Слёзы фанатов и драма лидера. Япония вылетела с Олимпиады, но заслужила уважение!

Баскетбол на Олимпийских играх набирает обороты. 3-й тур группового турнира стартовал с матча Японии и Бразилии. Обе сборные до этого ещё не побеждали, но кому-то в любом случае суждено было занять третье место в группе B. Всё самое интересное о матче и не только — в материале «Чемпионата».

Япония начала встречу без своего лидера Руи Хатимуры. Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» получил травму и, к сожалению, не помог своей сборной. Правда, это не помешало японцам великолепно стартовать: Джош Хоукинсон набрал два очка в проходе, а герой матча с Францией Юки Кавамура был точен из-за дуги. Бразилия начала встречу не очень, но затем разыгралась: Марселиньо Уэртас и Бруно Кабокло взяли на себя практически все броски в сборной и не сплоховали — Уэртас набрал шесть очков, а Кабокло — 15! Бразилия эффективно атаковала с любой дистанции, переиграла Японию на щитах и отлично использовала сильные стороны своих игроков. 31:20 — четверть за южноамериканцами.

Начало второй десятиминутки — и команды поочерёдно обменялись четырьмя «трёшками»: две от Японии и две от Бразилии. Игроки Страны восходящего солнца сделали рывок 11:5 и отыграли практически всё преимущество бразильцев. В одном из моментов центровой южноамериканцев Лукас Диас снёс стул на скамейке запасных и врезался в ограждение, пытаясь достать мяч, летевший в сторону боковой линии. Это пример того, насколько каждый на паркете не хотел проигрывать. Япония была хороша перед большим перерывом, но игровой отрезок завершился вничью — 24:24.

Лукас Диас Фото: Кадр из трансляции

Бразилия в первой половине реализовала 11 трёхочковых бросков из 13. Это 85% реализации — какая-то удивительная точность от подопечных Александара Петровича! Во многом именно благодаря этому сборная из Южной Америки переигрывала оппонента. Третья четверть проходила в равной борьбе — до определённого момента. Япония организовала рывок усилиями Кавамуры и Хоукинсона, которые отличались и с дальней дистанции и успешно вскрывали «краску» бразильцев. Азиаты выиграли четверть со счётом 29:22 и разница сократилась до четырёх очков — 73:77.

Градус игры накалился до предела. Сборные шли вровень на протяжении половины заключительной четверти. Впрочем, Бразилия всё равно сохраняла за собой преимущество в районе пяти очков. Нельзя не отметить, что Кабокло невероятно зарядил своих напарников, не позволив Юте Ватанабэ реализовать слэм-данк через себя. Уэртас взял на себя игру в концовке и записал на свой счёт успешную «трёшку» и бросок с периметра. У некоторых болельщиков сборной Японии появились слёзы на глазах, ведь в случае поражения команда выбывала из турнира. В свою очередь, бразильцы не останавливались, стараясь сделать лучшую разницу, которая в итоге могла повлиять на исход борьбы за плей-офф. Победа Бразилии — 102:84.

Блок-шот Кабокло на Ватанабе Фото: Кадр из трансляции

Великолепный матч провёл Кабокло, который в итоге и стал лучшим по результативности — 33 очка, 17 подборов и тот самый блок-шот на Ватанабэ. Бруно попадал с шикарной эффективностью — 69% всех бросков с игры и 100% — с трёхочковой дистанции (четыре из четырёх). В составе Японии выделялись Хоукинсон и Кавамура. Первый набрал 26 очков и сделал 10 подборов, у второго — 21 очко и 10 передач. Но Юки в четвёртой четверти брал на себя слишком много сложных бросков, надеясь проявить себя, как это было в матче с Францией. Однако такая игра лишь помешала команде попытаться догнать соперника.

Япония показала характер во всех матчах Олимпиады, хоть и проиграла в каждом. Впрочем, зрители и любители баскетбола должны сказать спасибо за ту интригу и накал, которые были во всех матчах с участием японцев! Бразилия закончила групповой этап на третьем месте. Подопечные Петровича имеют шансы на проход в плей-офф, но для этого нужно, чтобы Испания или Южный Судан проиграли своим оппонентам с разницей как минимум в два очка. Следим за дальнейшим развитием событий на ОИ-2024 в нашем «лайве».