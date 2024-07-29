Дюрант или Леброн, Адетокунбо или Шей. 5 героев 1-го тура в баскетболе на ОИ

Олимпийские игры наконец стартовали, а с ними начался и баскетбольный турнир. Внимание, которое демонстрировали фанаты ещё к товарищеским матчам, подтверждало, что официальные встречи ждали с куда большим интересом. И, надо признать, ожидания на данный момент оправдываются в полной мере. В 1-м туре олимпийского баскетбольного турнира особых неожиданностей не произошло, однако сами матчи от этого хуже отнюдь не стали. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с символической пятёркой по итогам 1-го тура, участники которой сделали всё, чтобы победа на старте соревнований досталась именно их командам.

1. Деннис Шрёдер

Деннис Шрёдер в матче со сборной Японией, Олимпиада-2024 Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Разыгрывающий сборной Германии Деннис Шрёдер приезжал на турнир не только в качестве лидера команды, но и её знаменосца. Именно ему была доверена честь пронести немецкий флаг на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Понимая всю ответственность перед товарищами по команде, Шрёдер с ходу принял на себя роль первой скрипки и помог немецкой сборной разобраться с обученными и дисциплинированными японцами на старте. Деннис провёл на площадке больше, чем кто-либо ещё в составе своей сборной, а его дабл-дабл из 13 очков и 12 передач говорит сам за себя: в стартовой игре разыгрывающий сделал всё, чтобы победа досталась именно Германии — 92:77.

2. Виктор Вембаньяма

Виктор Вембаньяма в матче со сборной Бразилии, Олимпиада-2024 Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Молодой французский центровой возвращался в Париж из США в качестве звезды мирового уровня и главной надежды сборной на медали домашней Олимпиады. Виктору всего 20 лет, но бóльшую часть ошибок, свойственных его сверстникам в силу неопытности, он уже оставил где-то позади. Начало турнира с грозными бразильцами и особенно проигранная стартовая десятиминутка (15:23), словно холодный душ, только взбодрили Вембаньяму. 19 очков в его исполнении, а ещё девять подборов, две передачи, четыре перехвата и три блок-шота помогли французам одержать такую важную победу на старте — 78:66.

3. Яннис Адетокунбо

Яннис Адетокунбо в матче со сборной Канады, Олимпиада-2024 Фото: Gregory Shamus/Getty Images

В отличие от предыдущих героев, Яннис победу своей сборной не принёс. Греция проиграла канадцам со счётом 79:86, но сам Адетокунбо сделал всё, чтобы исход встречи был в пользу его команды. 34 очка, пять подборов и две результативные передачи позволили фактурному тяжёлому форварду стать самым результативным игроком не только сборной Греции, но и всей встречи в целом. Да, успеха его команде это не принесло. Но разве можно было что-то поделать с соперниками, в составе которых есть Ар Джей Барретт, отметившийся 23 очками, и Шей Гилджес-Александер, настрелявший почти столько же (21). И даже после обидного поражения расстроенный Яннис нашёл в себе силы, чтобы порадовать других, подписав майку маленькой болельщицы.

4. Карлик Джонс

Карлик Джонс в матче со сборной Пуэрто-Рико, Олимпиада-2024 Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Сборная Южного Судана громко заявила о себе ещё до старта Олимпийских игр, едва не обыграв США. Но товарищеские матчи для того и нужны, чтобы во время них оттачивать наработки и показывать их в официальных играх. Победа во встрече с Пуэрто-Рико (90:79) была добыта во многом за счёт командных действий, доведённых практически до автоматизма. И всё же вклад 26-летнего разыгрывающего Карлика Джонса невозможно не оценить. 19 очков, семь подборов и шесть результативных передач помогли африканской команде добыть такую важную победу в 1-м туре баскетбольного турнира. При этом Джонс провёл на площадке почти всю дистанцию! Всего немногим более трёх минут южносуданцы были на площадке без своего лидера.

5. Кевин Дюрант

Кевин Дюрант в матче со сборной Сербии, Олимпиада-2024 Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Американцы приехали на олимпийский турнир в статусе главного фаворита, их состав просто напичкан звёздами первой величины. Однако первая же игра с сербами разворачивалась словно по сценарию голливудского фильма. 2:10 на старте. Кураж соперников. А потом героическое преодоление сложностей и переворачивание хода игры. Кевин Дюрант пропустил все товарищеские матчи американцев из-за травмы и в матче с Сербией появился на паркете лишь под конец первой десятиминутки. Но ожидания того стоили. Кевин набрал 23 очка, в том числе у него пять из пяти из-за дуги, а также сделал два подбора за 16.44 игрового времени. Примечательно, что первый раз лёгкий форвард промахнулся лишь в заключительном игровом отрезке, когда результат был уже фактически сделан. Героем тура мог вполне стать и Леброн (21 очко, семь подборов, девять передач). Однако история с Кевином, вернувшимся в строй после повреждения, выглядит красивее. Ну а Джеймс своё слово ещё точно скажет.