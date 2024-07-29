Матч с США стал не только разгромом для Сербии, но и раскрыл важную деталь о Йокиче

Вчера, 28 июля, сборная США начала своё олимпийское путешествие с уверенной победы над Сербией со счётом 110:84. Да, Кевин Дюрант вернулся и показал свои 23 очка с высокой точностью, но давайте остановимся на другом важном моменте. Никола Йокич, несмотря на все свои усилия, не смог предотвратить разгром своей команды. Этот матч даёт нам пищу для размышлений о том, как оба коллектива будут двигаться дальше по турниру.

Никола Йокич провёл на площадке 31 минуту, что оставило ему менее 10 минут на отдых — и эти минуты стали настоящей катастрофой для Сербии. Когда Йокич садился на скамейку, сербы выглядели как команда, потерявшая компас в бурном море. Без своего MVP они просто не могли найти ритм, а США безжалостно использовали каждую возможность, чтобы увеличить разрыв в счёте. Стало очевидно: Сербия без Йокича — это совсем другая команда.

Нельзя не признать старания сербской команды, но отставание на 26 очков без Йокича — просто невероятно. Это ясно показывает, насколько сильно сербы зависят от своего звёздного центрового. Каждый игрок сборной Сербии, кроме Йокича, имел отрицательный показатель «плюс-минус» на площадке. Примечательно, что Никола способен держаться на уровне с командой США даже с тем составом, который у него есть, но только в те минуты, когда он действительно находится на паркете.

Никола Йокич против Энтони Дэвиса, Олимпиада-2024 Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Однако стоит обратить внимание на одну важную деталь: сборная США представляет собой крайне неудобного соперника для Сербии. Сербские игроки периметра просто теряются под давлением игроков НБА. Американцы обладают таким количеством элитных «больших», что могут утомить даже такого гиганта, как Йокич. В отличие от сербов, Канада, Германия и Австралия кажутся более подходящими для того, чтобы бросить вызов США, несмотря на то что Сербия могла бы победить все эти команды.

Периметральные баскетболисты Сербии просто неспособны создавать моменты против давления уровня НБА. В результате чего они часто промахивались в конце атаки из-за отсутствия качественных бросков. Игроки уровня Шрёдера, Вагнера, Гидди и Гилджес-Александера могут выполнять свои командные установки против американцев — просто потому, что они привыкли к такому уровню атлетизма каждый день.