Возможно, Южный Судан остановит звёздный наплыв американцев? LIVE

Однако игровой день откроют Пуэрто-Рико и Сербия. Баскетбольный вечер нас ждёт!

Сегодня, 31 июля, будет сыграно в общей сложности два матча в рамках 2-го тура группового этапа Олимпиады-2024 по баскетболу. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч Пуэрто-Рико — Сербия и США — Южный Судан, которые начнутся в 18:15 и 22:00 мск соответственно.

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