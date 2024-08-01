Тот день, когда Карасёв великолепно сыграл в НБА. Почему не смог вернуться?

Вы читаете материал — специальный проект «Лучшие матчи русских в НБА», приготовленный изданием «Чемпионат». С остальными материалами проекта вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке или кликнув по плашке снизу.

Сергей Карасёв — самый молодой россиянин, побывавший в НБА. Он начал карьеру в люберецком «Триумфе», где в начале 2010-х стал одним из самых заметных отечественных игроков, благодаря чему форвард был удостоен чести поехать на «бронзовую» Олимпиаду 2012 года. Скауты НБА сразу разглядели в Сергее перспективного игрока и не стали медлить. Уже в 19 лет Карасёва выбрали на драфте под 19-м номером. Причём россиянин сразу начал выступать в главной лиге мира, а не остался в Европе на несколько лет ради развития, как многие другие иностранцы.

Возможно, зря.

Сергей попал в «Кливленд Кавальерс», который проходил долгую и сложную перестройку после ухода Леброна Джеймса. Карасёв с начала сезона привлекался к матчам основной команды, но оставался глубоким запасным, периодически выступая в Лиге развития.

Сергей Карасёв на драфте НБА — 2013 Фото: Mike Stobe/Getty Images

Но именно Леброн всё изменил. 12 июля 2014 года Король подписал контракт с «Кливлендом», осуществив великое возвращение в родной клуб. За два дня до этого «Кавальерс» провели сложную трёхстороннюю сделку, в результате которой Карасёв оказался в «Бруклине» Михаила Прохорова, всё ещё заинтересованного в привлечении новых игроков.

«Нетс» уже начали погружение на дно после авантюрной сделки с обменом Пола Пирса и Кевина Гарнетта. Команду покинул тренер Джейсон Кидд, бразды правления взял на себя Лайонел Холлинз. Ох, давно о нём не вспоминали, даже ностальгия какая-то от этого имени чувствуется.

Именно в этой странноватой команде, где по именам всё ещё был очень приличный состав (Джо Джонсон, Брук Лопес, Дерон Уильямс, Таддеус Янг, Кевин Гарнетт и прочие), Сергею приходилось развиваться дальше. Ситуация особо не изменилась — лишь 33 участия в играх. Но больше всего расстраивал низкий процент трёхочковых у Сергея — только 29,6% точности.

Джаред Каннингем и Сергей Карасёв Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

А ведь именно этот навык и привлёк скаутов НБА, которые чувствовали наступление трёхочковой революции в лиге. Хотя, конечно, стоит упомянуть и о травме — в марте 2015 года россиянин пережил разрыв боковых связок правого колена и восстановился только в августе.

В следующем сезоне «Бруклин» смирился с тем, что их ожидает глубокая перестройка, и перестал пытаться выменивать ветеранов. Казалось бы, у Сергея появилась возможность заявить о себе. Но ему продолжали не доверять: лишь 40 игр за сезон и в среднем 10 минут на площадке. Нельзя сказать, что Карасёв выступал хорошо — снова процент точности дальних бросков ниже 30.

Но в конце сезона-2015/2016 случилась игра, которая показала, что Сергей — талантливый игрок и при правильных обстоятельствах мог бы закрепиться в НБА. Произошло это 26 марта 2016 года, когда «Бруклин» играл с «Индианой». У «Нетс» уже, по сути, был завершён сезон в плане интриг — команда плелась на дне Восточной конференции. «Пэйсерс» же, напротив, имели положительный баланс побед и поражений и стремились в плей-офф.

Видео можно посмотреть на канале DownToBuck Highlights Archivium в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Карасёв вышел в старте и провёл на паркете 26 минут. За это время он успел набрать 17 очков (рекорд карьеры в НБА), семь подборов, четыре передачи и два перехвата. Причём его результативность не исходила от дальних бросков, он оформил всего одну «трёшку» за матч. Сергей показал свою разносторонность, разыгрывал комбинации с Бруком Лопесом, врывался в «краску» и зарабатывал штрафные.

Нужно понимать, что россиянину было тогда только 22 года. Казалось бы, всё впереди, но команды НБА не поверили в перспективу Карасёва. Сергей летом 2016-го вернулся в родной Петербург и начал выступать за «Зенит». Возвращение в Россию форвард воспринимал как возможность развиваться, снова засиять и вернуться в Северную Америку.

В интервью 2017 года Карасёв говорил: «Я не считаю, что моя карьера в НБА закончена. Я ещё молод и полон сил. Мой опыт в «Кавальерс» и «Нетс» дал мне понимание того, над чем нужно работать, чтобы быть конкурентоспособным на этом уровне. Я не оставляю мечту вернуться и доказать, что могу быть полезным игроком в НБА».

Сергей Карасёв в 2018 году Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

В 2018 году, после особенно удачного сезона в «Зените», Карасёв снова поднял тему возвращения в НБА: «Я чувствую, что сейчас нахожусь на пике своей формы. Мой бросок стал стабильнее, я улучшил физические кондиции и стал лучше понимать игру. Если появится возможность вернуться в НБА, я её обязательно рассмотрю».

Похожие слова от Сергея можно было слышать вплоть до 2020 года, когда он уже выступал за «Химки». Но, несмотря на все успехи Карасёва в Единой лиге и европейских турнирах, НБА так и не вернула нашего россиянина. Хотя прогресс в игре форварда заметен: Сергей набрал мышечную массу, стал более адекватен в обороне и развил в себе стабильный и убийственный дальний бросок, которым радует до сих пор.

Сергей Карасёв, сезон-2023/2024 Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Сергею всего 30 лет, хотя кажется, что он играет уже целую вечность. Если бы обстоятельства сложились иначе, то, я уверен, у Сергея могло бы получиться в НБА по-другому. Он попал туда слишком рано и много времени проводил на скамейке, причём в том возрасте, когда надо много играть, чтобы развиваться. И с командами Карасёву не повезло — сначала бедствующий «Кливленд», а затем — разваливающийся на глазах «Бруклин».

Возможно, если бы россиянин провёл ещё несколько лет в России перед отъездом в НБА, то всё было бы по-другому. Но чего уже сейчас гадать. Сергей счастлив! Он играет в одной из лучших команд страны и Европы. Выходит в стартовом составе и завоёвывает титулы, а также живёт в родном городе — да и ещё в каком. Этим летом он переподписал контракт с петербургским клубом ещё на три года. Уверен, он будет радовать нас своей игрой ещё много лет.