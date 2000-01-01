Коби Брайант и Дуэйн Уэйд давно завершили карьеры (а Коби, к сожалению, уже нет с нами) и стали членами Зала славы баскетбола. Однако именно Уэйд и Брайант по сей день являются авторами уникального достижения в НБА.
Они единственные защитники, кому удалось исполнить больше 1000 слэм-данков. На счету Брайанта 1001 удачная попытка забросить сверху, у Уэйда — 1098.
Подобные данные собираются с сезона-1996/1997, когда стала доступна более детальная статистика.
Дуэйн Уэйд и Коби Брайант — авторы уникального достижения среди защитников
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