 28 июля, будет сыграно в общей сложности два матча в рамках группового этапа Олимпиады-2024 по баскетболу. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч Южный Судан — Пуэрто-Рико и Сербия — США, которые начались в 12:00 и 18:15 мск соответственно.

Баскетбол — Олимпиада. Календарь
Баскетбол — Олимпиада. Таблицы
Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Южный Судан
Не начался
Пуэрто-Рико
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Сербия
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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Комментарии
Новости. Баскетбол
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