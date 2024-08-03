Яркий Эдвардс, провокатор Эмбиид и весёлый Леброн. США катком прошлись по всем на ОИ-2024

В предпоследнем матче группового этапа Олимпийских игр встречались главный фаворит на золотые медали — сборная США и один из аутсайдеров всего турнира — Пуэрто-Рико. Американцы уничтожили соперника или же национальная команда во главе с Хосе Альварадо дала бой Леброну Джеймсу и компании?

Борьба под кольцом в матче США — Пуэрто-Рико Фото: fiba.basketball

Счёт в матче открыл Джейсон Тейтум. Затем пять очков кряду набрали игроки Пуэрто-Рико: «трёшка» от Хосе Альварадо и «двушка» — от Дэйвона Рида. На первых минутах игры не лучшим образом выглядел Джоэл Эмбиид, который не успевал страховать своих партнёров и, откровенно говоря, нехотя действовал на подборах. К тому же центровой не мог забросить мяч в кольцо с довольно выгодных позиций. Впрочем, в США за прошлую встречу начал исправляться Стефен Карри. Разыгрывающий в противостоянии с Южным Суданом реализовал лишь один бросок из девяти. Но за первую четверть Стеф набрал пять очков и не промазал ни разу (два броска). Пуэрториканцы довольно неожиданно выбились вперёд и лидировали со счётом 22:17. Во многом это связано с проблемами американцев на подборе. В итоге подопечные Нельсона Колона удержали за собой преимущество в первой четверти — 29:25.

Если в стартовом игровом отрезке выделялись Тейтум и Карри, то во втором уже сияли Энтони Эдвардс и его любимый игрок — Кевин Дюрант. Тем не менее это не мешало Пуэрто-Рико раз за разом пробираться в «краску» американцев и находить там моменты для взятия кольца. Почему я не говорю о Леброне Джеймсе? Всё из-за того, что Король ушёл на второй план, когда игра шла у других напарников, а ещё сосредоточился на розыгрыше, отдав несколько шикарных передач. Даже Эмбиид стал выглядеть лучше, видимо, отдых на него положительно влияет. Джо-Джо настолько устал от освистывания болельщиков во Франции, что показал жест «я вас не слышу» после своего попадания в цель. США в итоге разгромили соперника с результатом 39:16, а команды отправились на перерыв.

Энтони Эдвардс Фото: fiba.basketball

Отдых настолько расслабил баскетболистов, что две сборные за три игровых минуты набрали лишь четыре очка. Альварадо с Джорданом Ховардом держали Пуэрто-Рико на плаву, организовав мини-рывок, на что Стиву Керру пришлось реагировать тайм-аутом. Дюрант хоть и играл не так много времени, но был крайне полезен на обеих половинах паркета. Каждый раз, когда Кей Ди появлялся в игре, американцы включались на максимум в атаке и обороне. Также нельзя не отметить Эдвардса, который практически не промахивался. Движение мяча и индивидуальное мастерство были на стороне США, в связи с чем Штаты обыграли соперника в третьей десятиминутке — 23:14.

Эдвардс не собирался останавливаться! Муравей реализовал амплитудную «мельницу» и попал несколько «трёх». В свою очередь, пуэрториканцы неплохо разбросались, по сравнению со второй и третьей четвертью. Несколько дальних бросков попал в цель Стефан Томпсон, а Исмаэль Ромеро на ложных показах поднимал вверх MVP НБА 2023 года Эмбиида. Хоть разница уже давно перевалила за 25 очков в пользу США, но сборная Пуэрто-Рико боролась до конца, забрав четверть со счётом 24:17. В концовке Джоэл взял мяч в свои руки, дожидаясь окончания матча, он стал заигрывать с фанатами, показывая рукой «я вас не слышу». Само собой, трибуны стали освистывать камерунца, француза, а главное — американца! Но даже тут Эмбиид ударил в грязь лицом: как только время атаки стало заканчиваться, он выкинул мяч почти с середины площадки, его попытка оказалась очень далеко от цели. За что он получил ещё одну порцию «буууу» в свой адрес.

Джоэл Эмбиид провоцирует болельщиков Фото: кадр из трансляции

США победили со счётом 104:83. Лучшим игроком смело можно считать Эдвардса, на счету которого 26 очков, три подбора и три передачи. Эмбиид провёл свою лучшую игру в составе сборной США. Правда, центровой всё ещё смотрится чужеродным элементом в игре американцев. Джо-Джо играет свои излюбленные изоляции, от чего нападение и движение мяча команды стопорятся, а во многом благодаря передачам и поиску качественных миссматчей и строится игра «звёздно-полосатых». Эмбиид в итоге набрал 15 очков и три подбора за 23 минуты на паркете, но реализация у центрового хромает — 6 из 14 с игры.

Лучшим в составе Пуэрто-Рико был Альварадо, набравший 18 очков и три передачи. Также хочется отметить Ромеро, закончившего встречу с дабл-даблом: 12 очков и 10 подборов. Центровой периодически разбирался с центровыми США и был очень полезен на своей половине. К тому же нельзя не вспомнить и о Короле. Леброн наслаждался процессом, шутил в тайм-аутах, а набрал 10 очков, шесть подборов и восемь передач — в общем, делал, как обычно, на паркете всё! Американцы безоговорочно выиграли все свои три матча в группе, заняв первое место. Штаты вышли в плей-офф с лучшим из возможных посевов.

Совсем скоро мы узнаем соперника США в четвертьфинале Олимпиады. На очереди матч Сербии и Южного Судана, которые не только разыграют между собой проход в следующую стадию, но и от результата их матча зависит судьба Янниса Адетокунбо и Греции. Будет очень жарко!