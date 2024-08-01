Сделал «Монако» главной силой во Франции, а теперь потерял $ 44 млн по запросу Украины

На днях из Италии пришла громкая новость — налоговая полиция этой страны арестовала недвижимость и активы российского предпринимателя на крайне приличную сумму — € 41 млн или порядка $ 44 млн. Имя бизнесмена не раскрывалось, но очень скоро в прессу просочились инсайды, что речь об Алексее Федорычеве, которого Forbes в 2006 году включил в список самых богатых людей России. В России Федорычев давно не живёт, но баскетбольным фанатам его имя хорошо известно. Именно он является президентом «Монако», который возглавляет с января 2022 года.

И, нельзя не признать, на своём посту трудится весьма успешно. «Монако», который до прихода Федорычева ни разу не побеждал в чемпионате страны, выиграл уже два титула (в сезоне-2022/2023 и 2023/2024), а также обзавёлся единственным в истории Кубком страны (2023). «Президент хлопает меня по колену во время матчей, потому что он всегда активно болеет за команду и всегда очень эмоционален. Хорошо, что на выездных матчах я сижу по другую сторону от него, а то у меня уже, наверное, были бы синяки на одном колене!» — цитировал генерального менеджера клуба Олексия Ефимова Monaco Tribune.

Уроженец Красногорска давно интересуется спортом, а в молодости даже играл в футбол. В нулевые активно инвестировал в московское «Динамо», потом — в «Ростов». А затем переключился на баскетбол. «Если я когда-нибудь займусь баскетболом, я хочу творить настоящие шедевры». Алексей запустил стриминговую платформу Skweek, после чего приобрёл права на показ матчей Евролиги, Кубка Европы и чемпионата Франции.

При его президентстве «Монако» вышел в «Финал четырёх», где занял третье место, обыграв «Барселону». При нём подписывались новые сильные игроки, а лидеры переподписывали контракты. А теперь многомиллионные активы бизнесмена арестованы в Италии. По данным итальянской стороны, запрос был направлен Украиной, которая полагает, что компания Федорычева, владевшего морским терминалом в Одесской области, незаконно оформила права на часть портовых сборов, чем нанесла стране крупный ущерб.

То, что бизнесмен стал гарантом успеха «Монако», не вызывает сомнений ни у кого. Алексей не просто ходит в офис и обратно, но и активно живёт судьбой клуба. Когда скандального Майка Джеймса отстранили за нарушение внутренних правил клуба, Федорычев принял его у себя дома, чтобы выяснить всё напрямую. Как скажется арест активов предпринимателя на «Монако» и скажется ли, покажет новый сезон. Сумеет ли команда защитить титул чемпиона страны в третий раз подряд, пошумит ли, как стало уже привычно в Евролиге, узнаем, как обычно, вместе.