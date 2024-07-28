«Он словно создан на компьютере». Вембаньяма продолжает удивлять — теперь на ОИ

Дебютный сезон Виктора Вембаньямы в Национальной баскетбольной ассоциации получился на славу: первый номер драфта 2023 года выиграл награду «Новичка сезона», а также занял второе место в голосовании за «Лучшего защитника». Правда, шикарная индивидуальная статистика и награды в НБА никак не помогли «Сан-Антонио Спёрс» доползти хотя бы до зоны плей-ин. Сейчас Вемби немного возмужал и уже является лидером сборной Франции на домашних Олимпийских играх. Что говорят об Инопланетянине в кулуарах баскетбольных арен после его первого выступления на Олимпиаде-2024?

Сборная Франции ужасно начала стартовую встречу с Бразилией на домашних Играх. Но спустя время именно Вембаньяма «зажёг огонь» в напарниках по команде. Юный талант реализовал несколько умопомрачительных слэм-данков и своей «мухобойкой» оформил парочку блок-шотов. Вемби выделялся на обеих сторонах паркета. Было видно, как бразильцы неохотно шли под кольцо, когда возле него обитает игрок с ростом 224 см.

Лидер сборной Бразилии Марселиньо Уэртас повидал на своём веку многое, но Вембаньяма вызвал у него бурю эмоций. «Теперь все знают, кто он. Те, кто не следит за баскетболом и впервые увидят его по телевизору на Олимпиаде, скажут: «Что это за парень, чёрт возьми!» Он словно создан на компьютере или что-то в этом роде. Он уникален, и мы всё ещё не можем привыкнуть к таким игрокам, как Яннис Адетокунбо или Вемби, которые появляются и способны делать удивительные вещи на площадке благодаря своим невероятным телам и талантам».

С легендой бразильского баскетбола трудно не согласиться. Вембаньяма — уникальный для своих габаритов игрок. Он очень подвижен для «большого», при этом обладает приличным дриблингом и броском с любой дистанции, а о защитных навыках и говорить нечего, всё видно невооружённым взглядом. Само собой, нет предела совершенству, но и Виктор — пахарь до мозга костей, который практически в одиночку вытащил сложнейший дебютный матч для Франции на ОИ-2024.

Дуэйн Уэйд трёхкратный чемпион НБА, 13-кратный участник Матча всех звёзд НБА «Игра Виктора Вембаньямы захватывает, и это не отражает в полной мере впечатление от него. Но больше всего, несмотря на все зрелищные моменты и прочее, мне нравится его терпение. Способность убедиться, что все члены команды вовлечены в игру и принимают в ней участие. Он начал с простых, незаметных действий, чтобы почувствовать игру, а потом разошёлся и взял матч под контроль».

Не остались в стороне и напарники по команде, которые сказали много лестного о выступлении Вембаньямы. «С ним легко играть. В первую очередь благодаря его физическим данным, но он также знает, как играть в баскетбол. Я играл со многими великими баскетболистами, но никогда не выступал с молодым парнем с таким высоким IQ. С ним легко взаимодействовать и давать ему мяч. Он очень хорош. В защите просто стараемся ставить его в нужное место, чтобы мы могли играть вокруг него», — поделился Николя Батюм.

Виктор Вембаньяма в матче с Бразилией на ОИ-2024 Фото: fiba.basketball

Следом высказался и центровой Франции Матиас Лессор, который подменял Вембаньяму, когда тот переводил дух на скамейке запасных. «Это было потрясающе. Он один из лучших игроков в мире. Мы знаем, насколько он важен для нас. Мы знаем, насколько важно для нас настроить его на нужный ритм и найти его в наилучшей возможной позиции. И сегодня он был просто потрясающим. Он был ключевым игроком для нас. И мы надеемся, что он продолжит в том же духе».

19 очков, девять подборов, четыре перехвата, три блок-шота и две передачи в матче с Бразилией полностью описывают вклад Вемби в успех Франции. Уникальный баскетболист продолжает развиваться и проявлять себя не только в НБА, где позволяют намного больше вольностей и всё в основном направлено на шоу, но и в турнире под эгидой ФИБА, где меньше площадка, другие правила и судьи дают бороться. Впрочем, Вембаньяма на Олимпиаде уже доказывает своё превосходство на деле. Похоже, мы станем свидетелями великой карьеры, но загадывать ещё очень рано, пока лишь смотрим за баскетболом на ОИ-2024.