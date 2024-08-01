США — в плей-офф Олимпийских игр — 2024! Справились без того, кого освистывают во Франции

Сборная США выиграла все товарищеские матчи в преддверии Олимпийских игр. Американцы встречались с Южным Суданом в рамках подготовки к турниру в Париже и еле унесли ноги — выиграли с преимуществом в одно очко — 101:100. С Сербией звёздные баскетболисты НБА под руководством Стива Керра проблем не ощутили, получилось ли реабилитироваться за такую игру с африканской сборной?

Сборная США Фото: fiba.basketball

Американцы выдали отличный старт: Леброн Джеймс исполнил слэм-данк, а Джейсон Тейтум, не сыгравший в матче с Сербией ни минуты, появился в стартовом составе и отдал шикарную передачу на Энтони Дэвиса, который легко доставил мяч в корзину. Южный Судан набрал первые очки лишь на третьей минуте, а затем и вовсе неожиданно вышел вперёд — 7:6. Американцы часто теряли мяч и толком не могли попасть. Лишь у Леброна получалось находить хорошие варианты для набора очков. Стив Керр полностью сменил стартовую пятёрку ближе к середине четвёртой четверти. Вышел и Кевин Дюрант — главный герой встречи с Сербией. Игроки Южного Судана предпочитали изоляции и игру один в один, потому что противостоять США в стратегическом плане невероятно сложно. Впрочем, это не помешало Штатам выиграть четверть — 26:14.

Кей Ди и не планировал останавливаться во второй четверти, форвард реализовал «трёшку», а Бэм Адебайо дважды заданчил. Если у лидеров США игра шла, то у главных лиц Южного Судана — нет. Например, Карлик Джонс промазал все свои четыре попытки за 12 минут на паркете, но неплохо проявляли себя другие игроки — Нуни Омот и Бул Куол. Отлично вышел со скамейки Тайриз Халибёртон, который реализовал два броска издали, а затем расчехлил свою дальнобойную «пушку» Адебайо. Камеры поймали грустного Джоэла Эмбиида на скамейке запасных. Центровой не провёл ни минуты в первой половине, оно и немудрено при такой игре Бэма и Энтони Дэвиса, получившего небольшое повреждение под конец четверти. Американцы забрали второй отрезок со счётом 29:22, организовав отрыв в 19 очков — 55:36.

Расстроенный Джоэл Эмбиид Фото: кадр из трансляции

15 минут отдыха, и команды вернулись на паркет. Стефен Карри и Джейсон Тейтум организовали красивейший момент: разыгрывающий набросил аллей-уп на форварда, который с амплитудой вколотил мяч в кольцо. Впрочем, африканская сборная ответила на красоту США двумя «трёхами» — от Куола и Мариала Шаюка. На рывок 10:5, который организовал Южный Судан, Керру пришлось незамедлительно реагировать тайм-аутом. Впрочем, африканцы не бросили играть, и даже забрали четверть — 19:18.

Старт заключительной десятиминутки остался за Южным Суданом. Африканская сборная повела в её рамках 13:7, но затем за дело взялись Девин Букер, Карри и Дэвис. Команды играли на равных, а явный аутсайдер и вовсе удивил отличной игрой во второй половине. Южный Судан показал характер и забрал вторую четверть кряду — 31:30. США одержали итоговую победу со счётом 103:86 и поквитались за тот товарищеский матч.

В первой половине Карлика Джонса вообще не было видно, но во второй лидер Южного Судана прибавил и в итоге набрал 18 очков при трёх подборах и семи передачах. Самым же результативным игроком в матче и в составе африканской сборной стал Омот, записавший на свой счёт 24 очка. У американцев же целых шесть игроков перешагнули через рубеж в 10 очков — Леброн, Дюрант, Адебайо, Букер, Деррик Уайт и Энтони Эдвардс. Больше всех выделялся центровой «Майами» Адебайо — 18 очков, семь подборов (8 из 10 реализованных бросков с игры).

Обиднее всего Эмбииду, оказавшемуся единственным игроком США, который не появился на паркете в матче с Южным Суданом. Понятное дело, Керр скажет, что Джо-Джо точно получит игровое время в следующей встрече, всем нельзя найти место на площадке и тому подобное. Но все мы видели ранее, что Эмбиид не вписывается в состав американцев. Он привык играть совсем в другой баскетбол, нежели тот, что нужен Керру и компании. К тому же Адебайо и Дэвис выглядят намного полезнее Джоэла как в обороне, так и в атаке. Может быть, центровому «Филадельфии» нужно было выступать за сборную Франции? Его бы не освистывали на каждом шагу, и в составе европейской команды он с Виктором Вембаньямой организовал бы чуть ли не сильнейшую переднюю линию. Сейчас же остаётся сидеть на скамейке и ждать своего шанса.

Подытожим: Штаты прекрасно двигали мяч, лучше бросали со всех позиций за исключением штрафных, добыли вторую победу кряду и пробились в плей-офф баскетбольного турнира на Олимпиаде в Париже. В последнем матче группового этапа Леброн, Карри, Дюрант и компания сыграют с Пуэрто-Рико.