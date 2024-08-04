Антон Понкрашов — в «Динамо» из Владивостока! Как призёр Олимпиады оказался в Суперлиге?

3 августа действующий чемпион Суперлиги «Динамо» из Владивостока объявило о подписании чемпиона Европы 2007 года и бронзового призёра Олимпиады-2012 Антона Понкрашова. Последние два сезона с небольшим перерывом 38-летний баскетболист провёл в составе «Пари НН», который выступает в Единой лиге ВТБ. «Чемпионат» пообщался с Антоном Понкрашовым о его выборе.

— Вы возвращаетесь в Суперлигу спустя 20 лет. Прокомментируйте свой переход в «Динамо» из Владивостока.

— Кстати, да, не многие знают, но у меня есть опыт игры в Суперлиге. Это было давным-давно. Но опыт есть. На самом деле с большим количеством игроков Суперлиги знаком, со многими пересекался, следил за Суперлигой, за уровнем. Это будет интересное путешествие. На самом деле, решение было простым, потому что для меня приоритетом было остаться в России, чтобы семья переезжала со мной. Было несколько вариантов за границей, но, когда появился вариант с Владивостоком, в целом очень быстро всё решили с Эдуардом Сандлером, за что ему огромное спасибо. Поэтому очень рад, что подписал контракт с «Динамо». Семья будет рядом, мы будем находиться в России, и это для меня очень важно.

— Как шли переговоры, когда они начались?

— Переговоры начались несколько дней назад. Я уже давно знаю Эдуарда Сандлера, поэтому всё было чётко, оперативно. Договорились, подписали — и теперь я официальный игрок «Динамо Владивосток».

— Клуб не сообщил о сроке контракта. Может, это сделаете вы?

— Контракт рассчитан на два года.

Антон Понкрашов Фото: Пресс-служба «Пари НН»

— А есть договорённость, что если будет более интересное предложение, например из Единой лиги ВТБ, то будет возможность расторжения? Обсуждали вообще такую возможность?

— После первого сезона есть денежный выход. Поэтому все мои мысли и вся моя энергия направлена на то, чтобы играть за «Динамо».

— Для вас было важно найти клуб до начала нового сезона?

— Я не сомневался, что я найду клуб до начала сезона. У меня было довольно много предложений, но все они были не из России.

— Например?

— Я почти подписал контракт с командой из Ирана. Были варианты из Катара, ОАЭ.

— Суперлига — это в некотором роде новый вызов?

— Я продолжаю делать то, что люблю! Баскетбол — это всегда вызов и проверка тебя на прочность. Неважно где: Суперлига, сборная или Китай.

— Что ждёт от вас президент и по совместительству главный тренер Эдуард Сандлер? Какая роль будет?

— Про роль мы не разговаривали. Цель одна — это победа.

— Смотрели матчи «Динамо» из прошлого сезона? Есть понимание, как команда играет?

— Да, я смотрел всю финальную серию с «Химками», и до этого мне пара матчей попадалась. Но нельзя сравнивать команду того сезона с нынешней командой, так как практически весь состав поменялся. Поэтому совершенно точно это будет новая тактика, новое мышление. В общем, посмотрим, что нам предложит главный тренер.

— Чего ждёте от нового сезона лично для себя?

— Верите или нет, но особо ничего не жду. Просто сейчас сконцентрирован на подготовке, хочу максимально подготовить тело к играм, поэтому весь фокус на этом. И особо как-то по сезону ничего не жду. Буду работать в обычном режиме.

Антон Понкрашов Фото: из личного архива Антона Понкрашова

— Всё лето вы были в тонусе, потому что играли в Китае. Расскажите об этом опыте, ведь вы ездите туда уже не первый год. Как вообще нашли эти турниры?

— Тут всё в целом просто. Мне в прошлом году предложили этот вариант. Сказали, что есть там вот такие турниры, спросили, интересно или нет. В прошлом году я съездил, но количество игр было не таким большим. Всё-таки это другой рынок, другие игры, другие соревнования. Поэтому поднабрался опыта. В этом году уже гораздо больше игр провёл. Мне нравится, что там большое количество игр, плюс в Китае баскетбол — спорт номер один, хорошая конкуренция, серьёзные американские игроки. Я нахожусь в тонусе, поэтому всё круто, планирую и дальше ездить.

— Как вообще китайская рутина, их образ жизни, насколько этим прониклись?

— Да нормально. Для меня, наверное, самой большой сложностью была адаптация к еде. Я уже несколько раз там был, в целом понимаю культуру. Понимаю, что в некоторых провинциях, если люди меня трогают за волосы на руке, просто хватают и кричат — это нормально, потому что, возможно, в этих провинциях никогда не бывало белого человека. Совершенно адекватно к этому отношусь. Есть у них всякие прикольные штуки. Например, такие, когда они танцуют у торгового центра в пятницу и субботу вечером. С девяти вечера они все вместе большими группами собираются и просто танцуют и кайфуют. Такого в России, конечно, не встретишь.

— В августе вы ведь должны были вновь ехать в Китай. Видимо, пришлось отменить?

— Да, у меня были запланированы турниры с 4 августа, но, как говорится, тут выбор очевиден. Китай — это непрофессиональная история. Когда поступил вариант от «Динамо» — тут всё стало очевидно. Все непрофессиональные варианты сразу ушли в сторону. Начинается уже плодотворная подготовка к сезону, поэтому выбор пришлось сделать. Конечно, китайцы мои расстроились. Но вроде как объяснил, что это профессиональная история. И, как бы грустно им ни было, но мой выбор пал в пользу профессионального баскетбола. Кстати, на самом деле большое количество американцев написали и слова поддержки, и слова поздравления с моим подписанием. Ну то есть как раз таки вот этого американского комьюнити баскетбольного реально не ожидал, потому что практически все, с кем играл, против кого играл, каждый написал какие-то свои слова. Это круто.