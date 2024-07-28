Робот Дюрант и неостановимый Леброн! США «вынесли» Сербию на ОИ-2024

Сборная США по баскетболу заслуженно является фаворитом Олимпийских игр в Париже. В команде каждый из 12 игроков на хорошем счету в Национальной баскетбольной ассоциации, а вместе они представляют собой невероятную угрозу для любого соперника на пути. Первой сыграть с американцами выпала честь Сербии с Николой Йокичем во главе, который, к слову, является MVP НБА. Подробно разберём интересную встречу на ОИ-2024.

Ритуал Леброна Джеймса перед матчами Фото: FIBA

Первая атака была за американцами, но новичок московского ЦСКА Алекса Аврамович обокрал Стефена Карри и в проходе набрал лёгкие два очка. Начало встречи не задалось у Джоэла Эмбиида, так как центровой не попал бросок с периметра, а затем дважды промазал со штрафной линии. Открыл счёт очкам США не кто иной, как легендарный Леброн Джеймс. Король вколотил мощный слэм-данк. Сербы были настроены серьёзно, что и доказали Аврамович с Огненом Добричем, которые реализовали два лэй-апа. Европейская сборная во главе с Николой Йокичем заставила Стива Керра взять тайм-аут при счёте 10:2.

Полностью вернул в игру США Девин Букер, который положил две «трёхи» подряд. После последовал рывок сербов — семь очков кряду. Под конец первой четверти вышел Кевин Дюрант, не игравший в товарищеских матчах из-за травмы. Кей Ди первым же касанием оформил на свой счёт три очка броском из-за дуги, а буквально в следующей атаке Энтони Эдвардс сравнял счёт в матче — 20:20. Светиславу Пешичу пришлось реагировать на рывок американцев тайм-аутом. Но все те же Дюрант и Эдвардс набрали пять очков в концовке четверти, тем самым США забрали стартовый отрезок со счётом 25:20.

Никола Йокич в окружении игроков сборной США Фото: FIBA

В следующей десятиминутке Дюрант продолжил деклассировать соперников, попадая всё с дальней дистанции. Леброн обрёл вторую молодость и нёсся под кольцо с такой скоростью, что его не мог остановить никто. Сербы же точечно отвечали, но понемногу инициатива полностью переходила к сборной США, которая добилась 10-очкового преимущества. Йокич всеми силами пытался держать наших братьев славян на плаву — забил через Карри и Эмбиида с фолом, а затем пульнул «трёху» в лицо всё тому же Джоэлу. MVP НБА провёл великолепный отрезок, приблизив Сербию на расстояние четырёх очков.

Следом из-за дуги оказались точны Стефен Карри и Король — лидеры США. Правда, Стеф неудачно сыграл в защите, позволив Добричу реализовать трёхочковый бросок с фолом. Дюрант продолжал попадать все свои попытки с игры и уже в первой половине набрал 21 очко! Невероятный перформанс от одного из лучших баскетболистов НБА, который заткнул сирену красивейшим броском с отклонением. США с небольшим преимуществом забрали вторую четверть — 33:29.

Кевин Дюрант Фото: FIBA

Перерыв положительно сказался на сербах — европейцы успешно отвечали на все действия оппонента, играя в умный и позиционный баскетбол, используя все лучшие качества Йокича. Правда, на дистанции индивидуальные действия американцев всё равно помогали им понемногу отрываться в счёте. Карри отдавал на свободного Леброна, Эмбиид что-то набирал со штрафных, а сам Король обкрадывал соперников и в проходах всё так же был неостановим. На все успешные рывки Сербии сборная США находила свои моменты для взятия корзины. Как только присел на скамейку Джокер, у подопечных Пешича вовсе расклеилась игра. 26:16 — третья четверть за Штатами.

Дюрант промазал первый бросок лишь в заключительном игровом отрезке, и публика сразу же охнула, поняв, что Кей Ди всё-таки человек, а не робот. Сербы не сдавались и активно угрожали кольцу соперника, но как по сценарию: американцы каждый раз догоняли и обгоняли европейцев. США первыми на Олимпийских играх разменяли 100 очков и спокойно довели дело до победы со счётом 110:84.

Кей Ди завершил встречу с 23 очками за 16 минут 44 секунды на паркете — просто умопомрачительные цифры — 89% реализации бросков. Но был ещё Леброн, который набрал 21 очко, семь подборов и 10 передач, оформив дабл-дабл в первом матче на Олимпиаде в Париже. Йокич записал на свой счёт 20 очков, пять подборов и восемь передач. Однако его личных и общекомандных усилий оказалось недостаточно, чтобы переиграть настолько укомплектованную сборную, как США. Отрезками Сербия смотрелась шикарно, а порой полностью выключалась и была блёклой тенью себя.

На паркете вообще не появился Джейсон Тейтум, которого камера на одном из снимков запечатлела невероятно грустным. К тому же Эмбиид выглядит совершенно ненужным в сборной США. Любое действие Джо-Джо освистывается французскими фанатами на трибунах за то, что он не стал выступать за местную сборную. Возможно, это фактор плохого выступления Джоэла в стартовом матче на ОИ-2024, но он и по ходу товарищеских игр смотрелся не сказать, что хорошо. Пока у США есть такие Дюрант с Леброном, им мало кто в мире может оказать сопротивление.