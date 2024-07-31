«Хотел нанести удар первым!» Когда дело дошло до овертайма, Вембаньяму было не остановить

Вчерашний матч 2-го тура группового этапа Олимпиады-2024 по баскетболу между сборными Франции и Японии стал настоящей жемчужиной турнира. Прошедшая игра, без сомнения, оказалась самым захватывающим событием этого этапа. Французская команда за 10 секунд до конца основного времени сумела набрать четыре очка в одной атаке, сравняв счёт — 84:84 — и переведя встречу в овертайм. Без Маттье Стразеля и его сумасшедшего попадания не было бы и этой темы.

В дополнительной пятиминутке Виктор Вембаньяма взял всё на себя, что вылилось в его доминирование на площадке. Японская команда, считавшаяся аутсайдером, была близка к сенсации, но проиграла 90:94, после того как Вембаньяма набрал восемь очков подряд. По завершении игры звёздный центровой «Сан-Антонио» прокомментировал своё выступление: «Они играли как андердоги, а мы слишком долго ждали их удара. В овертайме я хотел нанести удар первым. И это сработало».

Главный тренер французской сборной Венсан Колле высоко оценил игру 20-летнего баскетболиста. «Для Виктора главное — проникать в «краску», где он всегда доминирует. Если он играет слишком много на периметре, то превращается в обычного [игрока]: иногда попадает, иногда нет. И когда ты напряжён, вероятность промаха выше», — отметил Колле. «Даже будучи лидером, он не может выиграть в одиночку. Ему нужны товарищи по команде, и они сегодня помогли. Особенно Батюм, но и другие тоже. Мы не можем быть хороши без этой «химии». Виктор — наша главная цель в нападении, однако нам нужно вовлекать всех игроков», — добавил наставник.

Руди Гобер (слева), Виктор Вембаньяма (центр) и Венсан Колле (справа), Олимпиада-2024 Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Французская команда явно не показала свой лучший баскетбол, часто отставая на протяжении значительных отрезков игры. Несколько спорных решений судей также сыграли им на руку. Ключевым моментом стало удаление звёздного форварда японцев и игрока «Лейкерс» Руи Хатимуры за неспортивное поведение — решение, которое вызвало бурю негодования среди болельщиков. Но давайте оставим обсуждение различий между правилами ФИБА и НБА для другого материала, потому что это отдельная и сложная тема.

Тем не менее Виктор Вембаньяма был просто неостановим в овертайме. Его финальная статистика — 18 очков, 11 подборов и шесть передач — говорит сама за себя. Молодой француз продолжает впечатлять нас своей игрой на Олимпиаде, демонстрируя стабильность и зрелость, которые редко встречаются у игроков его возраста и роста. Но главный вопрос остаётся прежним: сможет ли этот уникальный по своим физическим данным баскетболист поддерживать такой высокий уровень игры и привести сборную Франции к медалям — будь то золото, серебро или бронза?