В «группе смерти» ОИ-2024 не щадят никого! Не таким должен был быть последний матч легенды

Момент истины для команд из группы А баскетбольного турнира на Олимпийских играх наконец-то настал. Встреча Канады и Испании значит многое для каждого из участников «квартета смерти». Раскладов очень много, поэтому сначала разберём, что происходило в матче топовых сборных, а уже затем — кто вышел в плей-офф ОИ-2024.

Сборные с первых минут показали то, как будет проходить игра. Речь о стратегически умном баскетболе с обилием контакта и защиты от обеих команд. Темп был не очень быстрым. Лугенц Дорт взял на себя Лоренцо Брауна — одного из главных игроков Испании, а у Канады неплохо себя проявлял в атаке Диллон Брукс. Само собой, выделялся Шей Гилджес-Александер — лидер «кленовых листьев». В некоторых владениях испанцы сдваивались на разыгрывающем, но когда он находил свободное пространство, то пользовался им сполна. В составе «Фурия Роха» нет суперзвёзд калибра Гилджес-Александера, но командный баскетбол и отличные последние четыре минуты стартового отрезка позволили Испании добиться ничейного результата — 19:19.

Шей Гилджес-Александер и Алекс Абринес Фото: FIBA

Следующий игровой отрезок начался бодрее: включился Эндрю Нембард, реализовавший две «трёхи». Канада, в свою очередь, не могла сдержать Вилли Эрнангомеса, разрывавшего «краску» подопечных Жорди Фернандеса. «Кленовые листья» после выхода на паркет Джамала Маррея добавили в розыгрыше. Один из лидеров «Денвера» шикарно взаимодействовал с партнёрами, находя открытых игроков на всевозможных позициях. Особо не было видно Санти Альдамы, который был самым ярким игроком Испании в матчах с Австралией и Грецией. Канада смотрелась намного лучше перед большим перерывом — 30:19.

Игроки немного передохнули, тренеры подбодрили своих подопечных и внесли какие-то коррективы в игру. Третья четверть проходила в равной борьбе. Но Испания немного чётче действовала на обеих сторонах. Во многом благодаря Алексу Абринесу и Хуанчо Эрнангомесу «Фурия Роха» оказалась сильнее соперника в третьей десятиминутке — 18:15. Старт заключительной четверти остался за Канадой: Нембард в быстрых отрывах был неотразим. Впрочем, у подопечных Серджо Скариоло сиять на паркете начал Дарио Брисуэла, который вёл игру, а также отмечался точными попаданиями. Преимущество «кленовых листьев» держалось в районе пяти очков.

Эндрю Нембард бросает мяч в кольцо Фото: FIBA

Испания на протяжении всей заключительной четверти сдваивалась на Гилджес-Александере. С помощью этого открывался простор для других, наверное, подумали вы? Но нет, европейская сборная качественно передавала игроков в обороне. Всё тот же Нембард иногда имел возможность бросить в одиночестве, однако такое случалось крайне редко. Автором ключевого попадания в матче стал Ар Джей Барретт, реализовавший «трёху» на «+5» за 40 секунд до конца встречи. Испания отыгралась до «-3», а затем Брисуэла сфолил на Шее. Лидер Канады промазал один штрафной бросок, «Фурия Роха» молниеносно понеслась вперёд. Серхио Льюль пульнул из-за дуги, но был неточен. Несмотря на это, подбор забрали испанцы и довели мяч снова до Льюля, который теперь попал в цель с дальней дистанции. Три секунды до конца игры, естественно, дальше ввод мяча из аута и фол на Гилджес-Александере. На этот раз лидер Канады записал на свой счёт два очка со штрафной линии. Дальше — бросок с центра от всё того же Серхио, но мимо, и испанцы уступили с результатом 85:88.

Лидер есть лидер! Гилджес-Александер стал самым результативным игроком матча, набрав 20 очков, три подбора и две передачи. Довольно многих удивило выступление Нембарда, который в двух играх до этого почти не играл, а во встрече с Испанией был в числе лучших. На счету Эндрю 18 очков и 80% реализации бросков. «Фурия Роха» пыталась как могла противостоять лучшей команде группы А, но 17 очков Брисуэлы было недостаточно, потому что не лучший для себя матч провели Альдама и Льюль к тому же вообще ничего не попал Руди Фернандес.

Канада — лучшая в «группе смерти», законно завоевав первую строчку. Второе место заняла Австралия, а третье — Греция. Испания боролась, но покидает Олимпийские игры, заняв четвёртое место. Намного обиднее то, что если бы подопечные Скариоло победили, то вышли бы в плей-офф с первого места… Вот настолько серьёзная конкуренция была в группе А. На следующие Игры Испания должна приехать уже в совершенно другом составе, так как Фернандес завершил карьеру, а Льюлю будет уже 40 лет, и кто знает, будет ли он вообще играть в баскетбол. Может в составе «Фурия Роха» появится новая суперзвезда НБА. Говорят, на драфте 2025 года будет несколько талантливых испанцев. В общем, поживём — увидим, а «Чемпионат» продолжает освещать для вас весь баскетбол на Олимпийских играх.