Почему нужно следить за этой молодой командой из Африки на Олимпиаде

Южный Судан, новое имя в баскетбольном мире, сотворил историю на олимпийской арене. Их первая победа на Олимпиаде стала мощным заявлением о намерениях и демонстрацией их потенциала. Команда, которая недавно завоевала право представлять Африку на прошлогоднем чемпионате мира, показала, что она готова бросить вызов лучшим в мире. Южный Судан обыграл Пуэрто-Рико со счётом 90:79.

Сборная Пуэрто-Рико доминировала в первой половине игры, но ситуация изменилась во второй четверти из-за травмы защитника «Нью-Орлеана» Хосе Альварадо. Он был вынужден покинуть площадку после неудачного приземления, которое привело к травме лодыжки. Хотя Альварадо вернулся в игру в третьей четверти и набрал 26 очков и пять передач, его команда не смогла избежать поражения. Травма Альварадо стала решающим моментом в матче, и Пуэрто-Рико было не в состоянии компенсировать потерю важного игрока.

Южный Судан показал невероятную стойкость и смог переломить ход игры. В ключевой момент Нуни Омот реализовал трёхочковый, что стало частью 11-очкового рывка, который впервые вывел команду вперёд — 56:54. Пуэрто-Рико пыталось сократить разрыв благодаря усилиям Альварадо, но Южный Судан уверенно удерживал преимущество и в итоге выиграл матч с разницей в 11 очков.

Карлик Джонс в матче с Пуэрто-Рико, Олимпиада-2024 Фото: Christina Pahnke — sampics/Getty Images

Примечательно, что Южный Судан почти сотворил сенсацию в выставочном матче с США перед началом Олимпиады, и теперь они доказали, что могут бороться на равных с сильнейшими командами мира. Даже два поражения подряд не помешают им побороться за выход в четвертьфинал — достижение, которое до сих пор не удавалось ни одной африканской команде в истории олимпийского баскетбола.

Теперь Южному Судану предстоит встретиться с США — одной из самых сильных команд мира. Это будет настоящее испытание для африканских дебютантов, но уже сейчас ясно: за этой командой стоит следить. Их игры полны неожиданностей и ярких моментов, и, возможно, они даже заставят американцев немного понервничать. Южный Судан уже вошёл в историю Олимпиады, и кто знает, какие ещё сюрпризы они приготовили для нас впереди.