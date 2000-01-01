Звёзды Единой лиги ВТБ провели матч в необычных условиях

Топы Единой лиги ВТБ сыграли в необычных условиях

Звёзды Единой лиги ВТБ, кажется, провели самый необычный матч в своей жизни. Евгений Воронов, Сергей Карасёв и Антон Понкрашов поиграли в баскетбол в Арктике!