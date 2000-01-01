ФИБА измерила рост Вембаньямы в багетах. Фото
ФИБА продолжила тему шуток про рост Виктора Вембаньямы. На этот раз в международной федерации решили сравнить француза с багетами!
Максимально по-французски!
По подсчётам ФИБА, рост Виктора равен трём с половиной багетам!
ФИБА измерила рост Вембаньямы в багетах. Фото
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