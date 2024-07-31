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США — Южный Судан, Пуэрто-Рико — Сербия, где смотреть онлайн-трансляцию баскетбола Олимпиады, 31 июля 2024: обзор матчей

Возможно, Южный Судан остановит звёздный наплыв американцев? LIVE
Андрей Антсон Артемий Берстенев
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Южный Судан остановит звёздный наплыв США? LIVE
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Однако игровой день откроют Пуэрто-Рико и Сербия. Баскетбольный вечер нас ждёт!

Сегодня, 31 июля, будет сыграно в общей сложности два матча в рамках 2-го тура группового этапа Олимпиады-2024 по баскетболу. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч Пуэрто-Рико — Сербия и США — Южный Судан, которые начнутся в 18:15 и 22:00 мск соответственно.

Баскетбол — Олимпиада. Календарь
Баскетбол — Олимпиада. Таблицы
Олимпийские игры (м) . Группа C. 2-й тур
31 июля 2024, среда. 18:15 МСК
Пуэрто-Рико
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Олимпийские игры (м) . Группа C. 2-й тур
31 июля 2024, среда. 22:00 МСК
США
Не начался
Южный Судан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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Новости. Баскетбол
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