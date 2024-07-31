Чемпионы мира хладнокровны. Германия — в плей-офф ОИ-2024

Буквально недавно завершился 1-й тур олимпийского баскетбольного турнира, а вот уже и 2-й близится к своему логическому завершению. Чемпионы мира 2023 года из Германии ранее обыграли Японию, теперь же европейской команде предстояло сыграть с Бразилией, которая доставила уйму проблем Франции с Виктором Вембаньямой. Немцы в отличной форме во главе со своим знаменосцем Деннисом Шрёдером. «Чемпионат» разберёт, как проходила встреча.

Борьба под кольцом в матче Германии и Бразилии Фото: FIBA

На первых минутах матча сиял Франц Вагнер, реализовавший бросок из-под кольца и отдавший шикарную передачу на Даниэля Тайса. Кто как не легенда бразильского баскетбола Марселиньо Уэртас должен был реализовать первый бросок Бразилии? Вопрос, естественно, риторический. Игра, впрочем, проходила под контролем Германии: Деннис Шрёдер на индивидуальном мастерстве раскачивал соперников и завершал в проходах, Андреас Обст забрасывал со всех позиций, а Тайс цементировал оборону. У Бразилии не получалось найти выгодный размен, что уж говорить, если центровой Кристиано Фелисио не мог переиграть разыгрывающего Шрёдера. За две с половиной минуты до конца четверти Александару Петровичу было необходимо что-то менять, и главный тренер южноамериканцев взял тайм-аут при счёте 6:17. В итоге Германия взяла первую четверть со счётом 22:10.

Следующий игровой отрезок проходил в равной борьбе. Даже можно сказать, что преобладал защитный баскетбол. Бразильцы воспользовались тем, что основные игроки немцев отдыхали на скамейке запасных. Практически в одиночку рывок организовал Виктор Бените, который за три минуты до конца второй четверти набрал 13 очков – лучший показатель в матче. Нельзя не отметить и Бруно Кабокло, форвард «Партизана» выделялся в защите и в нужные моменты включался в нападении. Бразилия полностью вернулась в игру, перехватив инициативу у Германии. 30:18 – вторая четверть за подопечными Петровича.

Радостные игроки Бразилии Фото: FIBA

За три игровые минуты после перерыва сборные набрали всего четыре очка на двоих. Затем включились лидеры немцев Шрёдер и Франц Вагнер. Разыгрывающий был точен из-за дуги, а форвард отметился эффектным проходом. Немцы не сбавляли оборотов, а лишь наоборот – стали действовать чётче и наказывали соперника за ошибки. Уверенная победа европейской сборной со счётом 20:11.

Подопечные Гордона Херберта лучше бросали со всех дистанций, не удавались только трёхочковые. Германия на протяжении всего матча меньше теряла мяч, чаще блокировала попытки соперника, а также шикарно действовала на перехватах. Немцы снова оформили комфортное для себя преимущество в первой половине четвёртой четверти, но Бразилия отдавала буквально все силы, чтобы быть как можно ближе к сопернику. Получалось с переменным успехом, а в целом Германия забрала решающую четверть со счётом 26:22 и одержала итоговую победу – 86:73.

Не зря Шрёдер являлся знаменосцем Германии на церемонии открытия, в этом матче разыгрывающий стал самым результативным игроком матча – 20 очков, три подбора, шесть передач и четыре перехвата. Отлично смотрелся и Франц Вагнер, у него 19 очков, четыре подбора, три передачи и четыре перехвата. У сборной Бразилии отличились те, кто выходил со скамейки запасных – Бените и Ягу Сантуш. Первый набрал 17 очков, а у второго – 18 очков, четыре подбора, восемь передач и два перехвата.

Немцы довольно спокойно забрали победу, хотя после второй четверти были большие сомнения в том, что ей легко удастся переиграть Бразилию. Хладнокровие помогло бундестим во второй половине. Европейская сборная гарантировала себе место в плей-офф Олимпийских игр. Теперь мы знаем уже три сборные, вышедшие из группы. Это Германия, Франция и Канада. Завтра любителей баскетбола ждёт яркий игровой день в квартете C, где США встретятся с Южным Суданом, а Сербия — с Пуэрто-Рико. Скучно точно не будет.