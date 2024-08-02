Какие шансы у Греции и Янниса Адетокунбо, и что ждёт испанцев в игре с канадцами?

Баскетбольная Олимпиада продолжается! В очереди как минимум три топ-матча. LIVE

Сегодня, 2 августа, будет сыграно в общей сложности четыре матча в рамках 3-го тура группового этапа Олимпиады-2024 по баскетболу. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч Япония — Бразилия, Австралия — Греция, Канада — Испания и Франция — Германия, которые начнутся в 12:00, 14:30, 18:15 и 22:00 мск соответственно.

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