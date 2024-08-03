Германия внушает страх на Олимпиаде. Чемпионы мира не ощутили таланта поколения из Франции

В последнем матче игрового дня на Олимпийских играх встречались хозяева турнира Франция и действующий чемпион мира Германия. Обе сборные уже обеспечили себе участие в плей-офф ОИ-2024, и нужно было определить победителя группы B. Посев, собственно говоря, немаловажен — чем лучше у тебя сетка, тем проще будет пробиться высоко. Кто же стал лучшим в этой группе?

Старт матча не задался у таланта поколения Виктора Вембаньямы. Французский центровой не мог реализовать ни один бросок, вдобавок через него эффектно вколотил слэм-данк Франц Вагнер. Младший из двух братьев Вагнеров наряду с Деннисом Шрёдером здорово смотрелся в первой четверти, и во многом именно благодаря их игре Германия набирала очки. Франция же пыталась заигрывать Вембаньяму, но когда поняла, что у лидера команды не идёт игра, то за дело взялись Эван Фурнье и Руди Гобер. А Исаак Бонга шикарной «трёхой» под сирену поставил точку в первой четверти – 24:18 в пользу немцев.

Франц Вагнер Фото: FIBA

Лишь на 14-й минуте Вембаньяма набрал первые очки – сделал подбор в атаке и занёс сверху. Немцы наглухо закрыли нападение французов. У команды-хозяйки Олимпиады вообще ничего не получалось. Шрёдер мог быть доволен, так как у его сборной игра шла, а у соперника – нет. Деннис реализовал «трёху» в лицо Гоберу и начал улыбаться, показывая, насколько всё хорошо у бундестим. В моменте разница в счёте достигла 20 очков. Вынос в одну калитку во второй четверти 24:9 и 48:27 по итогам первой половины.

Выход с большого перерыва ознаменовался слэм-данком Матиаса Лессора с фолом. Показалось, Франция воспряла духом, но Германия каждый раз находила ответ на результативные атаки соперника. Игра накалилась до предела после того, как Мориц Вагнер заехал рукой по лицу Вембаньяме. Контакта стало намного больше. Шрёдер продолжал заигрывать партнёров и вскрывать оборону французов точечными уколами – проходами в «краску». В третьей четверти подопечные Венсана Колле уступили с разницей в два очка – 19:21, что можно считать «успехом», если посмотреть на предыдущие отрезки.

Улыбающийся Деннис Шрёдер Фото: FIBA

Рывок 9:0 от французов на старте решающей четверти поднял на ноги всех зрителей на трибунах. Фанаты «зажглись» и стали поддерживать свою сборную ещё сильнее. Изайя Кординье, Гершон Ябуселе и Эндрю Альбиси в отсутствие Вембаньямы проявили себя выше всяких похвал. Возвращение Виктора на площадку помогло закрепить эпизодический успех – хозяева Олимпиады взяли четверть со счётом 25:16, но всё равно проиграли без шансов — 71:85.

Если в первой половине встречи Вембаньяму вообще не было видно, то во второй он проснулся и стал набирать важные для команды очки. В итоге Виктор закончил матч с дабл-даблом: 14 очков и 12 подборов. В свою очередь, звание самого результативного игрока разделили между собой двое – Франц Вагнер и Шрёдер. Оба баскетболиста записали на свой счёт по 26 очков. Только Деннис, как обычно, был ещё полезен и с точки зрения руководства игрой сборной – это подтверждает наличие девяти передач в итоговом протоколе.

Германия ещё до старта Олимпиады котировалась как один из главных претендентов на медали. Уверенная игра на групповом этапе лишний раз показала, что чемпионы мира очень сильны. Шрёдер в сборной – невероятно уверенный игрок, делающий в атаке с соперниками всё, что его душе угодно. Да и вообще, у немцев собрался превосходно сыгранный коллектив, который играет основным костяком на протяжении долгого времени. Германия заняла первое место в группе B, Франция – второе. Обе сборные любители баскетбола увидят в четвертьфинале, впрочем, как и Бразилию из этой же группы.