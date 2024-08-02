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Япония — Бразилия, Австралия — Греция, где смотреть онлайн-трансляцию баскетбола Олимпиады, 2 августа 2024: обзор матчей

Баскетбольная Олимпиада продолжается! В очереди как минимум три топ-матча. LIVE
Андрей Антсон Артемий Берстенев
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Баскетбольная Олимпиада. LIVE
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Сегодня, 2 августа, будет сыграно в общей сложности четыре матча в рамках 3-го тура группового этапа Олимпиады-2024 по баскетболу. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч Япония — Бразилия, Австралия — Греция, Канада — Испания и Франция — Германия, которые начнутся в 12:00, 14:30, 18:15 и 22:00 мск соответственно.

Баскетбол — Олимпиада. Календарь
Баскетбол — Олимпиада. Таблицы
Олимпийские игры (м) . Группа B. 3-й тур
02 августа 2024, пятница. 12:00 МСК
Япония
Не начался
Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Олимпийские игры (м) . Группа A. 3-й тур
02 августа 2024, пятница. 14:30 МСК
Австралия
Не начался
Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Олимпийские игры (м) . Группа A. 3-й тур
02 августа 2024, пятница. 18:15 МСК
Канада
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Олимпийские игры (м) . Группа B. 3-й тур
02 августа 2024, пятница. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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📺 Где смотреть онлайн-трансляцию
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📺 Где смотреть онлайн-трансляцию

Прямую трансляцию встреч можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК). В России следить за играми можно на баскетбольном портале AANBA.ru. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.
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