Кто самый высокий и низкий баскетболист ОИ-2024?
Баскетбольный олимпийский турнир в самом разгаре. А вы знаете, как выглядят самый низкий и самый высокий баскетболист Игр?
Самый высокий
Ожидаемо самый высокорослый баскетболист Игр — Виктор Вембаньяма. Рост француза — 222 см.
Самый низкий
А самым низкорослым игроком оказался Юки Тогаси. Рост японца — всего 167 см.
Самый высокий и самый низкий баскетболисты Олимпиады-2024
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