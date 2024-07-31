Серый кардинал Южного Судана. Если бы не он, африканской сказки на Олимпиаде могло не быть

Сборная Южного Судана превратилась едва ли не в самую обсуждаемую команду на летней Олимпиаде в Париже. Казалось бы, как такое возможно? Ведь само государство на политической карте появилось лишь в 2011 году. А первый официальный матч сборная этой страны провела в 2017-м. Однако отсутствие опыта вовсе не смутило африканских баскетболистов, и всего через несколько лет после официального дебюта они квалифицировалась на Игры-2024. За успехом Южного Судана, помимо игроков и тренера, стоит ещё один человек, вклад которого в процветание сборной сложно переоценить. О нём и пойдёт речь в материале «Чемпионата».

Но для начала напомним, как так вышло, что эта африканская страна сейчас на слуху у всех. Когда Южный Судан впервые в своей истории отобрался на Олимпиаду, многие это событие зафиксировали, однако особого значения не придали, сразу записав команду в аутсайдеры турнира. В то, что не имеющая в составе звёзд мирового уровня сборная сможет дать кому-то бой, верили далёко не все. И напрасно. Ведь кое-кто уже поплатился за это. Сперва южносуданцы едва не наказали сборную США в товарищеском матче, проиграв ей с разницей всего в одно очко. А потом победили на старте Олимпиады, сделав первый важный шаг на пути к выходу из группы.

И всё это вопреки трудностям, которые выпали на эту сборную ещё до Игр, а потом сразу после их начала. Когда американцы чуть не проиграли, экс-игрок НБА Гилберт Аренас в порыве гнева обрушил поток ксенофобских высказываний в адрес молодой африканской страны: «Парни чуть не проиграли каким-то африканцам. Мы чуть не проиграли племени «Ахи-Ахи». Безумие. Эмбиид, чёрт возьми, чуть всё не испортил ради своих кузенов. Мы не должны проигрывать им. У них даже обуви нет! Они получают обувь из Америки, нам приходится отправлять им обувь. Мы едва не проиграли тем, кто бросает по корзинам для персиков, в грязи, без обуви».

А когда Олимпиада началась и команда готовилась к своему первому матчу, организаторы перепутали гимн. Был включён гимн Судана — государства, от которого Южный Судан получил независимость в 2011 году. Но всё это, кажется, только раззадорило дебютантов. С ходу была обыграна крепкая сборная Пуэрто-Рико, причём с убедительной разницей в 11 очков, что может сыграть решающую роль в вопросе продолжения борьбы на турнире.

Но на самом деле перечисленные трудности могли бы быть наименьшими среди всех невзгод страны, если бы не Луол Денг. Экс-игрок НБА сейчас трудится в качестве президента Федерации баскетбола Южного Судана и делает всё, чтобы игроки ни в нём не нуждались.

«Мы не можем позволить себе посещать спортивный зал, у нас нет общежитий и других удобств. Мы провели тяжёлый тренировочный лагерь в Руанде, после чего отправились в Испанию. Много переезжали, совершали длительные перелёты и уступали места у выхода своим семифутовым игрокам. Это те вещи, о которых многие не говорят. Никто не замечает, что наш рейс задержали на семь часов, когда мы были в Чаде. Луол Денг финансирует эту команду в течение четырёх лет из своего кармана. Он оплачивает спортивные залы, отели, билеты на самолёт — всё. Огромная благодарность Луолу и персоналу. Мы бы не смогли собрать эту команду без них», — сказал главный тренер Южного Судана Ройал Айви в интервью Basket News.

Луол Денг в Букингемском дворце, 2022 год Фото: Gareth Fuller — Pool/Getty Images

Южный Судан — одна из беднейших стран в мире, спорт в ней финансируется по остаточному принципу. Помощь, которая оказывается даже не организацией, а отдельным лицом, дорогого стоит. По данным специализированных ресурсов, Денг за время карьеры в НБА заработал $ 166 млн — огромное состояние, которое он теперь щедро использует на благо своей родины. При этом, помимо финансовых сложностей, у Луола были трудности другого рода. Некоторые игроки Южного Судана имеют двойное гражданство, некоторые жили за рубежом из-за бушевавшей в стране гражданской войны. Перед федерацией стояла задача всех этих баскетболистов объединить, чтобы сколотить боеспособную сборную.

Результат даёт полное право говорить, что Денг может собой гордиться. Команда сделала первый шаг, чтобы выйти из группы. Вряд ли это произойдёт после встречи со сборной США, которая после недавнего товарищеского матча наверняка настроится гораздо серьёзнее. Но даже в случае проигрыша сказка олимпийских дебютантов продолжится. И никак иначе, учитывая настрой главного тренера: «Мы первопроходцы и собираемся продолжать в том же духе. Посмотрим, что произойдёт в следующих двух играх, но план заключается в том, чтобы повеселиться от души. Моя жизнь — кино. Глава 42. Работа продолжается».