Испания сразится с Грецией, а Франция постарается вновь выиграть. Баскетбол на ОИ — LIVE

Сегодня, 30 июля, будет сыграно в общей сложности четыре матча в рамках 2-го тура группового этапа Олимпиады-2024 по баскетболу. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч Испания — Греция, Канада — Австралия, Япония — Франция и Бразилия — Германия, которые начнутся в 12:00, 14:30, 18:15 и 22:00 мск соответственно.

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