БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Баскетбол, Олимпиада-2024: Кевин Дюрант и его возвращение в матче со сборной Сербии, 21 очко за первую половину, скорер

«Он особенный». Когда кольцо — просто декорация для Кевина Дюранта
Артемий Берстенев
Кольцо — просто декорация для Кевина Дюранта
Аудио-версия:
Комментарии
Звёздный форвард не тренировался и не играл в выставочных матчах, но это пустяк.

Сборная США начала свой путь на Олимпийских играх в Париже с убедительной победы над Сербией и Николой Йокичем, разгромив их со счётом 110:84. Сербы держались достойно, уступая всего девять очков к перерыву, но американцы вышли на новый уровень во второй половине, демонстрируя ту самую доминирующую игру, которой от них ждали после серии нервных выставочных матчей.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Сербия
Окончен
84 : 110
США
Сербия: Plavsic, Петрушев, Йович, Богданович, Маринкович, Добрич, Йокич, Мицич, Гудурич, Давидовац, Аврамович, Милутинов
США: Карри, Эдвардс, Джеймс, Дюрант, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Эмбиид, Холидэй, Адебайо, Дэвис, Букер

Кевин Дюрант вернулся на площадку после растяжения икроножных мышц и, проведя всего 17 минут, напомнил всем, почему его считают лучшим игроком в истории олимпийского баскетбола США. В первой половине он набрал 21 очко, не допустив ни одного промаха: восемь из восьми с игры и пять из пяти трёхочковых. Его атакующие навыки были на высоте, и болельщики снова могли насладиться этим зрелищем.

После пропуска из-за травмы пяти выставочных матчей, в которых команда Стива Керра с трудом справлялась с явно более слабыми соперниками, возвращение Дюранта стало настоящим спасением для сборной США. Стефен Карри, наблюдая за его игрой, не смог скрыть своего восторга: «Он лидер по набранным очкам не просто так. Это невероятно — смотреть на него. Я наблюдал за ним вблизи три года. Он особенный».

Стефен Карри и Кевин Дюрант, Олимпиада-2024

Стефен Карри и Кевин Дюрант, Олимпиада-2024

Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Дюрант продемонстрировал весь спектр своего атакующего мастерства: от молниеносных трёхочковых до точных бросков с места и элегантных средних бросков с отклонением. Форвард умеет набирать очки с поразительной эффективностью, даже не приближаясь к кольцу. Для него кольцо — это просто декорация, а не цель.

Состав американцев с Дюрантом на площадке превращается в настоящую крепость. Его стабильность беспрецедентна. Дайте Кевину хоть немного пространства, и он будет попадать каждый раз. Когда все звёзды собираются, становится предельно ясно, кто из них настоящие суперзвезды, а кто просто игроки поддержки. Тайриз Халибëртон рядом с Дюрантом выглядит как Патрик Маккоу времён «Голден Стэйт».

Сейчас читают:
Робот Дюрант и неостановимый Леброн! США «вынесли» Сербию на ОИ-2024
Робот Дюрант и неостановимый Леброн! США «вынесли» Сербию на ОИ-2024
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android