Легенды НБА и подрастающие звёзды. Кто лучший игрок США на Олимпиаде-2024?

Вот и подошёл к концу первый день баскетбольного турнира на Олимпийских играх в Париже (Франция). Каждая из сборных, представленных на Олимпиаде, надеется проявить себя только с лучшей стороны и выиграть хоть какие-нибудь медали. Но для США любое место, кроме первого, будет считаться провалом, ведь национальная команда собрала под своими знамёнами лучших игроков НБА. Недавно защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс заявил, что он является номером один в сборной, а кто же на самом деле является главным игроком США на Олимпиаде 2024 года?

«Чемпионат» предлагает определить лучшего игрока сборной США на Олимпийских играх — 2024. В ходе голосования баскетболисты будут распределяться по местам — рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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Кто лучший игрок сборной США по баскетболу на Олимпиаде-2024? Фото: Getty Images 1 место Леброн Джеймс Король через год после прихода в НБА поехал на Олимпийские игры в Афинах (2004 год). Добиться победы не удалось, так как сборная Аргентины с Луисом Сколой и Ману Джинобили выбила США в полуфинале, а затем обыграла Италию в финале. Американцы довольствовались лишь бронзовыми наградами. После этого национальная команда США не проиграла ни одной Олимпиады. Леброн принимал участие на Играх 2008 и 2012 года. Он выполнял свои функции на высшем уровне, но главным в сборной был Коби Брайант. На этот раз Джеймс едет во Францию в статусе живой легенды всего баскетбола. Фото: Paul Harding/Getty Images 2 место Стефен Карри Для лидера «Голден Стэйт Уорриорз», четырёхкратного чемпиона НБА и лучшего снайпера в истории лиги Олимпиада во Франции станет первой в карьере. Вот такой вот парадокс — Карри уже много лет является одним из главных действующих лиц в НБА, но ни разу не участвовал в самом престижном международном турнире. Зато у Стефена есть два золота чемпионата мира в составе сборной США, которые он вместе с командой завоевал в 2010 и 2014 году. «Воины» не пробились в плей-офф в минувшем сезоне, поэтому Стеф должен быть отдохнувшим и полным сил, чтобы показать свои возможности в Париже. Фото: FIBA 3 место Кевин Дюрант Кей Ди хоть в последнее время часто менял команды в НБА, но Олимпийские игры не пропускал с 2012 года. Сборная США с одним из сильнейших форвардов в истории выиграла три золотые медали, вероятно, рассчитывая забрать и четвёртую. Дюрант пропустил первые два тренировочных дня сборов национальной команды. У игрока было диагностировано небольшое растяжение икроножной мышцы, но, когда речь идёт об Олимпиаде, всё отходит на второй план. Вряд ли мелкая травма встанет на пути Кевина и помешает ему выиграть ещё одну медаль на самом престижном турнире. Фото: Ethan Miller/Getty Images 4 место Джейсон Тейтум Один из лидеров «Бостон Селтикс» и обладатель самого крупного контракта в истории НБА Тейтум поедет на свои вторые в карьере Игры в статусе чемпиона НБА. «Кельты» впервые с 2008 года подняли над головой трофей имени Ларри О’Брайена, а Джейсон был одним из главных действующих лиц «Бостона» во всём сезоне. Игрок с каждым годом демонстрирует более уверенную игру, а то, что своим ментором по жизни Тейтум считает Брайанта, уже говорит о многом. Величие Коби простиралось не только в НБА, но и на Олимпийских играх, где 26-летний форвард явно намерен проявить себя. Фото: Christopher Pike/Getty Images 5 место Энтони Дэвис Верный помощник Леброна и чемпион НБА 2020 года в составе «Лейкерс» Дэвис побывал лишь на одних Олимпийских играх в 2012 году. Примечательно, что 24 июля 2012-го Энтони подписал свой первый профессиональный контракт, а уже 29 июля играл за сборную США на Олимпиаде. Он стал единственным игроком-новичком в той команде. Дэвис также входил в состав США на чемпионате мира по баскетболу в 2014 году, где американцы завоевали золото. Сейчас Бровь представляет из себя уже очень опытного игрока, который является одним из лучших по игре в обороне во всей НБА. Фото: Henry Browne/Getty Images 6 место Джру Холидэй Яннис Адетокунбо и «Милуоки Бакс» выпнули Холидэя из команды, поверив в то, что с Дэмьеном Лиллардом у «оленей» будет больше шансов на завоевание чемпионства, чем с Джру. Клуб из Висконсина выигрывал трофей в 2021 году, а Холидэй являлся одним из главных творцов этого успеха. В общем, чемпиона подобрал «Бостон», который сколотил невероятную по силе команду и главное — стал чемпионом. К слову, Джру и в стане «кельтов» играл немаловажную роль. Скромный трудяга, не требующий к себе внимания, а просто делающий своё дело на высочайшем уровне. Сборная США не могла обойти стороной разыгрывающего, который выиграл золотые медали на Олимпиаде в Японии. Фото: Christopher Pike/Getty Images 7 место Энтони Эдвардс «Наследник» Майкла Джордана, один из лучших игроков НБА на данный момент, как только ни называли Эдвардса после его шикарного выступления в плей-офф 2024 года. Но финал Западной конференции, где «Миннесота» встречалась с «Далласом», расставила всё по своим местам. Энтони ещё необходимо прибавлять и расти, чтобы как минимум выйти в финал НБА. В свою очередь, 22-летний парень чересчур уверен в себе, раз говорит, что является лучшим игроком сборной США. С какой-то стороны это хорошо, но с другой — нужно же уважать и тех, кто с тобой в команде. И это с учётом того, что американцы с Эдвардсом во главе заняли лишь четвёртое место на чемпионате мира по баскетболу — 2023. Да, защитник набирал в среднем 18,9 очка за игру, но результат говорит сам за себя. Лидеру «волков» предстоит показать своё истинное место в этой сборной США. Фото: Henry Browne/Getty Images 8 место Деррик Уайт Изначально в составе сборной США присутствовал Кавай Леонард, но форвард совместно со своим клубом «Лос-Анджелес Клипперс» и руководством национальной команды принял решение о неучастии в Олимпийских играх. Заменили Терминатора на Деррика Уайта – трудягу, который стал чемпионом вместе с «Бостоном» в 2024 году. Атакующий защитник умеет играть на обеих сторонах площадки, всегда принимает правильные решения на паркете и точно может помочь США стать более вариативными в атаке. 9 место Тайриз Халибёртон «Индиана Пэйсерс» в сезоне-2023/2024 показала, что можно, играя в атакующем стиле, добраться до финала Восточной конференции. Главным творцом восхода «иноходцев» точно нужно считать Халибёртона. Разыгрывающий, как молодой Крис Пол, полностью руководит игрой команды, став лучшим по передачам во всей НБА. Тайриз выступал за США на чемпионате мира по баскетболу в 2023 году, где сборная заняла четвёртое место. В восьми играх игрок в среднем набирал 8,6 очка, 5,6 передачи, 3,0 подбора и 1,5 перехвата, показывая хорошую бросковую эффективность: 51% — всех бросков с игры и 47% — трёхочковых. Фото: Paul Harding/Getty Images 10 место Джоэл Эмбиид Центровой «Филадельфии Сиксерс» долгое время колебался между тем, за кого играть на международном уровне. Выбор родного Камеруна, как я понимаю, вовсе не рассматривался, а вот возможность выступать за Францию или США — другое дело. В итоге выбор пал на самую титулованную команду в истории Олимпийских игр. Эмбиид финальную часть минувшего регулярного чемпионата лечился от травмы колена, затем игрок попытался помочь «Филе» в плей-офф, но вышло не совсем удачно — вылет в первом раунде от «Нью-Йорк Никс». Теперь же Джоэл должен уже залечить все болячки и показать свой доминирующий баскетбол, который и демонстрировал до травмы. Фото: Ethan Miller/Getty Images 11 место Девин Букер Атакующий защитник вместе с «Финикс Санз» отлетел в плей-офф 2024 года от «Миннесоты Тимбервулвз» со счётом 0-4. Букер выглядел хуже своих возможностей, если сравнивать с постсезоном 2023 года, когда он затмил своей игрой даже Дюранта. Неудачное выступление в плей-офф должно прибавить мотивации Девину, для которого Олимпиада в Париже станет второй в профессиональной карьере. В Токио США удалось завоевать золото, а Ди Бук являлся неотъемлемой частью той команды. Надеемся, что мы увидим Букера образца плей-офф 2023 года. Фото: Christopher Pike/Getty Images 12 место Бэм Адебайо Один из лучших оборонительных игроков НБА на данный момент с сезона-2019/2020 прибавляет с каждым годом. Адебайо превратился в одного из лучших двусторонних игроков лиги, с которым необходимо считаться как в нападении, так и в защите. Бэм в начале карьеры думал о выступлении за сборную Нигерии, но после успеха в НБА центровой всерьёз рассматривался на место в сборной США на чемпионат мира по баскетболу — 2019, однако в итоге его не выбрали. Но взяли в национальную команду на Олимпиаду в Токио, где он и завоевал пока свою единственную награду на международном уровне. Адебайо — второй центровой американцев после Эмбиида. Впрочем, это неважно, если игрок «Майами» будет продолжать уничтожать соперников под кольцом.

Сборная США — главный фаворит предстоящей Олимпиады. Оно и немудрено с таким-то составом. Команда с Леброном и Карри во главе рассчитывает только на золото. Удастся ли американцам выиграть пятые Олимпийские игры кряду? Первой проверкой для подопечных Стива Керра на стадии группового этапа станет встреча с действующим MVP НБА Николой Йокичем и его Сербией.