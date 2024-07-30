Первый овертайм, удаление и новый спаситель Франции. Самый «огненный» матч Олимпиады

Французы стартовали на домашних Олимпийских играх с победы над Бразилией, в то время как Япония оказалась слабее действующих чемпионов мира из Германии. Сумеет ли европейская сборная с 20-летним Виктором Вембаньямой во главе спокойно обыграть менее статусного соперника или же французы снова испытают проблемы?

Распечатали кольцо первыми японцы, сделал это лидер сборной Руи Хатимура. А затем посыпались «трёшки» от Виктора Вембаньямы. Изредка Руди Гоберу удавалось воткнуть сверху, исправляя неудачные броски партнёров. Но в целом первая четверть проходила в формате перестрелки с дальней дистанции. Шикарно на старте проявил себя Юки Кавамура, который, помимо отличного задействования партнёров, также набрал 10 очков. Впрочем, это не помешало Франции забрать игровой отрезок со счётом 32:25.

Нандо Де Коло и Руи Хатимура Фото: FIBA

Начало второй четверти не было похоже на то, как проходила первая, так как бóльшую часть бросков команды не реализовывали. Однако за три минуты до конца второй десятиминутки Джош Хоукинсон и Юки Тогаси вдвоём сгенерировали рывок, который позволил японцам сравнять счёт — 40:40. Венсан Колле взял тайм-аут, и не зря, его подопечные собрались и практически отыграли огромное преимущество соперника во второй десятиминутке. Тем не менее 19:17 — отрезок за Японией.

Япония просто великолепно стартовала после большого перерыва — рывок 11:2 — и повела в счёте. Французы вернулись благодаря усилиям Гершона Ябуселе и Эвана Фурнье. К тому же помогал Вембаньяма, работавший на обеих сторонах паркета. Хозяева турнира отыграли всё преимущество японцев, закончив четверть вничью — 20:20.

Страна восходящего солнца продолжала активно давить на Францию. Правда, огромным ударом для Японии стало удаление с паркета Хатимуры — за второй неспортивный фол. Вот так с начала четвёртой четверти японцы остались без ключевой фигуры в нападении и защите. Но у азиатской сборной появился свой герой — Кавамура, который оформил трёхочковый бросок с фолом, а затем в проходе добавил ещё два очка в свой актив, вынудив Францию брать очередной тайм-аут.

Сборная Франции Фото: FIBA

Хоукинсон наглухо закрыл Вембаньяму под конец матча, а Япония повела со счётом 78:77. За минуту до завершения встречи Николя Батюм получил серьёзное рассечение губы, когда его ударил товарищ же по команде — Руди Гобер. Всё тот же Хоукинсон увеличил преимущество японцев до трёх очков, расправившись с Вемби вблизи кольца. Спас ситуацию для Франции Фурнье, реализовавший «трёху». Затем европейцы сфолили на Кавамуре, который дважды был точен с линии штрафных. Последовала атака французов, не сумевших придумать что-то внятное, из-за чего снова пришлось фолить на Кавамуре. Япония повела со счётом 84:80.

У Франции остаётся 16 секунд на атаку. Мяч доводят на Маттье Стразеля, который выбрасывает из-за дуги, раздаётся свисток судьи, а «трëшка» залетает в кольцо. Трибуны ликуют — на защитнике французов сфолил герой концовки Кавамура. Жизнь — лучший драматург. Стразель реализовал штрафной, и встреча перетекла в овертайм. В дополнительное время Япония поникла, оно и понятно — команда уже была в шаге от победы, а затем случилось такое чудо. Стразель и на последних секундах овертайма реализовал важнейшие штрафные, добыв Франции победу со счётом 94:90.

Атмосфера на трибунах после попадания Стразеля Фото: FIBA

Самым результативным игроком матча стал Кавамура — 29 очков, семь подборов и шесть передач. Удалённый Хатимура завершил встречу с 24 очками и тремя подборами. В составе Франции Вембаньяма оформил дабл-дабл: 18 очков, 11 подборов плюс шесть передач. Но, естественно, главным героем стал Стразель, на счету которого 17 очков, один подбор и три передачи. Впрочем, намного важнее — в какой момент французский защитник набрал эти очки!

Сборная Франции с огромным трудом и не без доли везения одержала свою вторую победу на домашних Играх. Вембаньяма и его команда вышли в плей-офф баскетбольного турнира. Но проблем у подопечных Колле хватает. Япония — браво! Если эта сборная не преодолеет барьер группового этапа, её будет сильно не хватать. На сегодня остался последний матч — Германия встретится с Бразилией, следите за самым интересным в нашей live-трансляции.