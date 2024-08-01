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Баскетбол, Олимпиада-2024: лучшие игроки по итогам 2-го тура, групповой этап, кто проявил себя лучше всех

4 сборные уже в 1/4 финала Олимпиады. 5 героев 2-го тура, которые им это сделать помогли
Виталий Весёлый
4 сборные уже в 1/4 финала Олимпиады
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Вторая символическая пятёрка на Играх.

После яркого 1-го тура болельщики ждали продолжения баскетбольного банкета на Олимпиаде в Париже. Словно почувствовав чаяния фанатов, а может, желая того же, игроки этот спортивный праздник зрителям подарили! Испанцы выгрызли победу у греков, канадцы сломили сопротивление неуступчивых австралийцев, хозяева турнира французы в овертайме дожали японцев, бразильцы и немцы устроили трёхочковую феерию во второй четверти, сербы добыли самую крупную победу на нынешних Играх, а американцы сделали всё, чтобы реабилитироваться в игре с южносуданцами, которым едва не проиграли в товарищеской встрече. Но в каждом из матчей были свои герои, которые делали всё, чтобы их команды ушли с площадки после финальной сирены с победой. О них и пойдёт речь в материале «Чемпионата».

1. Санти Альдама

Санти Альдама, Олимпиада-2024

Санти Альдама, Олимпиада-2024

Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Испанский тяжёлый форвард эффективно поражал корзину соперников ещё в 1-м туре, а матч с грозными греками показал, что голевой аппетит Санти меньше отнюдь не стал. 19 очков, 12 подборов и две результативные передачи Альдамы стали лучшим результатом среди всех игроков испанской сборной. Грек Яннис Адетокунбо делал всё, чтобы победа досталась его команде. Но так же, как и в 1-м туре, ушёл с площадки ни с чем. Санти же реализовал три важные «трёшки» и провёл на паркете времени больше, чем кто-либо ещё из игроков своей команды. А главное — помог ей добыть такую важную победу после поражения на старте соревнований.

Олимпийские игры (м) . Группа A. 2-й тур
30 июля 2024, вторник. 12:00 МСК
Испания
Окончен
84 : 77
Греция
Испания: Альдама - 19, Льюль - 13, Эрнангомес - 11, Фернандес - 10, Абринес - 8, Браун - 7, Прадилья - 7, Брисуэла - 3, Диас - 3, Эрнангомес - 3, Лопес-Аростеги, Гаруба
Греция: Адетокунбо - 27, Толиопулос - 14, Папаниколау - 9, Калатес - 8, Уолкап - 5, Ларенцакис - 5, Папаяннис - 5, Митоглу - 4, Мораитис, Калаицакис, Харалампопулос, Хугкас

2. Виктор Вембаньяма

Виктор Вембаньяма, Олимпиада-2024

Виктор Вембаньяма, Олимпиада-2024

Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Встреча Франции и Японии проходила в равной и напряжённой борьбе вплоть до конца четвёртой четверти. Но и 40 минут командам не хватило, чтобы выявить сильнейшего. Когда игроки из Страны восходящего солнца уже готовились праздновать победу, четыре очка в одной атаке набрал Маттье Стразель, переведя игру в овертайм. Ну а там роль первой скрипки на себя взял 20-летний француз Виктор Вембаньяма, набравший восемь очков подряд — у японцев просто не было шансов. Всего же у Вемби 18 очков, а также 11 подборов, шесть передач, он помог французам выйти в четвертьфинал.

Олимпийские игры (м) . Группа B. 1-й тур
30 июля 2024, вторник. 18:15 МСК
Япония
Окончен
90 : 94
ОТ
Франция
Япония: Тогаси, Jacobs, Kawamura, Hiejima, Toews, Хатимура, Ватанабэ, Baba, Hawkinson, Tominaga, Watanabe, Yoshii
Франция: Нтиликина, Батюм, Альбиси, Ябуселе, Кординье, Фурнье, де Коло, Лессор, Гобер, Вембаньяма, Стразель, Кулибали

3. Ар Джей Барретт

Ар Джей Барретт, Олимпиада-2024

Ар Джей Барретт, Олимпиада-2024

Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Канадцы и австралийцы подходили к очному матчу после побед в стартовом туре и хотели решить всё здесь и сейчас. Ведь ни испанцев, ни греков в третьей встрече подарком назвать нельзя. Игра в итоге оправдала все ожидания, а её результат определялся в самой концовке. Победили «кленовые», а существенный вклад в их успех внёс 24-летний лёгкий форвард Ар Джей Барретт, у него 24 очка, семь подборов и пять результативных передач. Особенно важно, что игрок «Торонто Рэпторс» действовал полезно в заключительной десятиминутке, на пару с Диллоном Бруксом обеспечив своей команде такой необходимый для победы рывок (с «+4» до «+9») и в итоге — место в плей-офф олимпийского турнира.

Олимпийские игры (м) . Группа A. 1-й тур
30 июля 2024, вторник. 14:30 МСК
Канада
Окончен
93 : 83
Австралия
Канада: Дорт, Александер-Уолкер, Гилджес-Александер, Эджим, Маррей, Пауэлл, Лайлз, Барретт, Олиник, Нембард, Брукс, Берч
Австралия: Дэниэлс, Гидди, Миллз, Грин, Инглс, Деллаведова, Экзам, Ландейл, Kay, McVeigh, Magnay, Рит

4. Никола Йокич

Никола Йокич, Олимпиада-2024

Никола Йокич, Олимпиада-2024

Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Сборная Сербии, приезжавшая на Олимпиаду в статусе претендента на медали, подходила к матчу с Пуэрто-Рико после поражения в игре с США. В случае очередного проигрыша рассчитывать на плей-офф было бы крайне непросто. Понимая это, сербы включились с первых же минут и сделали ровно столько, чтобы силы остались на важнейший матч с Южным Суданом. Никола Йокич провёл на площадке всего 23 минуты, но и этого ему хватило, чтобы отгрузить соперникам 14 очков. Кроме того, в его активе 15 подборов и девять передач. Сербскому «большому» не хватило всего одного ассиста, чтобы стать четвёртым игроком в истории Олимпиад, кому удавалось оформить трипл-дабл. Похвастать этим могут только советский баскетболист Сергей Белов, а также американец Леброн Джеймс и словенец Лука Дончич.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 18:15 МСК
Пуэрто-Рико
Окончен
66 : 107
Сербия
Пуэрто-Рико: Ортис - 19, Ромеро - 10, Томпсон - 7, Форд - 6, Клавелл - 6, Уотерс - 5, Пинейро - 3, Ховард - 3, Рид - 3, Кондитт - 2, Альварадо - 2, Торо Барэа
Сербия: Петрушев - 15, Йокич - 14, Богданович - 13, Мицич - 13, Аврамович - 12, Милутинов - 11, Йович - 10, Гудурич - 6, Маринкович - 4, Давидовац - 4, Добрич - 3, Плавшич - 2

5. Деннис Шрёдер

Деннис Шрёдер (справа), Олимпиада-2024

Деннис Шрёдер (справа), Олимпиада-2024

Фото: Gregory Shamus/Getty Images

На 30-летнего разыгрывающего возлагали особые надежды ещё до старта Олимпиады и именно ему приписывали роль того, кто протащит Германию к медалям турнира. Два тура уже позади, и можно сказать, что все похвалы в адрес игрока «Бруклина» оправдываются в полной мере. Встреча с Бразилией, которая до этого проиграла французам, для немцев была крайне важна. Ведь им самим матч с «трёхцветными» провести ещё только предстоит. Понимая важность момента, Германия не стала откладывать дело в долгий ящик и фактически смела южноамериканцев на старте. Но когда те опомнились уже во второй десятиминутке и встреча перешла в напряжённую борьбу, Шрёдер показал, что по праву считается лидером своей команды. На «трёшки» соперников он тут же отвечал своими «трёшками», а также совершал проходы и полезно играл на своей половине. У Денниса в итоге 20 очков, три подбора, шесть передач и четыре перехвата. И что особенно важно — он помог бундестим выйти в плей-офф.

Олимпийские игры (м) . Группа B. 1-й тур
30 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Бразилия
Окончен
73 : 86
Германия
Бразилия: душ Сантуш, Felicio, Louzada, Бените, Уэртас, Сантос, Meindl, Нето, De Paula, Перейра, Кабокло, Dias
Германия: Бонга, Да Силва, Ло, Гиффей, Уэйлер-Бэбб, Фойгтман, Вагнер, Тайс, Вагнер, Шрёдер, Тиман, Обст
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