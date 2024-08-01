«Хочу показать — я ещё не старый и что-то могу». Бывший капитан «Зенита» — новичок МБА-МАИ

МБА-МАИ по праву считается одной из самых перспективных команд Единой лиги ВТБ. Этот молодой клуб был повышен в классе всего два года назад, в сезоне-2022/2023, и с тех пор стал настоящим открытием нашего чемпионата. Ключевой особенностью команды является политика игры без легионеров — москвичи делают упор на молодых и перспективных отечественных баскетболистов. При поиске более опытных кадров предпочтение также отдаётся россиянам, поэтому в этом году к МБА-МАИ присоединился Андрей Зубков — бывший капитан «Зенита» и чемпион Лиги ВТБ в его составе. «Чемпионат» пообщался с игроком накануне его 14-го профессионального сезона.

О чём поговорили:

Последний год в «Зените» получился смазанным

Андрей Зубков Фото: Александр Павлов, БК «Зенит»

— Как проходит ваше межсезонье? Вы вернулись в Москву — уже успели переехать, обосноваться?

— Вообще, я живу в Москве уже как четыре года — у меня здесь загородный дом. Получается, девять месяцев в Питере был, а три ­— здесь. Поэтому мне не надо было долго обосновываться. Я вернулся 18 июля и с 20 июля уже начал тренироваться, готовиться к сезону.

— Расскажете, почему приняли решение покинуть «Зенит» после пяти сезонов?

— Это было изначально решение клуба, потому что у меня уже заканчивался контракт. Мой последний год получился немножко смазанным по множеству причин. И, видимо, из-за этого клуб не захотел продлевать со мной соглашение. Но и в целом я думал о том, что если даже предложения от них поступят, то подожду ещё какие-то варианты. Потому что я живу в Москве, семья живёт здесь, и мне уже хотелось перебраться в этот город.

— А что за причины, по которым сезон получился смазанным?

— Первая половина сезона прошла довольно-таки хорошо. А потом, как иногда бывает… У меня заканчивался контракт, может быть, были какие-то переживания. Что-то не получалось в игре. Плюс весь пятый год семья не была со мной в Питере. Они были так, наездами. Может быть, этого мне не хватило, может, ещё чего-то. В общем, что было, то было. Забыли и работаем над ошибками.

— Как думаете, чего не хватило «Зениту» в прошлом сезоне, чтобы пройти дальше в плей-офф?

— Двое наших основных игроков были травмированы. Думаю, что это было ключевым фактором. Плюс у нас было преимущество площадки, но мы этим, конечно же, не воспользовались. Если бы мы им воспользовались, то, может быть, дошли бы до финала. А там — кто знает.

Андрей Зубков с сыном Фото: РИА Новости

— Какое событие или достижение запомнилось больше всего за пять лет в Санкт-Петербурге? С «Зенитом» у вас было несколько трофеев и дебют в Евролиге.

— Вообще, эти пять сезонов были плодотворные, хорошие. Одно из событий, которое запомнилось — это выход в плей-офф Евролиги, когда мы бились до пятого матча c «Барселоной». И если бы у нас было преимущество домашней площадки, неизвестно, как бы всё закончилось — могли бы выйти в «Финал четырёх». Потом это, конечно, чемпионство в Лиге ВТБ. А так, два Суперкубка и Кубок России. Значимых событий было много. Плюс за эти пять лет у меня двое детей родились. Это тоже можно отнести.

— Питерские болельщики до сих пор припоминают вам эпизод в плей-офф-2023, когда в седьмом матче с УНИКСом у вас была возможность спасти игру, но вы заступили в аут. Помните этот момент? Что думаете о негативе в свой адрес?

— На негатив я стараюсь не обращать внимания. Да, поначалу было тяжело, переживал. Всё лето практически думал об этом моменте. Но это игра. Это был седьмой матч. Да, мой момент решил исход именно этого матча. Но если брать всю серию в целом, она не была ровной. То выиграем «+30», то проиграем «-30». И если бы мы как-то ровно сыграли в этой серии, может быть, и не дошло бы до этого момента. Поэтому да, вся ответственность полностью на мне. Но я всегда говорил и буду этого придерживаться — выигрывает или проигрывает именно команда.

В МБА будет новая роль — основного игрока

Андрей Зубков и Каспер Уэйр Фото: Мария Залознова, Единая лига ВТБ

— В целом смена команды оказывает конкретно на вас психологическое давление?

— В целом нет, не могу так сказать. Никаких переживаний нет. Есть, наоборот, ожидание нового сезона, новых вызовов. Мне не 22 года, чтобы переживать, волноваться о том, как буду вливаться в команду. Опыт уже есть. Поэтому я очень жду начала сезона. Хочу встретить своих партнёров по команде, тренера. Только позитив от этого всего.

— Почему сделали для себя выбор в пользу МБА-МАИ и поступали ли предложения от других команд? Если да, то от каких?

— Я был уверен на 100%, что в МБА-МАИ будет большая игровая практика. Я знаю, что мне много времени будет отведено на площадке. Плюс совсем другая роль — не такая, как была все эти годы. Я буду не заменяющим игроком, а основным. Это вызов для меня — побыть в новом амплуа. Очень хочется себя в этом попробовать и посмотреть, как я смогу себя проявить и помочь команде, молодым игрокам и тренеру. А по поводу других предложений — да, они были. Но мне хотелось остаться в Москве. Кто звал — оставим в секрете.

— Как изменился ваш тренировочный режим в связи с переходом в МБА-МАИ и обретением новой роли? Есть ли какие-то новые элементы в вашей подготовке, на которые вы теперь делаете акцент?

— Да, я сейчас стараюсь делать акцент на том, что мне предстоит. С моим тренером по индивидуальной подготовке мы не отрабатываем что-то прямо новое. Но я стараюсь не зацикливаться на том, что можно на кого-то перевести или кому-то отдать пас. Надо будет стараться брать игру на себя. Конечно, если я буду закрыт и на мне будет много народа, надо отдавать на открытого партнёра. Но мы отрабатываем такие игровые моменты, чтобы брать больше инициативы на себя.

— Клуб не делился деталями вашего контракта. Можете рассказать, на какой период он рассчитан?

— Раз клуб не стал, то и я не буду рассказывать (улыбается).

— Вы уже работали с тренером Василием Карасёвым, когда он возглавлял сборную России в 2013 году. Что думаете об этом специалисте? Какие у вас отношения?

— 2013 год был далеко-далеко, и я мало чего помню, чем можно было бы поделиться. Но я помню его ещё по «Триумфу», по Санкт-Петербургу, также по МБА. Мне давно импонирует его видение баскетбола, его комбинации, как он ведёт игру. И поэтому у нас должно всё хорошо сложиться. Я не могу сказать, что мы прямо очень хорошо общаемся, но у нас нормальные отношения. Мы с ним разговаривали, когда я подписывал контракт. Он был очень рад, что всё так сложилось и я пришёл к нему в команду. Он постарается помочь мне вернуться на уровень, который у меня был, а я постараюсь помочь им — чтобы для начала выйти в плей-офф. А там уже посмотрим.

— То есть в МБА обозначили задачу на предстоящий сезон — это выход в плей-офф?

— Нужно постараться показать такой результат, который был в их дебютном году — это выход в плей-офф. Будет, конечно, тяжело. Но сейчас и регламент Лиги ВТБ поменялся — придётся в четыре круга играть. Игр будет много. И я думаю, что у нас есть все шансы.

Погоня за результатом мешает развивать молодых россиян

Андрей Зубков Фото: Мария Залознова, Единая лига ВТБ

— Как вам, кстати, новый регламент и формат проведения?

— Конечно же, для фанатов баскетбола это прекрасно. Теперь будет больше матчей, более интересно, когда команды играют в четыре круга. Для нас так же — у меня был опыт игры в плотном графике, когда была Евролига. Матчи были через каждые два-три дня. Поэтому это очень хорошо для развития баскетбола и для его популяризации у нас в стране.

— В молодом российском коллективе МБА-МАИ вы будете вторым самым возрастным после Евгения Воронова. Есть ли между вами и командой понимание, что вам придётся взять на себя роль лидера в раздевалке?

— У меня есть такое понимание, конечно. Изначально я думал об этом. Мы общались с Женей Вороновым — он примерно объяснил, что и как. Главное, чтобы было понимание у молодых игроков, что иногда я могу на кого-то прикрикнуть или ещё что-то. Но основная задача — помочь им стать опытнее. И, конечно, принести какой-то результат для команды, чтобы попасть в плей-офф, матч за матчем прогрессировать и выиграть как можно больше.

— Планируете делать что-то конкретное, чтобы помогать молодёжи развиваться?

— Над чем-то конкретным пока не думал. Надо начать тренироваться, посмотреть на всех ребят, кто что может. А так, когда я был в «Зените» и туда приходили молодые игроки, я сначала старался помочь каким-то советом — как вне площадки, так и на площадке. Чтобы они чувствовали себя увереннее. Сначала помогаешь словом, а потом можно что-то показать, рассказать.

— Что думаете о политике ПБК МБА играть без легионеров?

— Во-первых, это большой плюс для развития своих игроков. Если клуб придерживается такой политики, значит, руководство в это верит. Есть цель — развивать молодых ребят. Я считаю, что это правильно, потому что у нас не так много клубов, которые хотят это делать. В основном всем нужен результат. Отсюда идёт какое-то давление, в том числе на тренеров — иногда они не могут выпустить молодого или русского игрока, потому что надо выигрывать. Если здесь придерживаются такой политики и дают доверие молодым, то это очень хорошо. В дальнейшем это поможет нашему баскетболу.

— Как думаете, возможно в данный момент в Единой лиге добиваться серьёзных результатов, не имея в составе легионеров? Или это проблема, с учётом того, что у конкурентов может быть по пять-шесть зарубежных игроков в составе?

— Пока я могу привести только один пример — МБА два года назад. Они вышли в плей-офф, поборолись с нами [с «Зенитом»], выиграв первую игру у нас дома. Понятно, что им не хватало какого-то опыта. Но я считаю, что плей-офф — это хороший результат для молодой команды, в которой нет легионеров.

Есть цель, которой пока невозможно достичь

Андрей Зубков Фото: РИА Новости

— Вы настоящий сникерхед и когда-то говорили, что хотите быть русским Пи Джей Такером. Расскажите об этом поподробнее. Сколько пар в вашей коллекции на данный момент? Какая самая дорогая и редкая?

— Да, была такая мысль изначально. Но потом у нас были то пандемия, то ситуация, которая сейчас происходит в стране. И с обувью стало немножко тяжелее. Потому что раньше можно было заказывать из-за границы. Сейчас всё можно купить, но в разы дороже. Поэтому я года два назад уже остановился, перестал что-то покупать. Ну и на сегодняшний момент у меня, наверное, около 300 пар. Может, чуть меньше или чуть больше, я уже давно не считал. А самая дорогая пара — ой, сейчас рынок такой, что очень тяжело что-то отследить. Но есть тысячи за две долларов.

— Помимо баскетбола и коллекционирования кроссовок, чем вы ещё увлекаетесь в свободное время? Какие хобби помогают вам расслабиться и отвлечься от спорта?

— Главное отвлечение от баскетбола — это мои дети, с которыми я провожу практически всё свободное время. А так, когда есть немного своего времени, то я могу фильм посмотреть, книжку почитать, в приставку поиграть. Мне кажется, всё как у всех.

— У вас большая семья, двое детей. Как дома встретили новость о вашем переезде в Москву?

— Все наши родственники, которые живут в Москве, были очень рады этому. Потому что со мной было всё время тяжело увидеться. Все счастливы. Дети до конца всё равно не осознают, ещё маленькие. Но я думаю, что они будут счастливы, что теперь папа будет каждый день просыпаться дома, а если уезжать — то ненадолго. Ну и, конечно, жена моя тоже рада, что теперь мы в Москве.

Андрей Зубков с семьёй Фото: Виктория Ламзина, БК «Зенит»

— Вам только 33 года, то есть о завершении карьеры какое-то время не будет идти речи. Какие цели ставите перед собой на предстоящие годы? Есть ли что-то, чего вы ещё не достигли в своей карьере, но очень хотите?

— Чего бы хотелось достичь — это сыграть за сборную на международном уровне. Но пока это невозможно. На этот сезон колоссальных целей не было, но для себя хочется вернуть уверенность. Потому что я знаю, как умею играть, и большинство народа знает, как я играл раньше. Поэтому хочется показать, что я ещё не совсем старый и что-то могу. Ну и самое главное — это, конечно же, обойтись без травм. Если этот год пройдёт хорошо и без травм, то ещё годика три, четыре, пять я поиграю.

— Уже задумывались ли вы о том, чем будете заниматься после завершения игровой карьеры? Есть ли у вас интерес к тренерской деятельности, менеджменту или другим аспектам баскетбольного мира?

— В целом были такие идеи. Мне очень импонирует тренерская работа — почему бы и нет? Иногда, в свободное время я стараюсь работать с компьютером, учиться резать видео. У меня есть понимание игры, так как я смотрю очень много баскетбола. Следил за Евролигой, сейчас идёт Олимпиада. Бывает, даже когда с детьми что-то делаю, на телефоне параллельно стараюсь смотреть баскетбол. Потому что мне это интересно. И работа менеджером мне тоже была бы интересна. Я прошёл через многие клубы, видел, как всё строится, где иногда чего-то не хватает, что можно добавить или убавить. Но пока каких-то глобальных мыслей нет. Стараюсь концентрироваться на своей игре и карьере. Но попозже, может быть, начну об этом задумываться.

Международных соревнований не хватает — это проблема

Андрей Зубков Фото: Единая лига ВТБ

— Вы отметили, что следите за Олимпиадой. Как думаете, кто уедет с золотыми медалями из Парижа?

— 100% — или, ладно, оставим 90 — это будет Америка. И с ними могут побороться Германия и Канада. Они показывают тот уровень, который претендует на медали. Сербы, может быть, ещё раскачаются после первой игры с американцами. Французам будет тяжеловато, потому что им не хватает разыгрывающего. Может, домашняя площадка им поможет. Но из всех явных претендентов это, конечно же, американцы.

— Как вы оцениваете текущее состояние российского баскетбола? Что, по вашему мнению, можно улучшить для развития этого вида спорта в стране?

— Тяжело оценить состояние, именно если брать сборную России. Потому что нужны матчи. Молодым ребятам не хватает игры на международном уровне. Тяжело судить, когда сборная U20 играет со сборной U18. Ты не можешь что-то вынести из этого. Очень не хватает международной площадки, чтобы соперничать со своими сверстниками на другом уровне. Это основная проблема, которая, понятно, не решится в скором времени, и ты никак не можешь на это повлиять или что-то в этом плане улучшить. Да, есть сборы, ребята тренируются, это всё здорово. Но всё равно международных соревнований не хватает.

— А если говорить про Единую лигу ВТБ? Многие отмечают, что, несмотря на отстранение от еврокубков, лига стала более конкурентной.

— В этом плане я согласен. Лига за последние два года стала конкурентной. Если судить по прошлому сезону, я считаю, что первые шесть команд могли претендовать на призы. «Зенит» только в пятом матче победил «Уралмаш». Понятно, ЦСКА выиграл у Красноярска все три игры, но они были тяжёлыми. Может быть, если бы у «Енисея» был ещё один или два хороших игрока, они бы тоже зарубились. Также и «Парма» могла биться за выход дальше. Поэтому я считаю, что чемпионат стал очень конкурентным. Посмотрим, как это будем в следующем году.