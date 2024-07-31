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Сербия — Пуэрто-Рико: результат матча на Олимпиаде-2024 по баскетболу, счёт, ОИ-2024, Никола Йокич, кто выиграл, группа C

Сербия катком прошлась по сопернику. А Йокич чуть было не попал в историю Олимпийских игр
Никита Бирюков
Отчёт Сербия — Пуэрто-Рико
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MVP НБА делал разницу на обеих сторонах паркета, а сербов было не остановить.

Встреча сборных, которые ещё не чувствовали вкуса победы на Олимпийских играх во Франции. Речь о Сербии и Пуэрто-Рико, выступающих в группе C, вместе с США и Южным Суданом. Сербы с Николой Йокичем на паркете ничуть не уступали американцам, а в отсутствие MVP НБА пропустили все рывки в матче. Европейской сборной необходимо реабилитироваться за поражение.

Сербы начали матч с Пуэрто-Рико в точности как с США — подопечные Светислава Пешича рьяно работали в обороне и качественно пользовались ошибками соперника, наказывая его в быстрых отрывах. Великолепно себя проявил Филип Петрушев, набравший 10 очков за половину стартовой четверти. Пуэрториканцы во главе с Хосе Альварадо периодически отвечали на действия оппонента, но в целом игра явно проходила не под их контролем. Под конец четверти мяч перестал «лететь» в корзину что у одних, что у других. Сербия же за счёт уверенного старта забрала отрезок со счётом 24:12.

Радость скамейки сборной Сербии

Радость скамейки сборной Сербии

Фото: fiba.basketball

Никола Йокич явно внёс свой вклад в игру Сербии, так как сборная всё чаще начала играть хенд-оффы, которые центровой так любит разыгрывать с Джамалом Марреем в «Денвере». У самого Джокера не слишком получалось забрасывать мяч в кольцо, но в защите MVP НБА отрабатывал на все 100%. Когда Йокич сел на скамейку, Крис Ортиз реализовал две «трёхи», а Пешич отреагировал на это тайм-аутом. Затем включился двукратный чемпион Евролиги Василие Мицич, он дважды обыграл соперника один в один на дуге и закинул мяч в корзину после прохода. Сербы не сбавляли оборотов до перерыва, но получилось обыграть Пуэрто-Рико с небольшим перевесом — 28:23. Йокич к перерыву уже почти набрал дабл-дабл: 10 очков и девять подборов.

Команды явно перевели дух в перерыве, так как после возвращения на паркет сразу была видна энергия от каждого из игроков. Сборные обменивались результативными атаками. Йокич продолжал великолепно задействовать партнёров, выводя их на свободные броски, а преимущество сербов уже выросло до 20 очков. В свою очередь, нельзя сказать, что у Пуэрто-Рико не было моментов для взятия корзины. Просто они не попадали мячом в цель из удобных позиций. Впрочем, это не мешало сербам делать своё дело: попадали Алекса Аврамович, Богдан Богданович и другие. 27:16 в пользу команды под руководством Пешича.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 18:15 МСК
Пуэрто-Рико
Окончен
66 : 107
Сербия
Пуэрто-Рико: Ортис - 19, Ромеро - 10, Томпсон - 7, Форд - 6, Клавелл - 6, Уотерс - 5, Пинейро - 3, Ховард - 3, Рид - 3, Кондитт - 2, Альварадо - 2, Торо Барэа
Сербия: Петрушев - 15, Йокич - 14, Богданович - 13, Мицич - 13, Аврамович - 12, Милутинов - 11, Йович - 10, Гудурич - 6, Маринкович - 4, Давидовац - 4, Добрич - 3, Плавшич - 2

Решающую четверть матча сборные попросту доигрывали. Преимущество Сербии сперва достигло 30 очков, а затем уже и 40. В итоге европейская сборная победила со счётом 107:66. Лучшим во встрече по результативности стал игрок Пуэрто-Рико Крис Ортиз, который набрал 19 очков, шесть подборов и две передачи. В составе Сербии проявил себя Петрушев — 15 очков и девять подборов. Но обиднее всего за Йокича, который завершил встречу с 14 очками, 15 подборами и девятью передачами. Центровому не хватило всего одного ассиста, чтобы оформить трипл-дабл на Олимпийских играх. Ранее это удавалось лишь легендарному игроку сборной СССР Сергею Белову, не менее легендарному Леброну Джеймсу и одному из самых ярких баскетболистов последних лет Луке Дончичу.

Понятно, почему Сербия играла до последних секунд в матче и пыталась нарастить себе преимущество. Сборная в первом матче уступила США с разницей в 26 очков — 84:110. А разница очков на Олимпийских играх может сыграть роль, если команда займёт третье место в своей группе, то она имеет шанс выйти в плей-офф из-за лучшего «плюс-минуса». Поэтому сербы так отчаянно продолжали играть даже на последних секундах встречи. Пуэрто-Рико просто намного слабее нынешней Сербии с одним из лучших, если не лучшим, игроком на планете Йокичем. Ожидаем матча США — Южный Судан, который решит многое в группе C.

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