Последний день группового этапа, сегодня мы узнаем всех участников плей-офф!

Сборная США готова мстить за ОИ-2004, Сербия и Южный Судан решат судьбу Янниса. LIVE

Сегодня, 3 августа, будет сыграно в общей сложности два матча в рамках 3-го тура группового этапа Олимпиады-2024 по баскетболу. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч Пуэрто-Рико — США и Сербия — Южный Судан, которые начнутся в 18:15 и 22:00 мск соответственно.

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