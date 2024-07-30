Испания сразится с Грецией, а Франция постарается вновь выиграть. Баскетбол на ОИ — LIVE
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Начало 2-го тура группового этапа!
Сегодня, 30 июля, будет сыграно в общей сложности четыре матча в рамках 2-го тура группового этапа Олимпиады-2024 по баскетболу. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч Испания — Греция, Канада — Австралия, Япония — Франция и Бразилия — Германия, которые начнутся в 12:00, 14:30, 18:15 и 22:00 мск соответственно.
Олимпийские игры (м) . Группа A. 2-й тур
30 июля 2024, вторник. 12:00 МСК
Испания
Не начался
Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Олимпийские игры (м) . Группа A. 2-й тур
30 июля 2024, вторник. 14:30 МСК
Канада
Не начался
Австралия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Олимпийские игры (м) . Группа B. 2-й тур
30 июля 2024, вторник. 18:15 МСК
Япония
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Олимпийские игры (м) . Группа B. 2-й тур
30 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Бразилия
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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