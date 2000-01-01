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Топы Единой лиги ВТБ сыграли в необычных условиях
Топы Единой лиги ВТБ сыграли в необычных условиях
Звёзды Единой лиги ВТБ, кажется, провели самый необычный матч в своей жизни. Евгений Воронов, Сергей Карасёв и Антон Понкрашов поиграли в баскетбол в Арктике!
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Удивительный опыт
Удивительный опыт
Призёры Олимпиады-2012 выплыли в открытое море на судне «Талнах». Именно там баскетболисты обыграли в импровизированном турнире моряков корабля.
Звёзды Единой лиги ВТБ провели матч в необычных условиях
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