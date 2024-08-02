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Греция — Австралия: результат матча на Олимпиаде-2024 по баскетболу, счёт, ОИ-2024, Яннис Адетокунбо, расклады в групповом этапе

Адетокунбо принёс победу на ОИ-2024. Но судьба Греции зависит от Йокича и Сербии
Никита Бирюков
Отчёт Греция — Австралия
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В «группе смерти» не бывает плохих матчей!

Заключительный матч группового этапа для Греции и Австралии на Олимпийских играх в Париже. Игроки под руководством Вассилилса Спанулиса ещё не побеждали во Франции, а «кенгуру» в матче открытия оказались сильнее Испании. Сейчас каждая победа на вес золота, так как в плей-офф из «группы смерти» может выйти любой. Поэтому матч получился очень интересным и по вывеске, и по интриге.

Радость игроков Греции

Радость игроков Греции

Фото: fiba.basketball

Первые очки в матче набрал лидер сборной Греции Яннис Адетокунбо. Но не одним Яннисом едины: Томас Уолкап заблокировал бросок соперника и реализовал «трёшку», а также Константинос Митроглу оформил блок-шот. В составе Австралии были свои герои — Джок Ландейл и Патрик Миллз, которые держали свою сборную на плаву. Игроки Вассилиса Спанулиса не теряли самообладания от начала и до конца четверти, в итоге забрав её со счётом 28:24.

Во втором игровом отрезке ничего не изменилось: Греция продолжала находить свободные броски, а также лететь в быстрые отрывы с такой скоростью, что сопернику не оставалось ничего делать, как фолить или смотреть на то, как мяч оказывается в корзине. К тому же у Австралии повреждение получил игрок основного состава Дайсон Дэниэлс. Форвард отправился в подтрибунное помещение, но затем через несколько минут вернулся. У «кенгуру» совсем расклеилась игра, а Яннис и компания не останавливались ни на секунду. Греция была намного сильнее соперника во второй четверти — 28:12.

Скамейка запасных Австралии

Скамейка запасных Австралии

Фото: fiba.basketball

Австралии пришлось что-то менять в игре: вышел Мэттью Деллаведова, который стал руководить нападением. Это дало свои плоды, так как подопечные Брайана Гурджиана стали жёстче действовать в обороне, не уступать сопернику на ногах и попадать свои броски. Помимо Деллаведовы, в третьей четверти хорошо себя показали Джош Гидди и Ландейл, не замечавший даже Адетокунбо вблизи кольца. 14:9 — отрезок за Австралией, и «кенгуру» сократили отставание до 12 очков — 50:62.

Спанулис кричал на своих подопечных в небольшом перерыве между четвертями, но это не возымело никакого эффекта на его баскетболистов. Потому что Австралия полностью вернулась в игру и практически вплотную приблизилась к сопернику — 65:69. Сборная целого континента была на кураже, действовала лучше на обеих сторонах площадки. Миллз спокойно разбирался с греками с помощью своего прекрасного дриблинга и либо раздавал передачи на свободных партнёров, либо бросал без сопротивления. Яннису не давали открытого пространства, как это было в первой половине. Но греки сдюжили и на морально-волевых добыли победу со счётом 77:71.

Олимпийские игры (м) . Группа A. 1-й тур
02 августа 2024, пятница. 14:30 МСК
Австралия
Окончен
71 : 77
Греция
Австралия: Дэниэлс, Гидди, Миллз, Грин, Инглс, Деллаведова, Экзам, Ландейл, Kay, McVeigh, Magnay, Рит
Греция: Уолкап, Ларенцакис, Мораитис, Толиопулос, Калатес, Калаицакис, Папаяннис, Харалампопулос, Папаниколау, Хугкас, Адетокунбо, Митоглу

Адетокунбо завершил встречу с 20 очками, семью подборами и шестью передачами — лучший по результативности в матче. Шикарно играл и его партнёр Томас Уолкап, который в итоге набрал 18 очков. В составе Австралии третью игру кряду на великолепном уровне провёл Ландейл, записавший на свой счёт 17 очков, восемь подборов и два перехвата. Австралия была никакой в первой половине, за что и поплатилась в итоге. Греция же на протяжении всего матча смотрелась чуточку лучше, поэтому закономерно победила.

Теперь к самому интересному — раскладам. Судьба Греции по-прежнему неясна, но сборная сохранила за собой третье место в группе А. Австралия, с другой стороны, пройдёт квалификацию, если Испания проиграет Канаде, а если победят подопечные Серджо Скариоло, то бронзовый призёр прошлых Игр в Токио покинет турнир. Грекам же остаётся ждать матча Сербия — Южный Судан. Если сербы победят с перевесом в три очка, то сборная во главе с Адетокунбо выйдет в четвертьфинал Олимпийских игр. Никола Йокич и компания подарят Греции проход в плей-офф? Всё самое интересное в нашем LIVE.

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