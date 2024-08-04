Сербия подарила Греции с Адетокунбо плей-офф Олимпиады. Южный Судан — браво!

Групповой этап баскетбольного турнира на Олимпийских играх подошёл к концу. В последнем матче между собой сыграли Сербия и Южный Судан. От результата этого матча также зависела судьба Греции с Яннисом Адетокунбо во главе. Кто в итоге пробился в четвертьфинал ОИ-2024, а кто остался за бортом борьбы за медали? «Чемпионат» всё подробно расскажет.

Сборная Сербии во время исполнения гимна Фото: fiba.basketball

Сборные обменялись точными трёхочковыми бросками на старте матча — отличились Никола Йокич и Бул Куол. Игроки Южного Судана понимали, что при живом Джокере лучше не лезть в «краску», поэтому во многих ситуациях сразу после заслона атаковали кольцо с периметра. У Сербии вторую встречу кряду великолепно начал Филип Петрушев, который за шесть минут на паркете набрал восемь очков. Правда, почему-то Светислав Пешич решил поменять форварда, у которого шла игра. Благодаря этому Южный Судан перехватил инициативу и вырвался вперёд — 16:15. В конце концов, европейская сборная с преимуществом в одно очко оказалась сильнее в первой четверти — 23:22.

Бывший игрок московского ЦСКА Никола Милутинов неплохо подменил Йокича. Центровой оформил слэм-данк с фолом, а уже в следующей атаке Богдан Богданович попал «трёху». Ройалу Айви пришлось брать тайм-аут, чтобы охладить пыл сербов. Показалось, игра у Южного Судана расклеилась, но включился лидер команды — Карлик Джонс, который и сам в проходах набирал очки, и передачи партнёрам раздавал. 13:6 в четверти в пользу Сербии резко превратились в 13:11. Йокичу пришлось отвечать: Джокер взялся за дело — перекрыл кислород в своей «краске», а на другой стороне паркета разбирался с соперниками под кольцом и генерировал очки со штрафной линии. Сербы забрали и четверть — 24:22, и половину — 47:44.

Алекса Аврамович в окружении игроков Южного Судана Фото: fiba.basketball

Не успели команды выйти из подтрибунного помещения, как Йокич уже отправил мяч в корзину. Богданович тоже разыгрался и набрал пять очков Сербии кряду. Лишь Мариал Шайок сумел ответить на действия европейцев своей «трёшкой». Впрочем, движение мяча у подопечных Пешича было на высоте, и они шикарно пользовались заслонами. Нельзя упрекнуть и Южный Судан, игроки которого пытались воспользоваться каждой возможностью и бились до последнего за каждый подбор. Африканская сборная сократила отставание до минимума, но режим бога включил Богданович, реализовавший два броска из-за дуги. Южный Судан взял тайм-аут, и он помог, так как команда после этого снова взялась рьяно отыгрывать преимущество сербов. Четверть получилась крайне интенсивной, но концовку лучше провели Йокич и компания — 72:67 перед последней десятиминуткой.

Для Южного Судана настал самый важный момент на Олимпиаде, ему попросту некуда было отступать. Веньен Габриэль отрабатывал на обеих сторонах площадки, выписывая блок-шоты и набирая очки. Но африканцы никак не могли справиться с Богдановичем, который попадал каждый раз, когда брал мяч в руки. Сербия полностью перехватила инициативу и не позволяла сопернику разгуляться в атаке, грамотно придерживая лидеров. Джонс, Шайок и Нуни Омот старались, как могли, в заключительной четверти, но итог для африканцев неутешительный — поражение со счётом 85:96.

Сегодня был неостановим Богданович — 30 очков, четыре подбора и восемь передач. Отлично себя проявил и лидер Сербии Йокич, оформивший дабл-дабл: 22 очка, 13 подборов плюс четыре передачи. В составе Южного Судана Джонс и Шайок набрали одинаковое количество очков — 17. В свою очередь, Карлик ещё отметился 10 передачами. Можно выделить и Василие Мицича, который не перетягивал одеяло на себя, а моментами взрывался и делал разницу на паркете. В итоге форвард записал на свой счёт 15 очков и по семь подборов с передачами.

Сербам необходимо было не проиграть с разницей в 23 очка, чтобы пробиться в плей-офф Игр во Франции. Победа же улучшила посев Йокича и компании. Южному Судану необходимо было побеждать сербов или же уступить с разницей не более чем в одно очко, и лишь тогда африканская сборная прошла бы в четвертьфинал. Для неё это первое участие в баскетбольном турнире на Олимпийских играх. Команда показала характер и была близка к тому, чтобы оказаться в следующем раунде. Это явно достойно похвалы! Сербия же подарила проход дальше грекам. Теперь подопечные Пешича сыграют в четвертьфинале с Австралией. А Яннису и компании предстоит встретиться с действующим чемпионом мира Германией. Также США сыграет с Бразилией, а Канада — с Францией. Нас ожидают интереснейшие пары в плей-офф ОИ-2024.