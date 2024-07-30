Считался лучшим наряду с Дюрантом, а теперь стал пляжником и рвётся к олимпийскому золоту

Спортивный мир знает примеры, когда атлеты, добивавшиеся успеха в своей дисциплине, меняли её на что-то совсем другое. Норвежец Симен Агдестейн в течение восьми лет был профессиональным футболистом и даже вызывался в сборную страны, а потом стал гроссмейстером и тренировал легенду шахмат Магнуса Карлсена. Всеволод Бобров был единственным в истории капитаном национальных команд по футболу и хоккею на двух разных Олимпиадах. Но все аналогичные случаи, как правило, происходили в далёком прошлом. Мир поменялся, и спортивный исключением не стал. Каждый начинающий атлет стремится выбрать что-нибудь одно, чтобы добиться в этом направлении максимального успеха. Американец Чейз Бадингер выбивается из общего правила, ведь ещё в детстве он совмещал баскетбол с волейболом.

Чейз преуспевал и там и там. Юноша со школьных лет считался большим талантом и даже признавался самым ценным игроком на матче McDonald’s All-American (ежегодная показательная игра с участием лучших игроков старших классов средних школ США и Канады) 2006 года. Этот титул он разделил не с кем-нибудь, а с одним из величайших американских баскетболистов современности Кевином Дюрантом. Также в юные годы ему достался титул волейболиста года по версии издания Volleyball Magazine. Но выбор юноши в итоге пал на баскетбол.

Бадингер был выбран во втором раунде драфта НБА 2009 года клубом «Детройт Пистонс» и сразу же обменян в «Хьюстон Рокетс». После были «Миннесота Тимбервулвз», «Индиана Пэйсерс» и «Финикс Санз». В общей сложности Чейз в НБА сыграл более чем в 400 матчах, в которых в среднем набирал вполне приличные 7,9 очка, а также совершал 3,0 подбора и отдавал 1,2 передачи. В 2012 году лёгкий форвард принимал участие в конкурсе по броскам сверху, от победы в котором его отделил всего 1% голосов. Мог, кстати, Бадингер оказаться и в России. Во время локаута НБА 2011 года американец заключил контракт с «Локомотивом-Кубань», однако до Краснодара так и не доехал, так как ситуация в североамериканской лиге разрешилась, и игрок остался в США.

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Под конец карьеры, в сезоне-2016/2017, поиграл в «Басконии», но одного года в Европе после НБА ему хватило, чтобы понять, что с баскетболом нужно завязывать. По данным Spotrac, лёгкий форвард за всё время в Национальной баскетбольной ассоциации заработал более $ 18 млн. Но бездумно тратить накопленные деньги в планы Чейза отнюдь не входило, и вскоре после одной спортивной главы в своей жизни он начал другую: «Большинство ребят, когда они заканчивают заниматься спортом, находится в некоторой растерянности. Мне посчастливилось сразу же перейти в другой вид спорта и играть на самом высоком уровне».

Получив приглашение попробовать себя в пляжном волейболе, Бадингер его быстро принял и также быстро на новой стезе преуспел. В 2018 году он был назван новичком года и самым прогрессирующим игроком Ассоциации профессионалов волейбола (AVP) — крупнейшего и самого продолжительного профессионального тура по пляжному волейболу в США. А вскоре задумался о том, чтобы попробовать свои силы на Олимпийских играх.

Сменив несколько партнёров, Чейз встал в пару с Майлзом Эвансом, с которым в итоге, преодолев множество трудностей, завоевал последнюю квоту от США на Олимпиаду в Париже. Примечательно, что в успех бывшего баскетболиста ещё в начале квалификационных соревнований в январе 2023 года почти никто не верил. Когда на одном специализированном американском ресурсе был проведён опрос с выбором двух пар, которые в итоге отберутся на Игры в Париже от США, за Бадингера и Эванса голоса отдал лишь 1% респондентов. Знали бы болельщики про подход Чейза к своему спортивному ремеслу, голосов их пара с Майлзом набрала наверняка бы намного больше: «Необходимо делать всё возможное, начиная от просмотра видео и заканчивая контролем своего тела. Также нужно обращать внимание на восстановление и следить за тем, чтобы оно проходило быстро. Не забывать о правильном питании. Я и вправду старался сделать это приоритетом в своей жизни, а затем передать такой подход Эвансу».

Чейз Бадингер и Майлз Эванс, Олимпиада-2024 Фото: Michael Reaves/Getty Images

В 36 лет Чейз дебютировал на Олимпиаде и уже на старте вместе с Эвансом уверенно одолел французскую пару волейболистов: Юссеф Кру и Арно Готье-Рат были обыграны в двух сетах (21:14, 21:11) на глазах местных болельщиков, которые пришли поддержать своих: «Это было так весело. И как же громко там было! Французские болельщики поддерживали своих ребят. Мне действительно понравилось. Этот матч просто вернул мне массу воспоминаний о выездных играх в НБА».

Вспомнил американец об НБА наверняка и немного раньше. В преддверии дебютного матча на олимпийском турнире он пересёкся с бывшими коллегами по баскетбольному цеху. Леброн Джеймс, Кевин Дюрант. Звёзды мирового уровня и не думали скрывать радости, когда повстречали бывшего соперника. Как знать, возможно, Кевин и Чейз вспомнили о награде MVP, которую они завоевали в далёком 2006 году. Через 18 лет оба великих спортсмена представляют США, и каждый из них может принести стране олимпийские медали.

Следующий матч Бадингера и Эванса состоится сегодня, 30 июля. Американцы сыграют со спортсменами из Нидерландов. В 1/8 финала турнира напрямую выйдут две лучшие команды. Мужчины из Штатов не выигрывали медалей в пляжном волейболе с Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Возможно, именно Майлз и Чейз смогут эту неприятную для своей страны тенденцию переломить.