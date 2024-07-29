«Он особенный». Когда кольцо — просто декорация для Кевина Дюранта

Сборная США начала свой путь на Олимпийских играх в Париже с убедительной победы над Сербией и Николой Йокичем, разгромив их со счётом 110:84. Сербы держались достойно, уступая всего девять очков к перерыву, но американцы вышли на новый уровень во второй половине, демонстрируя ту самую доминирующую игру, которой от них ждали после серии нервных выставочных матчей.

Кевин Дюрант вернулся на площадку после растяжения икроножных мышц и, проведя всего 17 минут, напомнил всем, почему его считают лучшим игроком в истории олимпийского баскетбола США. В первой половине он набрал 21 очко, не допустив ни одного промаха: восемь из восьми с игры и пять из пяти трёхочковых. Его атакующие навыки были на высоте, и болельщики снова могли насладиться этим зрелищем.

После пропуска из-за травмы пяти выставочных матчей, в которых команда Стива Керра с трудом справлялась с явно более слабыми соперниками, возвращение Дюранта стало настоящим спасением для сборной США. Стефен Карри, наблюдая за его игрой, не смог скрыть своего восторга: «Он лидер по набранным очкам не просто так. Это невероятно — смотреть на него. Я наблюдал за ним вблизи три года. Он особенный».

Стефен Карри и Кевин Дюрант, Олимпиада-2024 Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Дюрант продемонстрировал весь спектр своего атакующего мастерства: от молниеносных трёхочковых до точных бросков с места и элегантных средних бросков с отклонением. Форвард умеет набирать очки с поразительной эффективностью, даже не приближаясь к кольцу. Для него кольцо — это просто декорация, а не цель.

Состав американцев с Дюрантом на площадке превращается в настоящую крепость. Его стабильность беспрецедентна. Дайте Кевину хоть немного пространства, и он будет попадать каждый раз. Когда все звёзды собираются, становится предельно ясно, кто из них настоящие суперзвезды, а кто просто игроки поддержки. Тайриз Халибëртон рядом с Дюрантом выглядит как Патрик Маккоу времён «Голден Стэйт».