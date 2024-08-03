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Пуэрто-Рико — США, Сербия — Южный Судан, где смотреть онлайн-трансляцию баскетбола Олимпиады, 3 августа 2024: обзор матчей

Сборная США готова мстить за ОИ-2004, Сербия и Южный Судан решат судьбу Янниса. LIVE
Андрей Антсон
Баскетбол на Олимпиаде. LIVE
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Последний день группового этапа, сегодня мы узнаем всех участников плей-офф!

Сегодня, 3 августа, будет сыграно в общей сложности два матча в рамках 3-го тура группового этапа Олимпиады-2024 по баскетболу. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч Пуэрто-Рико — США и Сербия — Южный Судан, которые начнутся в 18:15 и 22:00 мск соответственно.

Баскетбол — Олимпиада. Календарь
Баскетбол — Олимпиада. Таблицы
Олимпийские игры (м) . Группа C. 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 18:15 МСК
Пуэрто-Рико
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Олимпийские игры (м) . Группа C. 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 22:00 МСК
Сербия
Не начался
Южный Судан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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